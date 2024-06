Mike Tyson vs. Jake Paul pelea: Evento pospuesto luego del susto médico de Tyson durante el vuelo

La controversial pero sin duda millonaria pelea de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson ya no ocurrirá el 20 de julio como estaba planeado. La cuenta oficial de Netflix X, anteriormente Twitter, publicó el viernes por la noche que la pelea se pospondría para una fecha posterior después de un reciente problema médico de Tyson.

Tyson recientemente estaba a bordo de un vuelo que iba de Miami a Los Ángeles cuando necesitó atención médica por lo que se informó como un brote de úlcera 30 minutos antes de aterrizar el avión. Los pasajeros a bordo fueron retrasados ​​25 minutos una vez que el avión aterrizó.

Mientras Tyson afirmaba estar “sintiéndose al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”, resulta que el problema médico fue suficiente para forzar el aplazamiento de la pelea para una fecha posterior.

“Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo”, dijo Tyson en un artículo de Netflix. “Lamentablemente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me ha aconsejado que reduzca mi entrenamiento durante unas semanas para descansar y recuperarme. Mi cuerpo está en mejor forma general de lo que ha estado desde la década de 1990 y pronto volveré a mi horario de entrenamiento completo. Jake Paul, esto te puede haber dado algo de tiempo, pero al final, seguirás siendo noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable más adelante este año”.

La idea de la pelea ha sido fuertemente criticada por muchos ya que Paul, la superestrella de las redes sociales convertida en boxeador, tiene 30 años menos que el Tyson de 57 años. Tyson lució genial para su edad en una pelea de exhibición de 2020 contra Roy Jones Jr. pero no ha tenido una pelea profesional desde una derrota en 2005 contra Kevin McBride.

Aunque el Departamento de Licencias y Regulación de Texas permitió que Paul vs. Tyson avanzara como una pelea profesional con licencia oficial, se espera que la pelea tenga reglas especiales, incluyendo ocho rounds de dos minutos, en lugar de los marcos estándar de tres minutos del boxeo profesional. Además, ambos boxeadores usarán guantes de 14 onzas, que son más grandes que el estándar y por lo tanto quitarán potencia a los golpes.

“Apoyo plenamente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas el día de la pelea”, dijo Paul. “Mis fans saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada más que en su mejor momento, pero que no haya error: cuando entre al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será una para los libros, y prometo traer lo mejor en este enfrentamiento único”.

La pelea está planeada para tener lugar en el estadio AT&T en Arlington, Texas y probablemente atraerá más atención y dinero que cualquier pelea de boxeo en la memoria reciente. Además, será transmitida en vivo en Netflix, la primera vez que una pelea de boxeo se mostrará en el servicio de streaming.