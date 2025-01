Mike Waltz: Ataques mortales agregan urgencia para confirmar nominados de Trump

El asesor de seguridad nacional entrante del presidente electo Trump argumentó el lunes que el ataque en Nueva Orleans que mató a 14 personas subrayó la necesidad de confirmar rápidamente a una serie de nombramientos de gabinete.

El Representante Mike Waltz (R-Fla.) dijo en “Fox & Friends” que el ataque terrorista en las primeras horas del Día de Año Nuevo mostró lo crítico que sería para Trump tener a su equipo de seguridad nacional en su lugar, incluyendo algunos nominados más controvertidos para liderar el FBI y el Pentágono.

“Eso tiene que estar en su lugar el primer día, chicos, porque esto es un – este es un momento de transición de vulnerabilidad y el presidente Trump va a proyectar porque él es un líder de fuerza, la narrativa que proyectamos el primer día será lo más importante y eso es tener a nuestra gente en su lugar”, dijo Waltz.

Instó al Senado a confirmar a Pete Hegseth como secretario de Defensa, al senador Marco Rubio (R-Fla.) como secretario de Estado, a Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, a Kash Patel como director del FBI, a John Ratcliffe como director de la CIA y a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (R) como secretaria de Seguridad Nacional.

Se espera que Gabbard y Patel en particular enfrenten duros interrogatorios de confirmación, con los demócratas en particular planteando dudas sobre su aptitud para sus respectivos roles. Los demócratas y algunos republicanos han planteado preguntas sobre Gabbard en particular, a quien se le ha acusado de repetir propaganda rusa sobre la guerra en Ucrania.

Waltz, cuyo cargo no requiere confirmación del Senado, estaba lejos de ser el único aliado de Trump que usó el ataque de Nueva Orleans para presionar por la rápida confirmación de los nominados de Trump.

El Senador electo Bernie Moreno (R-Ohio) publicó en X que “cada uno de los nominados de seguridad nacional” debería ser confirmado para el 20 de enero, y Donald Trump Jr. instó a los demócratas a priorizar “la seguridad y protección del pueblo americano antes que su Síndrome de Desprecio hacia Trump.”

