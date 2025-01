Mike Pence revela lo que dijo a Trump en el funeral de Jimmy Carter

Antiguo Vicepresidente Mike Pence revelo su breve conversación con Presidente electo Trump, que fue captado en cámara en el funeral de estado del ex Presidente Carter. La pareja no se han visto públicamente juntos desde que salieron de la Casa Blanca en desacuerdo sobre los resultados de las elecciones del 2020. En el servicio en la Catedral Nacional, Pence se levantó para saludar la mano de Trump, y parecía intercambiar cortesías. Antigua segunda dama Karen Pence, que estaba sentada al lado de su esposo, no se puso de pie ni reconoció a Trump. En una entrevista con Christianity Today, Pence dijo que “acogió” la oportunidad de hablar con Trump. “Él me saludó cuando bajó por el pasillo. Me levanté, extendí mi mano. Me estrechó la mano. Le dije, ‘Felicidades, Sr. Presidente’, y me dijo, ‘Gracias, Mike'”, dijo Pence. Pence también recordó una de sus últimas conversaciones con Trump en el 2021, cuando le dijo a Trump que seguiría rezando por él. Trump respondió, “No te molestes”, informó la publicación. “Le dije, ‘Sabes, probablemente hay dos cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo… Probablemente nunca vamos a estar de acuerdo en cuál era mi deber según la Constitución el 6 de enero’. Y luego le dije, ‘Y nunca dejaré de rezar por ti'”, dijo Pence a Christianity Today. “Y él dijo, ‘Así es, Mike, nunca cambies'”. Dijo que cumplió su palabra. Mientras que los dos parecían mantener el trato cordial en el servicio para Carter, Pence le dijo a la publicación que no cree que Robert F. Kennedy, Jr. sea la persona adecuada para manejar Salud y Servicios Humanos y estaba preocupado por la ex Representante de EE. UU. Tulsi Gabbard sirviendo como directora de inteligencia nacional. Fox News Digital se puso en contacto con Trump y Advancing American Freedom, una organización de promoción de políticas públicas fundada por Pence, para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Andrew Mark Miller de Fox News Digital contribuyó a este artículo.