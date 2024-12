Migrantes trasladados de isla militar secreta del Reino Unido tras tres años.

En las cartas enviadas a los tamiles el viernes desde el Ministerio del Interior, se les informó que se les concedía un permiso de entrada temporal al Reino Unido “fuera de las Reglas de Inmigración” para permitirles considerar sus “opciones a largo plazo”. Se subrayó que la oferta no “constituye una residencia permanente en el Reino Unido ni el reconocimiento del estatus de refugiado por parte del gobierno británico”, y se dijo que al grupo no se le permitiría trabajar. El gobierno dice que las Islas Chagos, conocidas como el Territorio Británico del Océano Índico (Biot), son “constitucionalmente distintas” del Reino Unido, con el inusual estatus que lleva a una larga disputa legal. La mayoría de los tamiles han estado esperando decisiones finales sobre solicitudes de protección internacional -que las Naciones Unidas dicen que es similar al estatus de refugiado- o apelando contra rechazos. En total, ocho han recibido protección internacional, lo que significa que no pueden ser devueltos a Sri Lanka, según la BBC. Gobiernos sucesivos han dicho anteriormente que traer a los tamiles al Reino Unido podría crear una “ruta de migración por la puerta trasera”. Pero el gobierno dijo el lunes que se habían hecho arreglos para asegurar que esto no sucediera, citando un acuerdo para enviar a futuros llegados a Santa Elena – otro territorio británico a unas 5.000 millas de distancia. “Una vez que un acuerdo de soberanía con Mauricio esté totalmente en vigor, ellos se harían responsables de cualquier migrante futuro”, dijo el portavoz.