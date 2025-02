Miles de personas se manifiestan en Baden-Württemberg en contra de la votación respaldada por AfD.

Yahoo está utilizando IA para generar conclusiones a partir de este artículo. Esto significa que la información puede no siempre coincidir con lo que está en el artículo. Reportar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave Varios miles de personas se manifestaron el sábado en diversas ciudades del estado del suroeste alemán de Baden-Württemberg en contra de un voto en el parlamento presentado por el partido conservador que contaba con el apoyo de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Los organizadores esperaban que 500 personas se presentaran, pero 5,000 personas salieron a las calles en la ciudad de Karlsruhe, informaron la ciudad y la policía. La manifestación fue pacífica inicialmente, según dijo la policía. En Mannheim, cercana, la gente salió a las calles bajo el lema “Somos el firewall”, refiriéndose al tan discutido “firewall” que el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y candidato a canciller Friedrich Merz dijo que no rompería al cooperar con la AfD. Muchos en Alemania ven esa promesa como rota después de que la CDU dependiera de la AfD para aprobar una moción que exigía una política migratoria más estricta en la cámara baja del parlamento esta semana por primera vez en la historia del partido de extrema derecha. Los organizadores en Mannheim esperaban alrededor de 2,000 participantes. La policía dijo que varios miles se presentaron, pero inicialmente no pudieron dar cifras específicas. La gente participa en una manifestación contra una política migratoria más estricta en Alemania. Los manifestantes salieron a las calles en toda Alemania en contra de los esfuerzos de la Unión Demócrata Cristiana de centro-derecha (CDU) para impulsar reformas a las leyes de migración en el parlamento con el apoyo de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Christoph Schmidt/dpa