Migrantes que sobrevivieron a la tragedia del barco en Madagascar regresan a Somalia.

MOGADISHU, Somalia (AP) — Cerca de 50 sobrevivientes de una tragedia de barco de migrantes el mes pasado que dejó 25 muertos en el Océano Índico frente a Madagascar llegaron de regreso a Somalia el sábado y fueron recibidos por funcionarios gubernamentales.

Los sobrevivientes, de entre 17 y 50 años, llevaban trajes hechos con tela con los colores de la bandera nacional de Somalia al desembarcar de un avión en la capital, Mogadishu, visiblemente aliviados de regresar a salvo.

Muchos jóvenes somalíes se embarcan cada año en viajes peligrosos en búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. La agencia de la ONU ha expresado previamente preocupaciones sobre el aumento de la migración irregular desde países del Cuerno de África, a medida que las personas huyen de conflictos y sequías.

Los sobrevivientes le dijeron a The Associated Press que quedaron varados en el océano durante 13 días después de que fallaran los motores de su barco.

Ahmed Hussein, quien viajaba con su primo fallecido, dijo que se dirigían a Europa con la esperanza de una vida mejor. Dos embarcaciones que transportaban a los migrantes partieron de Somalia a principios del mes pasado.

“Nos dividieron en dos pequeños barcos. El motor se averió y derivamos en el mar durante 13 días sin un motor en funcionamiento. No teníamos comida ni agua, y los (pocos) dátiles que teníamos se acabaron durante esos 13 días. Sobrevivimos pescando algo de pescado”, dijo.

Las autoridades en Madagascar y Somalia habían dicho anteriormente que los barcos naufragaron pero no ofrecieron más explicaciones. Las autoridades también habían puesto el número de sobrevivientes en 48, pero solo 47 llegaron a Somalia y el paradero de un superviviente seguía sin estar claro ya que los funcionarios que recibieron a los 47 no comentaron.

Los barcos salieron de una playa cerca de la capital somalí, Mogadishu, el 2 de noviembre con 73 personas a bordo y se creía que se dirigían a la región francesa de Mayotte, según Jean-Edmond Randrianantenaina, jefe de la Agencia de Puertos Marítimos de Madagascar. Mayotte, un archipiélago, está a unos 1,600 kilómetros (990 millas) de Mogadishu.

Abdirashid Ibrahim, otro sobreviviente, recordó cómo algunos sobrevivientes tenían los tobillos hinchados y no podían caminar después de ser rescatados. “En el barco, no teníamos dónde dormir, no teníamos comida y estábamos hacinados. Algunas personas murieron de shock y otras sucumbieron a la inanición”, dijo a AP.

Abdulkadir Burgal, director del Departamento de África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien estaba en el aeropuerto para recibir a los sobrevivientes, dijo a los periodistas que algunas personas que ayudaron a los migrantes a embarcarse en el peligroso viaje habían sido arrestadas mientras que otros murieron en el incidente.

“Ocho personas involucradas en el tráfico de migrantes somalíes han sido arrestadas”, dijo.

Maryan Yasin, enviada especial del presidente para la migración, dijo que los sobrevivientes estaban felices de estar en casa.

“Me aseguraron que nunca volverán a correr el mismo riesgo. El gobierno somalí está comprometido en encontrar una solución, y esta solución será un esfuerzo conjunto”, dijo.