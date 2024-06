Miles de concesionarios de automóviles en el limbo durante la temporada de compras pico tras el segundo ciberataque que sacude a la industria

“

Los minoristas de automóviles en todo Estados Unidos probablemente estarán fuera de servicio durante varios días después de un segundo gran ciberataque en CDK Global, el proveedor de software en el que miles de concesionarios confían para dirigir sus tiendas.

“En este momento, no tenemos un marco de tiempo estimado para la resolución y, por lo tanto, los sistemas de nuestros concesionarios probablemente no estarán disponibles durante varios días”, dijo la empresa en una comunicación enviada a los clientes el jueves y revisada por Bloomberg.

Un portavoz de CDK no respondió de inmediato el jueves a un correo electrónico y un mensaje telefónico preguntando por el mensaje enviado a los clientes.

CDK informó a los clientes el jueves del incidente, que ocurrió la noche anterior. La compañía volvió a cerrar la mayor parte de sus sistemas, diciendo inicialmente que los sistemas de sus concesionarios “no estarán disponibles como mínimo el jueves”.

En lo que de otro modo hubiera sido un feriado ocupado en EE. UU. para los negocios, los concesionarios que dependen de CDK no pudieron utilizar sus sistemas para completar transacciones, acceder a registros de clientes, programar citas o manejar pedidos de reparación de automóviles. La compañía sirve a casi 15,000 concesionarios, apoyando a vendedores de oficina frontal, personal de soporte de oficina posterior y talleres de partes y servicios.

La interrupción también se extendió a cientos de concesionarios en Canadá, con minoristas que dependen de papel y lápiz para trabajar en acuerdos, dijo Tim Reuss, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Canadá. Esas transacciones eventualmente deberán registrarse digitalmente una vez que los sistemas vuelvan a estar en línea, dijo.

AutoNation Inc. lideró la caída de las acciones de los grupos de concesionarios que cotizan en bolsa el jueves, cayendo hasta un 4.6% en la negociación intradiaria. También cayeron Lithia Motors Inc., Group 1 Automotive Inc. y Sonic Automotive Inc.

CDK está entre un pequeño grupo de empresas que proporcionan sistemas de gestión de concesionarios a minoristas de automóviles, junto con Reynolds & Reynolds Co. y Dealertrack, una unidad de Cox Automotive.

Los concesionarios informaron diferentes grados de impacto el jueves, con algunos diciendo en publicaciones en redes sociales que no se vieron afectados por el hackeo. Otros dijeron que aún experimentaron interrupciones a pesar de utilizar sistemas DMS de los rivales de CDK.

Greg Thornton, el gerente general de un grupo de concesionarios en Frederick, Maryland, dijo que el software de relaciones con los clientes de CDK de sus tiendas ha estado inactivo desde la mañana del miércoles.

“Solo puedo asumir que CDK está trabajando con todas las manos en la cubierta para resolver esto”, dijo Thornton, cuyo grupo incluye tiendas de Audi y Volvo. “No hemos tenido conversaciones con ellos en persona o por teléfono”.

Las 19 concesionarias del Grupo Open Road Auto en Nueva York y Nueva Jersey utilizan Reynolds & Reynolds pero no han podido entregar nuevos vehículos desde que comenzó la interrupción el miércoles, dijo Michael Morais, presidente del grupo de concesionarios.

Esto se debe a que otros servicios de CDK fuera del DMS principal también están inactivos, incluido uno que conecta a las concesionarias con los departamentos estatales de vehículos de motor para el registro y la titulación, dijo.

“Estamos frustrados con CDK porque deberían tener mejores precauciones”, dijo Morais.

La Chevrolet Five Star de Sam Pack fuera de Dallas vendió cuatro vehículos el miércoles a pesar de la interrupción inicial, pero ha tenido que adaptarse, como manejar algunas tareas en papel hasta que se restablezca el servicio, dijo Alan Brown, el gerente general de la tienda.

Aunque el personal de ventas puede enviar aprobaciones a prestamistas, la interrupción ha bloqueado otros elementos de una transacción, como obtener títulos.

“Seguimos haciendo negocios”, dijo Brown. “Simplemente no es nuestro flujo normal”.

CDK aún no ha proporcionado un cronograma para cuándo estarán disponibles sus sistemas, dijo.

La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles dijo el miércoles que estaba buscando activamente información de CDK para determinar la naturaleza y el alcance del incidente cibernético.

CDK fue escindida por Automatic Data Processing Inc. en 2014, luego acordó ser adquirida en abril de 2022 por la empresa de inversión Brookfield Business Partners en un acuerdo en efectivo valorado en $6.4 mil millones.

