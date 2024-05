Miles de personas marchan en apoyo de los derechos de los Māori.

Miles de personas han participado en protestas en todo Nueva Zelanda, enojadas por lo que dicen es la eliminación de los derechos de los maoríes por parte del gobierno. Las manifestaciones del jueves se llevaron a cabo cuando el gobierno de coalición de centro-derecha presentó su primer presupuesto, anunciando recortes de impuestos y detallando ahorros en áreas como la vivienda y la conservación. El ministro de Finanzas rechazó las críticas de que se había reducido la financiación de programas que beneficiaban a los maoríes, diciendo que las nuevas iniciativas beneficiarían a todos los neozelandeses. El gobierno ha enfrentado varias acusaciones de buscar diluir la agencia de los pueblos indígenas en Nueva Zelanda desde que tomó el poder en octubre. Las protestas, conocidas como hikoi, se llevaron a cabo en ciudades como la capital Wellington, Auckland, Tauranga y Christchurch. Algunas tuvieron lugar en caravanas en autopistas, interrumpiendo el tráfico. Algunas personas ondearon la bandera maorí roja, blanca y negra, que se ha convertido en un símbolo de la independencia maorí. “Estamos aquí para dar voz y respaldar a quienes están trabajando colectivamente para hacer las cosas bien, no solo para nosotros los maoríes sino para la gente de Nueva Zelanda”, dijo una manifestante, Christina Taurua, a la agencia de noticias AFP fuera de los edificios del parlamento en Wellington. Los manifestantes expresaron su preocupación de que las políticas y iniciativas políticas por las que habían luchado, incluida la disolución de una nueva entidad destinada a mejorar los servicios de salud para los maoríes, estaban siendo desmanteladas demasiado rápido. “De repente, vienen y cambian algunas de estas leyes con un chasquido de dedos”, dijo Ethan Smith a Radio Nueva Zelanda en Auckland. “Queremos que se sienten con nosotros… para que podamos debatir estos problemas y llegar a una mejor solución para todos”. Esta es la segunda protesta de este tipo que se lleva a cabo desde que el nuevo gobierno llegó al poder, pero estas manifestaciones atrajeron a mucha más gente. Más tarde, el Partido Māori, uno de los seis partidos representados en el parlamento de Nueva Zelanda, emitió una Declaración de Independencia Política y dijo que se disponía a establecer un parlamento separado para el pueblo maorí. Esto, dijeron, formaría parte de los esfuerzos para transformar Nueva Zelanda en una nación que respete la soberanía de los pueblos indígenas “y cree un hogar seguro para todos los pueblos”. Aquellos que se consideran étnicamente maoríes representan aproximadamente el 17% de la población, según cifras de Statistics New Zealand. La población maorí sigue estando en desventaja en comparación con la población general cuando se evalúa a través de indicadores como los resultados de salud, los ingresos familiares, los niveles educativos y las tasas de encarcelamiento y mortalidad. Existe una brecha de siete años en la expectativa de vida. El viceprimer ministro Winston Peters, líder de uno de los tres partidos de la coalición, criticó al Partido Māori por protestar fuera del parlamento en lugar de presentarse para escuchar el presupuesto. También señaló lo que dijo era la “ironía e hipocresía” del Partido Māori, cuyo presidente en 2005 describió el surgimiento del partido como “desafortunado y frustrante” y a quienes lo apoyaban como “fundamentalistas tribales”. Los líderes de la nueva coalición de gobierno dijeron anteriormente que no deseaban dividir el país a lo largo de líneas raciales. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Nicola Willis, rechazó las acusaciones de que el nuevo presupuesto descuidaba el desarrollo maorí. “Este es un presupuesto que beneficia a los maoríes porque cuando un neozelandés acude a una sala de emergencias o a una escuela, no lo hace pensando en su etnia”, dijo. El ex primer ministro Chris Hipkins, líder del Partido Laborista, el mayor partido de oposición del país, estuvo en desacuerdo, diciendo que el presupuesto ofrecía poco en términos de salud y educación. “En Nueva Zelanda trabajamos juntos por el bien de muchos, no de unos pocos”, dijo el político de la oposición. “Este presupuesto no cumple con ese espíritu”.