Mijaíl Baryshnikov al dejar todo atrás

En la noche del 29 de junio de 1974, después de una presentación con un grupo itinerante del Ballet Bolshoi en el centro de Toronto, Mikhail Baryshnikov salió por una puerta lateral del escenario, pasó frente a una multitud de fans y comenzó a correr. Baryshnikov, entonces con 26 años y ya una de las estrellas más brillantes del ballet, había tomado la decisión trascendental de desertar de la Unión Soviética y construir una carrera en Occidente. En esa noche lluviosa, tuvo que evadir a los agentes de la KGB, así como a los miembros del público que buscaban autógrafos, mientras se apresuraba a encontrarse con un grupo de amigos canadienses y americanos que lo esperaban en un automóvil a pocas cuadras de distancia. “Ese automóvil me llevó al mundo libre”, recordó Baryshnikov, de 76 años, en una entrevista reciente. “Fue el comienzo de una nueva vida”.

Su escapada de película de espías contribuyó a convertirlo en una celebridad cultural. “Bailarín Soviético en Canadá Deserta en Gira del Bolshoi”, declaró The New York Times en su portada. Pero el enfoque en su decisión de abandonar la Unión Soviética a veces ha hecho sentir incómodo a Baryshnikov. Dijo que no le gusta cómo suena el término “desertor” en inglés, evocando la imagen de un traidor que ha cometido alta traición. “No soy un desertor, soy un selector”, dijo. “Esa fue mi elección. Seleccioné esta vida”.

Baryshnikov nació en la ciudad soviética de Riga, ahora parte de Letonia, y se mudó a Leningrado, ahora San Petersburgo, en 1964, cuando tenía 16 años, para estudiar con el renombrado maestro Alexander Pushkin. A los 19 años, se unió al Ballet Kirov, ahora conocido como el Mariinsky, y rápidamente se convirtió en una estrella en la escena del ballet rusa. Después de su deserción, se mudó a Nueva York y se unió al American Ballet Theater (del cual más tarde fue director artístico) y luego al New York City Ballet. Como el bailarín masculino preeminente de los años 70 y 80, su poder estelar ayudó a elevar el ballet en la cultura popular. Ha trabajado como actor, apareciendo en el escenario y en varias películas, incluyendo “The Turning Point”, así como en la serie de televisión “Sex and the City”. Y en 2005, fundó el Centro de Artes Baryshnikov en Manhattan, que presenta danza, música y otros programas.

En los últimos años, Baryshnikov, que tiene ciudadanía estadounidense y letona, se ha vuelto más vocal sobre política. Ha criticado al ex presidente Donald J. Trump, comparándolo con los “oportunistas totalitarios peligrosos” de su juventud. También ha hablado en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, acusando al presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, de crear un “mundo de miedo”. Es fundador de True Russia, una fundación para apoyar a los refugiados ucranianos.

En una entrevista, Baryshnikov reflexionó sobre el 50 aniversario de su deserción; el padre que dejó atrás en la Unión Soviética (su madre murió cuando tenía 12 años); el dolor que siente por la guerra en Ucrania; y los desafíos que enfrentan los artistas rusos hoy en día. Estos son extractos editados de la conversación. ¿Qué recuerdos tienes de ese día de junio en Toronto? Recuerdo sentir una sensación de comodidad y seguridad después de ver algunas caras muy amigables en el automóvil de escapada. Pero también sentía miedo de que pudiera resultar de otra forma; que en cualquier segundo, podría desmoronarse y convertirse en una mala película policial. Estaba comenzando una vida nueva, algo totalmente desconocido, y era mi decisión y mi responsabilidad. Era hora de que creciera.

Has descrito tu deserción como artística, no política, diciendo que querías tener más libertad creativa y la oportunidad de trabajar más frecuentemente en el extranjero, lo cual las autoridades soviéticas no permitirían. Por supuesto que fue una decisión política, desde lejos. Pero realmente quería ser un…

(Note: The translation may contain some mistakes or typos, as requested.)