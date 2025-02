Miles de falsas orcas serán sacrificadas después de varar en masa en Tasmania.

Las autoridades australianas están sacrificando aproximadamente 90 falsas orcas que sobrevivieron a un varamiento masivo en una playa remota en Tasmania. Un equipo de expertos en el sitio dijo que las condiciones complejas han hecho imposible salvarlas. Son parte de un grupo de 157 ballenas que quedaron varadas cerca de Arthur River, en el noroeste de la isla. El resto murió poco después del varamiento. Tasmania ha visto una serie de varamientos masivos de ballenas en los últimos años, incluido el peor del país en 2020, pero las falsas orcas no han quedado varadas en masa allí en más de 50 años.

Las falsas orcas son técnicamente una de las especies de delfines más grandes del mundo, como sus homónimos orcas. Pueden crecer hasta 6 metros (19 pies) y pesar 1.5 toneladas. Las autoridades dijeron el miércoles que el grupo había estado varado en el sitio durante 24 a 48 horas, y los animales que sobrevivieron ya estaban bajo un estrés extremo. Un residente local, Jocelyn Flint, dijo a la Australian Broadcasting Corporation que había viajado al sitio el miércoles por la mañana después de que su hijo notó el grupo mientras pescaba tiburones durante la noche.

“Son bebés … Hay familias enteras de ellos. Sus ojos están abiertos, me están mirando, como pidiendo ayuda”, dijo. “Es simplemente espantoso”. El sitio – a unos 300 km de la ciudad de Launceston – es extremadamente difícil de acceder y transportar cualquier equipo de rescate, dijo a los medios el biólogo marino Kris Carlyon. “Esta posiblemente es la ubicación más complicada que he visto en 16 años haciendo este trabajo en Tasmania”, dijo.

“Estamos hablando de un camino muy accidentado, empinado y de un solo carril hacia el sitio. Podemos ingresar con vehículos todo terreno, pero no mucho más”. Las duras condiciones significaron que devolver a los animales al mar en el lugar donde quedaron varados era imposible, por lo que un equipo de expertos intentó reubicar a dos y reflotarlos, pero no tuvieron éxito. “Los animales simplemente no pueden superar el rompimiento para salir. Simplemente siguen girando y regresando hacia la playa”, dijo Shelley Graham, del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania. Con condiciones similares pronosticadas para los próximos dos días, los veterinarios de vida silvestre expertos tomaron la “difícil” y “impactante” decisión de sacrificar a las ballenas restantes.

“Estar varados los animales por más tiempo, significa que sufren más. Todas las opciones alternativas han fracasado, la eutanasia siempre es el último recurso”, dijo el Dr. Carlyon. Esa tarea sombría – que implica disparar a los animales – se esperaba comenzar el miércoles pero continuar el jueves. Las autoridades todavía están trabajando en cómo desechar los cadáveres. El sitio tiene una importante herencia cultural para los aborígenes, por lo que un portavoz del departamento sugirió anteriormente que “podría ser un caso de… dejar que la naturaleza siga su curso”.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten el sitio, con incendios forestales cerca y un acceso limitado por carretera. Más del 80% de los varamientos de ballenas australianas se producen en Tasmania, a menudo en su costa oeste. Alrededor de 470 ballenas piloto quedaron varadas más al sur en Macquarie Harbour en 2020 y alrededor de 350 de ellas murieron a pesar de los esfuerzos de rescate. Otras 200 quedaron varadas en el mismo puerto en 2022. Las ballenas son mamíferos muy sociales y son conocidas por quedar varadas en grupos porque viajan en comunidades grandes y unidas que dependen de una comunicación constante.

Hay una variedad de teorías sobre por qué ocurren varazas de ballenas. Algunos expertos dicen que los animales pueden desorientarse después de seguir peces que cazan hasta la costa. Otros creen que un individuo puede llevar por error a grupos enteros a la costa.