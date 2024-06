Milán investiga proveedores ilegales de Dior y desestabiliza el sector del lujo.

“

Los investigadores de Milán que habían tenido sus ojos puestos en el proveedor chino de bolsos de cuero de Dior descubrieron prácticas laborales de otra época detrás de las puertas de la fábrica. Encontraron pruebas de trabajadores ilegalmente contratados, obligados a dormir dentro de la fábrica y a trabajar largas horas, incluidas noches y días festivos, en un entorno inseguro, según un comunicado de la fiscalía de Milán.

El proveedor chino vendía bolsos a Dior por €53 cada uno, según los investigadores. A pocos kilómetros de distancia, en la lujosa Via Monte Napoleone de Milán, los mismos accesorios acabados costaban más de €2,000 por la marca francesa, propiedad de LVMH.

Como resultado, una filial de Dior en Italia, Manufactures Dior, fue colocada bajo administración judicial este mes por no llevar a cabo la debida diligencia y supervisar a sus proveedores. La sanción significa que será administrada por un gerente designado por el tribunal durante un año para corregir las deficiencias. Los fiscales de Milán también alegaron que otro proveedor chino de Dior, con sede en la ciudad de Cesano Maderno al norte de la ciudad, estaba explotando a trabajadores ilegales.

El desarrollo ha puesto de manifiesto las prácticas en las cadenas de suministro del sector del lujo, un área hasta ahora considerada problemática más para la moda rápida que para los productores de bienes caros.

El FT no tuvo acceso a una de las instalaciones milanesas sancionadas por la fiscalía.©Silvia Sciorilli Borrelli/FT

La acción de la fiscalía de Milán contra el proveedor sigue a otras dos acciones similares contra el fabricante de accesorios de alta gama Alviero Martini y una subsidiaria de Giorgio Armani a principios de este año. Los expertos en la materia de la investigación advierten que estos ejemplos podrían ser la punta del iceberg para la industria de la moda de lujo.

Con el aumento de la atención de los inversores hacia las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, las revelaciones no podrían haber llegado en peor momento. Jean-Philippe Bertschy, director gerente y jefe de investigación de acciones suizas en Vontobel, dijo que uno de los aspectos más preocupantes de los casos italianos era el hecho de que las marcas son “muy exclusivas y consideradas un ejemplo en el campo del ESG”.

Años de crecimiento sin precedentes para el sector del lujo han puesto presión en sus cadenas de suministro. Las cadenas de suministro italianas representan al menos la mitad de la producción mundial de bienes de lujo, según Bain & Company. Mientras que un éxodo de la fabricación a finales de los años 80 hizo que muchas empresas de moda trasladaran su producción a países de bajo costo como China, muchas compañías posteriormente volvieron a trasladar sus operaciones después de que el movimiento amenazara su capacidad para marcar sus productos como “hechos en Italia” —visto como un sello de la más alta calidad y artesanía, y les otorgara prestigio a los ojos de los clientes.

Pero la demanda ha explotado gracias al gasto post-pandémico y a las nuevas clases de consumidores acaudalados en todo el mundo. En respuesta, las empresas han intensificado sus esfuerzos de marketing mientras lanzan nuevas colecciones con frecuencia. Los trabajadores artesanales especializados están en alta demanda, especialmente ya que los jóvenes se han alejado de las profesiones manuales y vocacionales.

El aumento en el ritmo de producción ha hecho necesaria la velocidad y la eficiencia, dijo Claudia D’Arpizio, socia de Bain.

“Para cubrir los picos de producción o fases de fabricación específicas, las marcas necesitan depender de proveedores externos y estos proveedores a menudo dependen de otros subproveedores”.

“Es algo muy complejo de controlar con el tiempo de mercado y el nivel de novedad requeridos. Pero eso no es excusa”, añadió.

Otros van más allá, diciendo que los cambios en la industria no son propicios para los derechos humanos. Según personas cercanas al asunto, los fiscales milaneses podrían estar examinando varias otras marcas de lujo y sus proveedores, sugiriendo que estos problemas pueden haberse convertido en un problema generalizado en la industria.

“Cuando estás comprando un artículo por €50 y vendiéndolo por más de €2,500, como en el caso de los bolsos de Dior, es posible que no sepas que tu proveedor chino está explotando a los trabajadores, pero eres muy consciente de que estás obteniendo enormes ganancias en cada pieza y evidentemente esa es la prioridad, por lo que no haces las demás preguntas”, dijo un inversor de la industria de la moda que habló bajo condición de anonimato.

La fiscalía de Milán declinó hacer comentarios. Dior, que no está bajo investigación, también declinó hacer comentarios. A principios de este año, Alviero Martini y una empresa de Giorgio Armani también fueron colocadas bajo administración judicial por presuntamente no supervisar a sus proveedores. Las casas de moda matriz no están bajo investigación. Alviero Martini, propiedad del grupo Final Group con sede en Roma, dijo en enero que sus proveedores habían contratado ilegalmente subcontratistas, violando los términos de sus contratos de suministro, los cuales lo prohíben. Armani dijo en abril que siempre había buscado “minimizar los abusos en la cadena de suministro” y que colaboraría plenamente con el tribunal.

Más allá de Italia, otras compañías de lujo han sido criticadas por supuestas deficiencias en la forma en que obtienen materiales. Una investigación de la BBC en mayo vinculó ingredientes utilizados por perfumistas de alta gama, incluidas Lancôme de L’Oréal y Aerin Beauty de Estée Lauder, con el trabajo infantil en Egipto.

En ese momento, ambas compañías afirmaron que tenían tolerancia cero hacia la explotación y habían contactado a sus proveedores. La marca de cachemira de lujo Loro Piana ha sido criticada recientemente tras un informe mediático que alegaba que no estaba pagando a los trabajadores indígenas en Perú de manera justa por la lana que terminaba en suéteres vendidos por miles de dólares.

Robert García, congresista demócrata de California nacido en Perú, escribió a la empresa preguntando sobre sus proveedores. En respuesta, la compañía dijo que había trabajado durante décadas para ayudar a preservar la población de la vicuña, al tiempo que aumentaba sus inversiones en irrigación, educación e infraestructura en el país.

“A menudo consideramos que los bajos precios y el consiguiente abuso de los derechos laborales están incorporados en el modelo de moda rápida, pero esos problemas son más generalizados que eso,” dice Natalie Swan, gerente del programa de derechos laborales en el Business and Human Rights Resource Centre. “Existe la expectativa de que si estás comprando algo de lujo es muy exclusivo y ha sido creado más cerca de casa. A menudo, no es así.”

Advirtió que, ante la incierto de los consumidores y la demanda y el aumento en los costos de los materiales, “podría significar un dobledown de los peores elementos del modelo de negocio, que es poner el precio y el costo de estos cambios en los trabajadores y la cadena de suministro aguas arriba en lugar de impactar las ganancias”.

Bertschy de Vontobel agregó: “Para muchas empresas todavía es muy difícil rastrear toda la cadena de suministro, especialmente cuando están en países extranjeros y aun cuando intentan comprar a algunos proveedores certificados, todavía existen lagunas y problemas.”

Varios grupos de lujo, incluidos Chanel, Prada, Zegna y Burberry, han adquirido o invertido en sus proveedores estratégicos para controlar más de la cadena de suministro. Hermès, que sigue comprometido con los métodos de fabricación tradicionales, ha adoptado un enfoque diferente y ha rechazado la producción en masa a favor de capacitar a los trabajadores para coser a mano sus bolsos de cuero. En febrero pasado, la compañía dijo que recompensaría a todos los empleados con un bono de €4,000 después de un año exitoso.

Cuando el Financial Times visitó el proveedor de Dior en Opera, parecía ser un día normal: las luces estaban encendidas y los vehículos, incluyendo un Porsche y un Tesla, estaban estacionados en el camino de entrada. El FT no obtuvo acceso cuando se presionó el timbre de entrada.

D’Arpizio de Bain dijo que el creciente escrutinio público podría ser un punto de inflexión para la industria. “En el lujo, [la explotación] no debería pasar. Esta es una industria de excelencia y la artesanía es un componente clave de ella. No puedes comprometerte realmente en ese aspecto,” dijo.

