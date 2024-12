Milei, Musk y Maga: ¿Está Argentina influyendo en los Estados Unidos?

Monica de Bolle duda que Trump comparta el entusiasmo de Musk por un estado más pequeño: “No puedes ser un nacionalista populista y preocuparte por el tamaño del gobierno. Así que a Trump no le importa. Puso a Elon ahí porque es divertido tener a alguien haciendo ruido”.

El debate económico está listo para continuar en Estados Unidos y Argentina. Pero al final, si la mitad de tu población te apoya, significa que la otra mitad no lo hace. Trump tendrá que lidiar con eso después de su inauguración el 20 de enero, pero Milei ya está teniendo que lidiar con su propia población polarizada.

Según Marcelo J García, Milei es un “líder divisivo” que no ha hecho ningún intento de ganarse a sus oponentes.

“La otra mitad del país que no lo apoyó probablemente nunca lo apoyará, no importa lo bien que vaya la economía, porque él no quiere que lo apoyen”, dice.

“Los líderes tienden a querer ser queridos por todos. Ese no es el caso de Milei”, añade.

En su opinión, esta es una debilidad real: “No construyes un proyecto político sostenible a largo plazo si no te acercas a las personas que no votaron por ti”.

El próximo gran test de opinión pública de Milei llegará en octubre de 2025, cuando Argentina celebre elecciones legislativas. Eso podría ser crucial para decidir si su revolución de gobierno pequeño determina el futuro del país, o si, como intentos anteriores de reforma, se queda sin fuerza.