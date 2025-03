Migración ilegal a los EE.UU. Ahora la gente se dirige a Canadá.

La llamada antes del amanecer de agentes de la frontera de Estados Unidos a sus homólogos canadienses fue impactante: un grupo de nueve personas, la mayoría niños, estaba a punto de entrar a Canadá a pie. El 3 de febrero a las 6:16 a.m., cuando se avistó al grupo, la frontera entre Alberta y Montana era brutalmente inhóspita, cubierta de nieve, oscura con una temperatura de menos 17 grados Fahrenheit. Imágenes de visión nocturna granulosas capturadas por cámaras de la frontera canadiense mostraron a dos niñas pequeñas con ropa de invierno rosa agarradas de la mano de una mujer mientras avanzaban por la nieve. Otros niños seguían en línea. Otro adulto arrastraba dos maletas. El grupo de nueve personas, incluidos niños, que cruzaron la frontera hacia Alberta el mes pasado, como se ve en una imagen de video publicada por la Real Policía Montada de Canadá. La rápida intervención del equipo de la Real Policía Montada de Canadá que encontró al grupo fue el resultado de una presencia fronteriza recientemente reforzada en la vasta frontera entre Estados Unidos y Canadá. Con 5,525 millas, la frontera es la más larga del mundo. Hasta hace poco, la frontera había sido descrita por ambas naciones como “sin vigilancia”, un testimonio de su estrecha amistad. Pero con el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, se ha convertido en un punto de tensión en la relación entre los dos vecinos. Incluso antes de su inauguración, el Sr. Trump acusó a Canadá de permitir que un gran número de migrantes no autorizados ingresaran a Estados Unidos. Ha hecho detener ese movimiento una demanda clave a medida que amenaza con imponer aranceles paralizantes a las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Después de un respiro de un mes, el Sr. Trump dice que esos aranceles entrarán en vigor el martes. Canadá se ha movilizado. Ha desplegado más personal y equipo a lo largo de la frontera y ha endurecido las reglas de visa que los críticos dicen que hicieron de Canadá un trampolín para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El número de cruces ilegales a Estados Unidos desde Canadá ya era relativamente bajo y ahora ha disminuido drásticamente, lo que indica que la respuesta de Canadá a la presión del Sr. Trump está funcionando. Pero ahora está surgiendo una nueva dinámica en la frontera: los solicitantes de asilo están huyendo al norte hacia Canadá, ya que el Sr. Trump ha comenzado su plan para deportaciones masivas. Foco en la frontera. En cualquier día determinado, el cruce fronterizo de Coutts-Sweetgrass en Alberta es un ajetreo ordenado de camiones, trenes y vehículos civiles. Las comunidades de cada lado están cerca en todos los sentidos. Golpea lo suficientemente fuerte una pelota en uno de los dos diamantes de béisbol en Coutts, Alberta, y las probabilidades son que caerá en Sweetgrass, Montana. Las autoridades fronterizas de los dos países incluso comparten un edificio. “Hay una comunicación cercana día a día”, dijo Ryan Harrison, un sargento de personal de la R.C.M.P., que encabeza un equipo integrado de aplicación de la ley en la frontera, en una fría mañana de febrero mientras conducía por Border Road, un sendero de grava que serpentea a través de llanuras que marca la frontera por varias millas. “Estas son personas con las que cenamos y asistimos a sus fiestas de jubilación”. Pero las críticas de Trump han desordenado la atmósfera de negocios como de costumbre en la frontera. Trump ha estado particularmente alarmado por el aumento en el número de migrantes no autorizados que ingresan a Estados Unidos en los últimos tres años. El número de personas detenidas el año pasado cruzando desde Canadá a Estados Unidos ilegalmente fue casi 200,000. (Eso todavía palidece en comparación con los cruces desde México: el año pasado, más de dos millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, según datos del gobierno de Estados Unidos). Canadá ha destinado 1.3 mil millones de dólares canadienses (900 millones de dólares) para mejorar la seguridad fronteriza, agregando dos helicópteros Black Hawk y 60 drones equipados con cámaras térmicas. También ha endurecido los requisitos para visados temporales que algunos visitantes usaban para llegar a Canadá legalmente y luego ingresar a Estados Unidos ilegalmente. El gobierno canadiense dice que sus medidas recientes han reducido drásticamente el número de cruces no autorizados hacia Estados Unidos: unos 5,000 migrantes fueron interceptados en la frontera en enero, un tercio de la cifra en enero de 2024, según datos de EE. UU. “Ya sea que algunas de las acusaciones sobre lo que está sucediendo en la frontera sean precisas o no, o son creíbles o no, no tengo el lujo de no tomarlo en serio”, dijo Marc Miller, ministro de Inmigración de Canadá, en una entrevista el jueves. Estaba en Washington, junto con otros ministros canadianeses de alto rango que planeaban reunirse con funcionarios de la administración Trump en un esfuerzo final de último minuto para evitar aranceles. Miller dijo que explicaría las medidas que había tomado Canadá y cómo estaban funcionando. Pero también quería hablar con funcionarios estadounidenses sobre el reciente aumento de personas que llegan a Canadá desde Estados Unidos. En la dirección opuesta. El enfoque de Canadá en la frontera, en medio de la represión doméstica de Trump contra los migrantes, es la razón por la que las nueve personas que ingresaron a Alberta el 3 de febrero levantaron alarmas: era inusual ver a un grupo tan grande cruzando a pie en pleno invierno. La presencia de niños pequeños lo hacía aún más preocupante. Las autoridades canadienses dicen que han estado interceptando a más personas que llegan desde Estados Unidos, pero debido al horario que Canadá sigue para la publicación de datos, aún no hay números disponibles para las semanas desde la inauguración de Trump en enero. Pero los comunicados de prensa del gobierno sugieren que los números están aumentando. En Alberta, los cálculos preliminares muestran que hasta 20 personas han sido interceptadas cruzando ilegalmente hasta ahora este año, incluidos niños de solo 2 años. En contraste, solo siete personas fueron interceptadas cruzando la frontera ilegalmente en Alberta en todo 2024. De los nueve migrantes encontrados en Alberta el 3 de febrero, siete, incluidos tres niños de 13, 10 y 7 años, eran venezolanos, dijo a The New York Times la R.C.M.P. Los otros dos eran niños, de 7 y 5 años, de Colombia. El sargento de personal Harrison, que ha trabajado en la frontera durante dos años, dijo: “Es la primera vez que veo venezolanos aquí”. Los venezolanos que huyen del gobierno opresivo del presidente Nicolás Maduro han sido ofrecidos protección en todo el mundo. Casi ocho millones han huido en la última década, según las Naciones Unidas, una cifra extraordinaria para una nación que no está en guerra. Bajo la administración Biden, 600,000 venezolanos que ya vivían en Estados Unidos recibieron protección temporal y se les permitió vivir y trabajar en el país. Más pudieron quedarse bajo programas más pequeños. La administración Trump ha terminado con todas las protecciones para los venezolanos, y la mayoría de los programas expirarán en los próximos meses. La eliminación de venezolanos ha surgido como una prioridad en el impulso de deportación de Trump. Venezolanos descritos como criminales han sido enviados a la instalación estadounidense en Guantánamo Bay, Cuba, mientras que otros han sido deportados de regreso a Venezuela. El gobierno venezolano ha empezado recientemente a arrestar no solo a activistas políticos, sino también a espectadores en protestas, y no está claro cómo tratará a los migrantes retornados. Como resultado, Canadá tiene una política de no deportar venezolanos. ¿País Seguro? Los funcionarios fronterizos canadienses se negaron a discutir qué hicieron con el grupo de nueve migrantes detenidos en Alberta, diciendo que estaban protegiendo su privacidad. Pero un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que las autoridades canadienses los devolvieron a Estados Unidos y fueron trasladados a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Su estatus es desconocido. Canadá y Estados Unidos devuelven regularmente a solicitantes de asilo que cruzan el territorio del otro, bajo el supuesto de que ambos países son igualmente seguros para que los solicitantes de asilo presenten sus reclamos, y que deben hacerlo en el primero de los dos países en los que llegan. La política se conoce formalmente como Acuerdo del Tercer País Seguro. Pero la campaña de deportación de la administración Trump y los cambios en las políticas de asilo ponen en duda si Estados Unidos sigue siendo un país seguro para los solicitantes de asilo, dicen expertos y defensores, y si Canadá debería continuar enviando personas de vuelta a través de la frontera. “Este es el último signo de que Canadá está devolviendo a personas y familias con niños a los EE. UU. con pleno conocimiento de que corren un gran riesgo de ser detenidos y luego devueltos al peligro”, dijo Ketty Nivyabandi, una líder del capítulo de Canadá de Amnistía Internacional, refiriéndose a los nueve migrantes que Canadá devolvió a Estados Unidos. “El gobierno canadiense no debe esperar un minuto más para retirarse del Acuerdo del Tercer País Seguro”, agregó. Pero tal medida probablemente alentaría a más personas a buscar refugio en Canadá, creando nuevas presiones en el ya tenso sistema de inmigración del país. “Casi con certeza provocaría un aumento en los cruces fronterizos no autorizados”, dijo Phil Triadafilopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Toronto. Sin embargo, agregó, al continuar devolviendo a solicitantes de asilo a Estados Unidos, Canadá está señalando que “no va a recibir personas que hayan perdido su estatus de protección temporal en EE. UU. tan hospitalariamente como lo hizo en el pasado”. Y como ilustraron los migrantes que cruzaron en Alberta, esos grupos, dijo, pueden “incluir a niños pequeños en condiciones realmente lamentables, con el pleno conocimiento de que el destino de esos niños y sus familias es altamente incierto”. El ministro de Inmigración, Miller, insistió en que Canadá cree que Estados Unidos sigue siendo un país seguro para los solicitantes de asilo. “Necesitamos tener un sistema adecuado y gestionado en la frontera”, dijo. “Pero no significa que seamos ingenuos, o que no estemos observando los eventos que están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos.” Hamed Aleaziz contribuyó con reportes desde Washington, y Julie Turkewitz desde Metetí, Panamá.