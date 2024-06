Miles Russell, con 15 años, hizo su debut en el PGA Tour. Fue extrañamente normal.

DETROIT – Los pantalones de Miles Russell no le quedan. No quiso enseñar los tobillos durante la primera ronda del Rocket Mortgage Classic del jueves. Es que el tiro de la entrepierna que le tomaron recientemente ya no le sirve. Tuvo un estirón poco después y ahora mide 5 pies 7 pulgadas, pero se quedó con pantalones destinados a un pequeño de 5-6. Mientras tanto, su cintura sigue siendo casi inexistente. Con 120 libras, lleva una cintura de 28 pulgadas “con un cinturón arrugado”.

Así que ahí estaba Russell el jueves, caminando por el Detroit Golf Club, mostrando esos tobillos con cada paso.

Así es la vida de un niño de 15 años.

Russell hizo su debut en el PGA Tour en Rocket Mortgage, disparando un 2-over 74. Nacido en 2009, firmó autógrafos para niños de 7, 10, 15 años y algunos adultos. Hizo cada swing con cámaras de PGA Tour Live a pocos pies detrás de él. Dio una conferencia de prensa el día antes de su primera ronda y después de ella. Jugó desde tees de 7,370 yardas. Jugó en un campo con 10 de los mejores 50 jugadores clasificados en el mundo.

¿Y lo más extraño de todo?

Se sintió extrañamente normal.

Este año ya ha visto a dos niños de 16 años cortar en el PGA Tour: Kris Kim en The CJ Cup Byron Nelson, y Blades Brown en el Myrtle Beach Classic. El año pasado, el niño de 15 años Oliver Betschart sobrevivió a una clasificatoria de 54 hoyos para jugar en el Campeonato de Bermudas, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar en un evento sancionado por el PGA Tour en casi una década. Tenía tres meses menos que Russell tiene ahora.

Ahora es Russell en el Rocket Mortgage. En abril, jugó en el LECOM Suncoast Classic del Korn Ferry Tour, disparando rondas de 68 y 66 para convertirse en el jugador más joven en superar el corte en la historia del tour de desarrollo. Le siguieron titulares. Luego, Russell siguió con rondas de 70 y 66 para terminar T20. El ganador, Tim Widing, tenía 11 años más que él.

Los organizadores del torneo de Rocket Mortgage se fijaron en Russell tras su actuación en el Suncoast Classic, esperando capitalizar la historia. Porque eso es lo que un torneo como el Rocket necesita desesperadamente: atención, sea como sea. Los nombres importantes son escasos en Detroit, por lo que se requieren líneas argumentales convincentes. Los números 2, 4 y 5 en el ranking de amateurs en el mundo – Jackson Koivun, Benjamin James y Luke Clanton – están todos en el torneo de este año. Clanton está haciendo su debut en el PGA Tour, al igual que Neal Shipley, el amateur bajo en el Masters y el U.S. Open que recientemente se convirtió en profesional. Cuando Shipley salía del campo el jueves, se le dijo que el John Deere Classic de la semana próxima, otro evento del PGA Tour, tiene un lugar para él.

Esos nombres están todos al menos en o fuera de la universidad, sin embargo.

Russell acaba de terminar su primer año de secundaria, aunque no asiste a una escuela física. El nativo de Jacksonville Beach, Florida, comenzó a jugar a los 2 años, rompió el par a los 6, y ha estado en un camino prodigioso desde entonces. Está educado en casa y ya está operando como una pequeña empresa. Tiene un agente y tiene acuerdos de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) con TaylorMade y Nike.

Debido a que 15 suena tan chocante, hay una tendencia para algunos de ver a Russell como una novedad.

En realidad, todo esto es cada vez menos raro.

Russell no vino a Detroit como un niño que busca chocar los cinco con sus héroes.

Rico Hoey, uno de los compañeros de juego de Russell el jueves, estaba en el green de práctica después de su ronda y todavía un poco incrédulo. Ahora, con 28 años, intentaba romper los 80 años a la edad de Russell. Al llegar a la primera ronda, asumió que él y Pierceson Coody, un novato de 24 años en el PGA Tour con tres victorias en Korn Ferry, tendrían que mantener las cosas livianas y fáciles para el joven estrella. Luego lo conocieron.

“Como un niño de 15 años, estoy seguro de que estaría bastante nervioso aquí, así que tratamos de ponérselo fácil y hacerlo sentir cómodo, pero realmente no sé cuánto necesitaba eso”, dijo Hoey. “Él fue genial. Su juego corto es muy bueno. Tiene mucha longitud para su tamaño. Su juego es realmente bueno y él es realmente tranquilo.”

Russell disparó un 74 en su primera ronda del PGA Tour el jueves.

Algunos siempre se sentirán inherentemente incómodos con la llegada acelerada de jóvenes talentos megaestrellas para jugar entre profesionales en cualquier deporte. Pero eso nunca ha evitado que suceda. Y el golf parece estar acelerándose cada vez más, y siendo más joven. Es razonable esperar que pronto aparezca alguien que supere a Michelle Wie West como la jugadora más joven en jugar en un evento del PGA Tour. Tenía 14 años, tres meses y siete días cuando jugó en el Sony Open de 2004.

Lo más impresionante no son las edades, sino lo estrecho que es la brecha entre los niños y los profesionales. Russell no es un bombardero musculoso. En su lugar, es elástico y ha creado un swing con su entrenador, el ex jugador de Korn Ferry Ramon Bascansa, que genera suficiente velocidad de cabeza de palo para competir con los profesionales. Promedió 292 yardas desde el tee el jueves, empatado en el lugar 78 en el campo de 156 hombres.

Pero eso no significa que todo lo que lo rodea no sea todavía un inconveniente. Técnicamente no es lo suficientemente mayor como para usar el vestuario de hombres del Detroit Golf Club, aunque se hacen excepciones esta semana. No está en condiciones de conducir, ni mucho menos de alquilar un coche o registrarse solo en un hotel. Un grupo detrás de Russell, el de 36 años Rafael Campos jugaba su ronda mientras se fumaba unos cuantos cigarrillos, un vicio que Russell no puede comprar legalmente por otros tres años.

Después, Russell jugó junto con las preguntas sobre la experiencia, pero realmente solo se preocupaba por el golf. Habló sobre errores no forzados y sobre perder algunos putts realizables. Dijo que aprendió viendo a Coody y Hoey cómo los jugadores del tour logran “sacar provecho y tirar un par de bajo”. Dijo que, sí, estaba nervioso por comenzar la ronda. ¿Cuánto de 10? “Probablemente le daría un siete”. Pero prácticamente desestimó la idea de estar intimidado.

La voz de Russell era suave y obviamente estaba un poco molesto. Un putt de 3 pies fallado en el hoyo final lo dejó con un bogey de cierre.

“Vivimos, aprendemos, seguimos adelante”, dijo, sonando como alguien que no solo está acostumbrado a jugar en el tour, sino que casi espera hacerlo.

Quizás, para bien o para mal, eso ya no es tan loco.