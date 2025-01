Mientras MSG se estanca y se niega a dar a los fans un respiro financiero, Optimum tiene formas para que los clientes vean a los Knicks, Islanders, Devils y Rangers.

“

Un clic, llamada o chat a Optimum y podemos revisar sus opciones para ayudarlo a ver a sus equipos favoritos de inmediato y obtener el contenido que desea a un precio asequible.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Optimum emite la siguiente declaración sobre las opciones amigables para el cliente disponibles para los clientes:

En Optimum, tenemos una misión clara: proporcionar la programación que nuestros clientes desean y dársela a un precio asequible. El problema: MSG Networks (NYSE:) exigió que los clientes que no ven su contenido – que son la mayoría – tengan que pagarlo de todos modos Y exigieron que todos los clientes paguen una cantidad exorbitante en tarifas para llevar su contenido.

Ahora más que nunca, especialmente en esta economía, es injusto que MSG Networks exija que los no espectadores paguen y exijan altas tarifas de licencia, especialmente cuando hay formas para que los fanáticos obtengan juegos directamente de MSG a través de su aplicación Gotham Sports de consumidor directo.

Mientras todos esperamos a que MSG deje de retrasarse y dé a los fanáticos un descanso financiero necesario, Optimum está trabajando en formas para que todos vean los juegos. Tenemos un conjunto completo de opciones para cuidar a nuestros clientes para asegurarnos de que obtengan lo que desean según sus circunstancias únicas.

Para los fanáticos, esto incluye ofertas para ayudar a compensar y mitigar los costos de Gotham Sports y otros servicios para que puedan seguir viendo a sus equipos favoritos.

Y para los cientos de miles de no fanáticos del deporte, tenemos nuevos paquetes de video asequibles y amigables para el cliente que les brindan el contenido que desean y necesitan.

Los hábitos de visualización del consumidor han cambiado drásticamente en los últimos años, y sabemos que el contenido no es de talla única, por lo que estamos adaptando nuestras ofertas para satisfacer las necesidades de los clientes individualmente. Es por eso que queremos que los clientes nos llamen directamente – para comprender lo que es importante para ellos y seguir apoyando sus intereses en visualización y entretenimiento en consecuencia.

En Optimum, nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de opciones para adaptarnos a nuestros clientes y nuestro equipo está listo para ayudar a los clientes a encontrar los mejores paquetes para ellos. Simplemente llámenos al 888-347-4784, chatee con nosotros o visite www.optimum.com/MSG para obtener más información.

Información adicional sobre las negociaciones con MSG Networks:

Optimum ofreció absorber las demandas de precios atroces de MSG Networks si pudiéramos empaquetar su contenido de una manera que diera más flexibilidad y control a nuestros clientes, para que los fanáticos pudieran seguir viendo y pagando por su contenido mientras que los no espectadores no se vieran obligados a pagar por lo que no ven. MSG Networks dijo que no y rechazó múltiples ofertas nuestras para llegar a un acuerdo.

No es un secreto que la audiencia para los deportes se ha fragmentado cada vez más en innumerables plataformas y servicios de transmisión. Sin embargo, MSG Networks continúa exprimiendo a sus espectadores por más dinero para ver su contenido, negándose a evolucionar o desviarse de un modelo obsoleto que está desactualizado en función de la evolución de la industria del entretenimiento, es anti-consumidor y no es sostenible en el panorama actual de programación.

Optimum quiere asociarse con programadores que pongan la elección y la flexibilidad del cliente en el centro de cada decisión. Estamos decepcionados con MSG Networks, pero lo más importante, lamentamos que nuestros clientes tengan que experimentar este cambio, por lo que Optimum está trabajando directamente con los clientes para proporcionar opciones de visualización alternativas para garantizar que nunca se pierdan un juego.

Acerca de Optimum

Optimum es una marca de Altice USA, uno de los mayores proveedores de servicios de comunicaciones de banda ancha y video en los Estados Unidos, que ofrece servicios de banda ancha, video, móviles, contenido y publicidad propietarios a aproximadamente 4,6 millones de clientes residenciales y comerciales en 21 estados. La compañía opera Optimum Media, un negocio avanzado de publicidad y datos, que proporciona soluciones de publicidad multiplataforma basadas en audiencias a empresas locales, regionales y nacionales y clientes publicitarios. Altice USA también ofrece noticias hiperlocales e internacionales a través de sus redes News 12 y i24NEWS.

