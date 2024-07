Mientras Trump Acecha, Blinken se Propone Reasegurar a los Aliados sobre el Compromiso de EE.UU. con Asia.

Durante tres años y medio, el presidente Biden y sus ayudantes han insistido en que Estados Unidos es una potencia del Pacífico y que sus aliados y socios en la región no deben preocuparse por los compromisos de Washington. Para los funcionarios estadounidenses, subrayar ese mensaje se ha vuelto cada vez más importante a medida que creció el poder de China. Ahora, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, planea ofrecer garantías en persona en seis naciones, su viaje más ambicioso en la región. Cuando el Sr. Blinken aterrice en Vientiane, la capital de Laos, el sábado, se enfrentará a una avalancha de preguntas sobre qué cambios dramáticos en la política estadounidense podrían o no ocurrir el próximo año, dada la próxima cambio en la presidencia. El anuncio del Sr. Biden el domingo pasado de que ya no buscará la reelección envió ondas de choque en todo el mundo. Muchos aliados de Estados Unidos están especialmente preocupados por una segunda presidencia de Trump, dado que el ex presidente Donald J. Trump ha declarado constantemente que esos aliados están engañando a Estados Unidos para que proporcione apoyo militar. Están inseguros de si la vicepresidenta Kamala Harris, la nominada demócrata presunta, puede vencerlo en noviembre. Independientemente, el mensaje principal del Sr. Blinken será el de la determinación estadounidense. “Creo que el mensaje que el secretario transmitirá a la región es que Estados Unidos está completamente comprometido con el Indo-Pacífico”, dijo Daniel J. Kritenbrink, el subsecretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico, a los reporteros el lunes. “Creo que desde el primer día de esta administración, hemos intensificado significativa y dramáticamente nuestro compromiso”. Sin embargo, el argumento no responde en términos concretos a la pregunta principal de los aliados: ¿A partir del año que viene, Estados Unidos invertirá significativamente en Asia, tanto en términos económicos como militares? El Sr. Blinken podría argumentar que la política exterior de la Sra. Harris sería una continuación de la del Sr. Biden, pero de ninguna manera puede hablar por el Sr. Trump. “Honestamente, será una tarea desafiante porque los países de la región, incluida China, están mirando más allá de la administración Biden y pensando en el futuro”, dijo Yun Sun, directora del programa de China en el Centro Stimson, un grupo de investigación en Washington. El Sr. Biden, el Sr. Blinken y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, han hablado sobre China como el mayor desafío a largo plazo para el poder estadounidense. Han intentado dar forma a la política exterior de Estados Unidos en torno a eso, pero a menudo se han visto obligados a abordar crisis en otros lugares del mundo. Incluso para este viaje, el Sr. Blinken salió de Washington un día después de lo previsto inicialmente después de que el Sr. Biden acordara reunirse con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en la Casa Blanca el jueves. Sin embargo, ha habido una constante en el enfoque de Asia del Sr. Biden: ha fortalecido las alianzas militares, para consternación de Xi Jinping, el líder de China. En esa línea, ha firmado nuevos acuerdos con Japón, Filipinas, Australia y Corea del Sur. Estados Unidos está enviando misiles de crucero Tomahawk a Japón y submarinos nucleares a Australia, y ha obtenido mayor acceso a bases militares en Filipinas. El Sr. Biden también ha utilizado, por primera vez, la autoridad presidencial para enviar armas a Taiwán, la isla de facto independiente que el Partido Comunista Chino pretende gobernar. Sin embargo, el Sr. Biden también ha estado limitado por la política interna de Estados Unidos, para disgusto de los aliados asiáticos. No ha intentado revivir la participación estadounidense en el pacto regional de libre comercio que el presidente Barack Obama ayudó a forjar, y sus políticas económicas no han dado a los aliados ni de lejos los niveles de acceso a los mercados estadounidenses que anhelan. China es el mayor socio comercial para muchos de los países, y un tema común en Asia es: ¿Cómo puede esperar Estados Unidos competir con China cuando su compromiso económico es tan mediocre? Después de la victoria de Trump en 2016, el Sr. Biden leyó el panorama del populismo económico entre los votantes estadounidenses, tanto entre los republicanos aislacionistas como entre los demócratas progresistas y en los sindicatos estadounidenses. Rara vez habla de libre comercio, aunque una vez fue un defensor de él. El Sr. Kritenbrink señaló que Estados Unidos y las naciones asiáticas hicieron un comercio anual de 2 billones de dólares. Pero algunos de esos países se han visto atrapados en el fuego cruzado de las políticas económicas del Sr. Biden. Los funcionarios surcoreanos y ejecutivos de empresas automotrices se enfurecieron cuando quedó claro que bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 del Sr. Biden, los autos coreanos no calificaban para los créditos fiscales para los clientes que compraban vehículos eléctricos. Y en Japón, algunos funcionarios están preocupados por el impulso de la administración Biden para obligar a las empresas japonesas a evitar vender ciertos equipos de fabricación de semiconductores a China. Al mismo tiempo, los funcionarios asiáticos saben que las relaciones económicas podrían empeorar. Trump ha hablado de imponer altos aranceles a una amplia gama de productos de muchos países si vuelve a ser presidente. Los funcionarios asiáticos interrogarán a Blinken sobre el futuro del comercio a medida que visite los seis países: Laos, Vietnam, Japón, Filipinas, Singapur y Mongolia. China está acercando a algunos de esos países a través de proyectos de infraestructura. Un ejemplo es el Ferrocarril China Laos, una línea de tren de alta velocidad que va desde el suroeste de China hasta Vientiane. Los empresarios y turistas chinos están por todas partes en Luang Prabang, una pequeña antigua capital a lo largo del río Mekong donde se detiene el tren. Mientras tanto, Trump ha dicho consistentemente que los países que dependen del ejército estadounidense para ayudar con la seguridad deberían pagar más a Estados Unidos. Tiene poco respeto estratégico por la presencia militar estadounidense en el extranjero, incluso cuando algunos legisladores republicanos han argumentado que Estados Unidos debe participar en una rápida acumulación militar en la región de Asia-Pacífico para disuadir a China de invadir Taiwán u hacer otros movimientos agresivos en la región. En una reciente entrevista con Bloomberg Businessweek, Trump criticó a Taiwán, diciendo que “no nos da nada”. Y en un mitin de campaña en Grand Rapids, Michigan, llamó a Xi “brillante” y mencionó una “hermosa nota” que había recibido del líder chino después de un reciente intento de asesinato contra Trump. Agregó que “se llevaba muy bien” con Xi hasta que comenzó la pandemia de coronavirus en 2020. Sus palabras enviaron una señal a China al mismo tiempo que generaron ansiedad entre los funcionarios de Taiwán y en otras partes de Asia. “Para China, la antelación a la política de Trump hacia la región es mucho más importante que el viaje de Blinken”, dijo la Sra. Yun. En Vientiane, el Sr. Blinken podría encontrarse cara a cara con Wang Yi, el principal funcionario de política exterior de China. Los dos han tenido algunas discusiones tranquilas y algunas volátiles, incluyendo en febrero de 2023, cuando el Sr. Blinken le dijo al Sr. Wang que Estados Unidos sospechaba que China estaba a punto de enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania. “Wang Yi será disciplinado para no hacer noticias que puedan interpretarse como apoyar o oponerse a ningún candidato presidencial”, dijo Ryan Hass, director del Centro China John L. Thornton en la Institución Brookings. “Beijing quiere minimizar su papel en el debate político de Estados Unidos en los próximos 100 días en la mayor medida posible”, agregó el Sr. Hass, quien también fue director de política china en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Obama. “No ven beneficio, solo desventajas, en convertirse en un foco de atención pública y debate político en Estados Unidos durante la temporada electoral”. El Sr. Wang y otros funcionarios chinos sin duda observarán de cerca mientras el Sr. Blinken vuele a Tokio y Manila junto con el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III. En cada capital, se reunirán juntos con sus homólogos. En Tokio, el Sr. Blinken también planea asistir a una reunión de los principales diplomáticos de los países del Quad: India, Japón, Australia y Estados Unidos. Las tensiones entre Filipinas y China han aumentado bruscamente en los últimos meses debido a los enfrentamientos entre los barcos de la guardia costera china y los buques de guerra filipinos en áreas disputadas del Mar de China Meridional. Los encuentros son especialmente tensos alrededor del Shoal Thomas Segundo, donde la Armada filipina ha enviado una corriente constante de misiones de reaprovisionamiento a un barco encallado en el arrecife. Los buques de la guardia costera china han intentado bloquear esas misiones disparando cañones de agua a los barcos filipinos o incluso embistiéndolos. En una ocasión, un marinero filipino perdió un pulgar cuando dos barcos chocaron. La Casa Blanca ha publicado declaraciones enfatizando que Estados Unidos y Filipinas tienen una cláusula de defensa mutua en su tratado, pero parece que tuvieron poco impacto en China. Antes de volar a Japón, el Sr. Blinken planea detenerse en Vietnam para rendir homenaje a Nguyen Phu Trong, el secretario general del Partido Comunista que murió este mes. Vietnam y Mongolia, la última parada planeada del Sr. Blinken, son naciones donde Estados Unidos, China y Rusia compiten por influencia. El Sr. Xi y Vladimir V. Putin, el presidente de Rusia, ambos han realizado visitas recientes a Vietnam, un país cuyos ciudadanos a menudo sospechan que China codicia parte de su territorio. Los ejércitos vietnamitas han rechazado a los invasores chinos a lo largo de los siglos, más recientemente en 1979, cuando las dos naciones libraron una guerra fronteriza.