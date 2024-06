Miles en Málaga protestan contra el turismo masivo.

Miles de personas en la ciudad española de Málaga salieron a protestar contra el turismo masivo el sábado, enojadas por los altos alquileres y la escasez de viviendas. Marcharon en el centro de la ciudad sureña, muchos portando carteles que decían: “¡Málaga no está en venta!” y “Esto no es turismo, es una invasión”. Alrededor de 25.000 personas participaron en la manifestación, dijeron los organizadores, aunque el periódico El País informó que asistieron 15.000. La ciudad es la última en España en ver tales protestas después de que se llevaran a cabo manifestaciones similares contra los excesos del turismo en otros lugares populares entre los turistas, como Mallorca, Barcelona y las Islas Canarias. La protesta en Málaga fue una de las más grandes que la ciudad ha visto en tiempos recientes, según informaron varios medios españoles. La protesta fue convocada por una asociación de inquilinos, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, que dijo que el número cada vez mayor de visitantes y pisos turísticos son la razón de la escasez de viviendas en la ciudad y otros problemas. “La ciudad está sufriendo, el resentimiento es grande. Sobre todo, el problema de la vivienda tenía que ser puesto sobre la mesa, dijo el portavoz de los organizadores, Curro Machuca, según El País. Málaga tiene más de 12.000 viviendas turísticas legalmente registradas, más que cualquier otra ciudad española excepto Madrid y Barcelona. Además, muchas viviendas turísticas privadas en Málaga y en otros lugares operan ilegalmente. “La situación es insostenible. Es imposible comprar una casa”, dijo la manifestante María Franco a El País. La ingeniera Sonia Raya dijo al periódico que recientemente había visitado un garaje sin ventanas en Málaga que se ofrecía como piso en alquiler por 600 € al mes. Las personas sostienen pancartas y banderas durante una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga bajo el lema “Málaga para vivir y no para sobrevivir” contra la escasez de viviendas. Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa