Miles de personas miran a Mel B encender las luces de Blackpool.

La cantante hizo un regreso nostálgico al lugar donde su carrera comenzó a brillar en la costa al final de un espectáculo espectacular, entregado en asociación con Hits Radio, y con la participación de Ella Henderson, la ex Pussycat Doll, Kimberly Wyatt, y la ganadora de Britain’s Got Talent, Sydnie Christmas.

Multitudes se agolparon en el Tower Festival Headland para ver a Mel subir al escenario para encender las luces y unirse a una lista de celebridades nacionales e internacionales que han encendido las Iluminaciones a lo largo de los años.

Cuando un millón de luces iluminaron la exposición de seis millas, una ráfaga de fuegos artificiales explotó sobre The Blackpool Tower, acompañada de láseres y un espectáculo de proyecciones ambientado en el sencillo en solitario de Mel, For Once In My Life.

Mel comenzó su carrera como bailarina de 16 años en el espectáculo Mystique en Blackpool Pleasure Beach antes de alcanzar la fama mundial como miembro de las Spice Girls, apodada Scary Spice. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, se convirtieron en el grupo femenino más vendido de la historia.

A principios de este año, recibió un doctorado honorario de la Universidad de Leeds Beckett, que reconoció a la estrella por su trabajo con víctimas de abuso doméstico y su influencia global como “ícono de la música”. Mel, patrona de Women’s Aid, también fue nombrada MBE en la lista de Honores del Año Nuevo de 2022 por su trabajo de caridad.

Mel le dijo al público: “Solía ser bailarina en Blackpool, mi primer trabajo real fue en Blackpool Pleasure Beach.

“Solía venir todos los años con mi mamá, papá y hermana para ver cómo se encendían las luces, ¡y este año, estoy aquí haciéndolo!”

La Upbeat Rock Academy, que organiza clases de música rock para más de 300 estudiantes de toda la Costa de Fylde, presentó Blackpool Introduces, un escaparate de 90 minutos de talento local.

Los jóvenes fueron acompañados por House of Wingz, un grupo de baile de hip hop galardonado de Blackpool. Después llegó el evento principal: un espectáculo de dos horas presentado por Leanne y Joel, presentadores del programa matutino de Hits Radio.

Fueron seguidos por Sydnie Christmas, la primera mujer cantante en ganar Britain’s Got Talent, que interpretó un breve set de tres canciones.

Kimberly Wyatt, nacida en Estados Unidos, que alcanzó la fama mundial con The Pussycat Dolls, y Ella Henderson también actuaron esa noche.

La Concejal Lynn Williams, Líder del Consejo de Blackpool, añadió: “Ha sido otra noche extraordinaria para Blackpool.

“Hemos sido testigos de actuaciones fantásticas de estrellas líderes en las listas de éxitos, así como de darles a algunos de nuestros jóvenes la oportunidad de actuar frente a una audiencia increíblemente grande.

“Ver a Mel B encender las luces fue la guinda del pastel. Fue un verdadero placer darle la bienvenida de nuevo a Blackpool, el lugar donde comenzó lo que se convertiría en una verdadera carrera de superestrella.”

Las Iluminaciones de Blackpool estarán encendidas todas las noches hasta el 5 de enero de 2025.



