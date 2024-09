Miles de personas lloran la muerte de la Olimpica ugandesa asesinada por su ex pareja.

Miles de dolientes se han reunido en el este de Uganda para el funeral de la corredora olímpica de maratón Rebecca Cheptegei, que fue quemada viva por su exnovio y luego murió.

Dickson Ndiema la atacó con gasolina hace casi dos semanas fuera de su casa en el vecino noroeste de Kenia, cerca de donde entrenaba.

El asesinato de la mujer de 33 años, y su naturaleza brutal, dejó a su familia desolada y sorprendió a muchas personas en todo el mundo.

Puso de manifiesto los altos niveles de violencia contra las mujeres en Kenia y el hecho de que varias atletas mujeres han sido víctimas en los últimos años.

Entre los asistentes a la solemne y emotiva ceremonia fúnebre en un campo escolar en Bukwo, distrito natal de Cheptegei, se encuentran compañeros atletas vistiendo camisetas negras con el lema “di no a la violencia de género”.

Las dos hijas de Cheptegei, Charity y Joy, están en el funeral [Peter Njoroge / BBC]

Antes, con su ataúd en exhibición y envuelto en la bandera de Uganda, los líderes locales celebraron un servicio conmemorativo.

Observaron un momento de silencio y ovacionaron de pie mientras rendían homenaje a la fallecida atleta.

Los concejales dijeron que Cheptegei vivió “una vida simple y centrada” y siempre ofreció orientación a sus compañeras atletas. “Inspiró a muchos niños de la zona a unirse al atletismo”, dijo uno.

También propusieron nombrar una calle y un recinto deportivo local en su honor.

Se espera que sea enterrada más tarde el sábado en la hacienda de su padre cercana.

El padre de Cheptegei, Joseph, y la madre, Agnes, recuerdan a una niña de buen corazón que se convirtió en el sostén económico de la familia extendida [Peter Njoroge / BBC]

Cheptegei murió en el hospital cuatro días después del ataque. Los médicos dijeron que sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo que “provocaron fallo de varios órganos”.

Ndiema, quien también resultó quemado después de que algo de la gasolina salpicara su propio cuerpo, murió el lunes.

Atacó a la madre de dos hijos después de que regresara de un servicio en una iglesia, el Ministerio de Morada de Dios.

La pastora allí, Caroline Atieno, recuerda a una persona “maravillosa … temerosa de Dios”.

Después de enterarse de lo sucedido, logró hablar con Cheptegei por teléfono mientras estaba en el hospital.

La atleta primero preguntó por sus hijos, quienes estaban bien, dijo la pastora al podcast Africa Daily de la BBC.

Entonces Cheptegei habló sobre su atacante: “¿Quieres decir que Dickson no puede ver todo lo que he hecho por él? ¿No pudo recordar ni una o dos cosas que he hecho por él y dejar de prenderme fuego? ¿Por qué me ha hecho esto?”

Como soldado en las fuerzas armadas de Uganda, hay elementos militares en el funeral de Cheptegei [Peter Njoroge / BBC]

El viernes, familiares, amigos y activistas contra la violencia de género vieron su ataúd en una funeraria en la ciudad keniana de Eldoret, antes de que se lo llevaran.

Su madre, Agnes Cheptegei, cubriéndose la cara de angustia, llevaba una bolsa de recuerdo que la atleta recibió en los recientes Juegos Olímpicos de París, donde quedó en el puesto 44 en la maratón.

Estaba vestida con una camiseta que tenía impresa la frase “ser mujer no debería ser una sentencia de muerte”.

La madre de dos hijos fue la tercera atleta femenina asesinada en Kenia en los últimos tres años. En cada caso, la policía nombró a parejas románticas actuales o anteriores como los principales sospechosos.

En 2021, la poseedora del récord mundial Agnes Tirop fue apuñalada hasta la muerte y seis meses después Damaris Mutua fue estrangulada.

Los ataques a las mujeres se han convertido en una gran preocupación en Kenia. En 2022, al menos el 34% de las mujeres dijeron haber experimentado violencia física, según una encuesta nacional.

Algunos observadores dicen que las atletas mujeres se están volviendo cada vez más vulnerables.

“[Esto es] porque desafían las normas tradicionales de género donde la mujer solo está en la cocina y cocinando y cuidando a los niños. Pero ahora las atletas mujeres se están volviendo más independientes, financieramente independientes”, dijo Joan Chelimo, quien cofundó Ángeles de Tirop para ayudar a resaltar el tema de la violencia contra las mujeres.

“No queremos que esto le suceda a ninguna otra mujer, ya sea atleta, de la aldea, o una niña joven”, dijo Rachel Kamweru, vocera del departamento de género y acción afirmativa del gobierno, a la BBC.

Cuando Cheptegei comenzó a correr, se unió a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en 2008 que la ayudaron a apoyarla.

Su última carrera fue en los Juegos Olímpicos de París. Aunque quedó en el puesto 44, la gente de su área natal todavía la llamaba “campeona”.

Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña y Senderos en Chiang Mai, Tailandia, en 2022.

