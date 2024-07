Miles buscan refugio mientras continúa el éxodo de Khan Younis

Hace 32 minutos, Por David Gritten, BBC News EPA

La ONU estima que 250.000 personas en partes orientales de Khan Younis están afectadas por las órdenes de evacuación. Decenas de miles de palestinos buscan refugio y un lugar seguro, ya que el éxodo de la segunda ciudad de Gaza, Khan Younis, continúa en respuesta a las órdenes de evacuación militares israelíes. La UN estima que 250,000 personas en las partes este de la ciudad están afectadas por las órdenes emitidas el lunes, que sugieren que las fuerzas israelíes están listas para volver a ingresar. Los informes indican que un ataque aéreo israelí el martes mató a 12 palestinos en un área humanitaria designada por Israel a la que se les ha dicho que huyan. Un importante hospital en Khan Younis también está ahora vacío, después de que todos sus pacientes y personal médico se fueran. Gran parte de la ciudad fue destruida en una larga ofensiva israelí a principios de este año, pero gran cantidad de palestinos se habían trasladado allí para escapar de otra operación israelí en la cercana Rafah.

Los sonidos de explosiones, bombardeos y disparos también se escucharon en toda la ciudad de Gaza el miércoles mientras las fuerzas israelíes continúan luchando contra Hamas y otros grupos armados en el distrito oriental de Shejaiya por séptimo día. Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una campaña en Gaza para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual unas 1,200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 37,950 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en el territorio. Hablando desde el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza, Louise Wateridge de la agencia de refugiados palestinos de la ONU (Unrwa) dijo a la BBC que su personal en el terreno había estado observando el movimiento “caótico” de civiles desde el este de Khan Younis. “Es diferente de desplazamientos anteriores, cuando hemos visto camiones y vehículos cargados”, dijo. “Hay vehículos limitados disponibles, hay poco combustible, las carreteras son muy peligrosas, la situación es muy insegura. Las personas realmente están llevando lo que pueden en sus manos y moviéndose. Es devastador.” Marwan, padre de cuatro hijos con una esposa embarazada, dijo a la BBC que a su familia le había tomado tres horas viajar unos 7 km en un carro tirado por burros desde Khan Younis hasta al-Mawasi, que está dentro de un “área humanitaria” designada por Israel que carece de servicios básicos. “Nos fuimos apresuradamente, así que no pudimos llevar todas nuestras maletas y cosas importantes”, dijo. “Llamé a un amigo que reside en al-Mawasi. Me dijo que hay un lugar junto a mí y puedes venir.” Agregó: “Para el baño, tengo que cavar en la arena y el barro y hacer un agujero grande.” El martes por la tarde, se informó que nueve miembros de una familia extendida que habían huido de Khan Younis estaban entre las 12 personas asesinadas en un ataque aéreo israelí a un edificio residencial en la ciudad central de Deir al-Balah, que también está dentro del “área humanitaria”. Associated Press citó registros hospitalarios que decían que el Dr. Hossam Hamdan, dermatólogo de 62 años, su esposa, su hijo adulto e hija estaban entre los fallecidos. Cuatro de los nietos del Dr. Hamdan y la madre de dos de ellos también fueron asesinados, junto con otros dos residentes del edificio y un hombre que estaba en la calle afuera, agregó. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que estaban verificando los informes. Reuters Las fuerzas israelíes han vuelto a ingresar en varias áreas de Gaza donde creen que los combatientes de Hamas se han reagrupado. A última hora del martes, la Organización Mundial de la Salud anunció que el hospital Europeo de Gaza en el este de Khan Younis estaba completamente vacío, después de que sus 320 pacientes y todo su personal médico se fueran en respuesta a una orden de evacuación para la zona circundante. Advirtió que la mayoría de los pacientes habían sido referidos al hospital Nasser, que ahora estaba a plena capacidad y tenía escasez de suministros médicos y medicamentos para cirugía. “El hospital Europeo de Gaza, uno de los mayores hospitales de referencia en el sur, debe ser protegido y puesto en funcionamiento de inmediato. Gaza no puede permitirse perder más hospitales”, escribió el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS en X, antes Twitter. Una agencia de defensa israelí dijo que no ordenó a los pacientes y al personal del hospital europeo que se fueran. Pero el jefe del departamento de emergencias dijo que el ministerio de salud dirigido por Hamas había dicho que debían evacuar. Una portavoz de la embajada israelí en Londres, Orly Goldschmidt, dijo que las órdenes de evacuación eran parte de los esfuerzos de Israel para minimizar las víctimas civiles y acusó a los miembros de Hamas de ocultarse en áreas residenciales. “Sabemos que también se están escondiendo en Khan Younis y queremos que la población civil salga de allí, para no dañar a la población palestina y solo matar a los miembros de Hamas”, dijo a la BBC el martes. Las IDF no han anunciado el inicio de una operación en el este de Khan Younis. Pero las órdenes de evacuación se ven como un indicio de que será la próxima área a ser reingresada por las tropas israelíes porque creen que Hamas y los combatientes aliados se han reagrupado allí. La Yihad Islámica Palestina (PIJ) dijo el lunes que había lanzado una ráfaga de unos 20 cohetes desde Khan Younis hacia comunidades fronterizas en el sur de Israel. Fue el ataque más pesado desde Gaza en meses, pero no se reportaron víctimas. Otros 80.000 palestinos en el norte de Gaza se estima que han sido afectados por órdenes de evacuación israelíes que cubren el distrito de Shejaiya en el este de la ciudad de Gaza, adonde las tropas israelíes volvieron la semana pasada. Los médicos dijeron a la agencia de noticias Reuters que cuatro personas habían muerto en un ataque aéreo allí el miércoles, mientras que las IDF dijeron que habían golpeado y desmantelado más de 50 “sitios de infraestructura terrorista” en el último día. Las IDF también dijeron que los ataques habían matado a “terroristas que representaban una amenaza” para sus tropas en Gaza central. Las autoridades sanitarias locales dijeron que tres personas murieron en un ataque a un automóvil en Deir al-Balah y que otras cinco murieron en dos ataques en el cercano campo de refugiados urbano de Maghazi. En la ciudad más al sur de Rafah, se informó que las fuerzas israelíes habían bombardeado varias áreas en la ciudad y continuaban demoliendo edificios de apartamentos. Las IDF dijeron que una operación “selectiva” continuaba en Rafah y que las fuerzas terrestres respaldadas por aviones habían “desmantelado varios sitios de infraestructura terrorista y eliminado a terroristas”.