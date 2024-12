Miles de libros gratis donados a la NSPCC esta Navidad

Los títulos incluyen Mirror Baby: Hello You!, Can You Say It Too? Woof! Woof!, and Welsh English bilingual editions of Finger Wiggle Book: Look at Me.

Helen Westerman, Head of Local Campañs for the NSPCC, said that reading helped boost children’s creativity; reading with young children helped build bonds; and the NSPCC’s Childline service had heard from children who found solace in books.

(Imagen: NSPCC)

Una niña de primaria que contactó con Childline le dijo a una consejera: “Soy muy consciente de cómo luzco, mi personalidad, lo que la gente piensa de mí. Me hace sentir ansiosa. Sé que todos somos diferentes, pero me siento diferente de una manera mala. Leer y dibujar son mis formas de escapar.”

Helen dijo: “Nuestas campañas como Look, Say, Sing, Play, que da consejos sobre interactuar con los más pequeños, y servicios como Pregnancy in Mind que ayuda a mejorar la salud mental de los futuros padres, enfatizan que construir lazos fuertes entre los padres y ayuda al desarrollo cerebral de los niños.

“Estos libros harán una diferencia real para las familias con las que trabajamos en nuestros centros y también estarán disponibles para nuestros socios locales para distribuir a padres y niños en las próximas semanas.”

Julie Hayward, Directora de Asociaciones en BookTrust, dijo: “Leer juntos desde temprana edad ayuda a fomentar el amor por los libros y la narración, lo que brinda acceso a los beneficios transformadores de la lectura. Es vital que todos los niños tengan acceso a historias, independientemente de su origen.

“Estamos orgullosos de trabajar con NSPCC y otros socios para entregar libros esta temporada festiva y esperamos que las familias de todas partes disfruten de un tiempo mágico de lectura esta Navidad.”

Para obtener más información sobre los servicios de NSPCC, visite www.nspcc.org.uk y para obtener más información o donar a BookTrust, visite www.booktrust.org.uk

Se insta a las escuelas a inscribirse en el Día del Número



Se insta a las escuelas de todo el Reino Unido a inscribirse ahora en un evento de recaudación de fondos matemágico en 2025 para apoyar a la NSPCC.

El Día del Número es uno de los principales eventos anuales de recaudación de fondos de la organización infantil y celebrará su 25 aniversario el 7 de febrero del próximo año.

Al alentar a los niños en guarderías y escuelas primarias de todo el país a participar en juegos y actividades matemáticas divertidas y gratuitas, el Día del Número tiene como objetivo involucrar a las aulas de todo el país en el aprendizaje y la recaudación de fondos.

La campaña de 2025 fue lanzada por SAR Sophie, La Duquesa de Edimburgo, y el experto financiero y personalidad de la televisión Emmanuel Asuquo.