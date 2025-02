Mientras EE. UU. y Ucrania discuten sobre minerales, Rusia ataca con drones.

Ucrania y Estados Unidos siguen en negociaciones difíciles sobre un acuerdo para intercambiar los recursos naturales de Ucrania por ayuda estadounidense, dijeron funcionarios ucranianos el domingo por la mañana, mientras Washington mantiene la presión sobre Kyiv para firmar un acuerdo rápidamente. La hora de las conversaciones coincidió con un gran ataque de drones rusos a ciudades ucranianas durante la noche. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 267 drones, llamándolo un récord desde que comenzó la guerra hace tres años. Esa afirmación no pudo ser confirmada de forma independiente. El zumbido de los drones atacantes volando sobre los edificios resonó durante la noche en el centro de Kyiv, seguido por el sonido de las ametralladoras pesadas tratando de derribarlos. Ucrania dijo que la mayoría de los drones fueron derribados o desactivados por interferencias electrónicas, pero que los escombros de los drones destruidos dañaron viviendas e incendiaron partes de la capital. El presidente Trump intensificó la presión sobre Ucrania para firmar el acuerdo, que ha estado en negociación durante más de 10 días. Varios acuerdos provisionales ya han sido rechazados por el lado ucraniano, porque no contenían garantías de seguridad específicas por parte de Estados Unidos que protegieran a Kyiv contra futuras agresiones rusas. La frustración por las negociaciones prolongadas ha alimentado una disputa entre el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y el Sr. Trump. El presidente estadounidense acusó al Sr. Zelensky de ser un “dictador sin elecciones”, eco de un punto de vista del Kremlin. El líder ucraniano también dijo que el Sr. Trump estaba viviendo en una “red de desinformación”. El Sr. Zelensky tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa el domingo, un día antes del tercer aniversario de la guerra, donde se espera que aborde su disputa creciente con el Sr. Trump. El viernes, Estados Unidos propuso un nuevo acuerdo provisional, obtenido por The New York Times, que todavía carecía de garantías de seguridad para Ucrania e incluía términos financieros aún más estrictos. Los dos funcionarios ucranianos, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones, dijeron que Ucrania envió enmiendas la noche del sábado. El nuevo acuerdo provisional reiteró la demanda de Estados Unidos de que Ucrania ceda la mitad de sus ingresos por extracción de recursos naturales, incluidos minerales, gas y petróleo, así como las ganancias de puertos y otra infraestructura. Según el acuerdo propuesto, esos ingresos se dirigirían a un fondo en el que Estados Unidos tendría un interés financiero del 100 por ciento, y Ucrania debería contribuir al fondo hasta que alcance los 500 mil millones de dólares. Esa suma es más de cuatro veces el valor de la ayuda estadounidense comprometida hasta ahora para Ucrania. El acuerdo no compromete a Estados Unidos a garantías de seguridad para Ucrania, ni promete más apoyo militar para Kyiv. La palabra “seguridad” incluso fue eliminada de una formulación contenida en una versión anterior del acuerdo, fechada el 14 de febrero y revisada por The Times, que establecía que ambos países aspiraban a lograr una “paz y seguridad duraderas en Ucrania”. En su lugar, el acuerdo dice que una parte de los ingresos recaudados por el fondo se reinvertirá en la reconstrucción de Ucrania. También afirma que Estados Unidos tiene la intención de proporcionar apoyo financiero a largo plazo para el desarrollo económico de Ucrania. Este compromiso potencial se alinea con un argumento de la Casa Blanca de que la mera presencia de intereses económicos estadounidenses en Ucrania disuadirá futuras agresiones rusas. “Esta asociación económica sentaría las bases para una paz duradera al enviar una señal clara al pueblo estadounidense, al pueblo de Ucrania y al gobierno de Rusia sobre la importancia de la futura soberanía y el éxito de Ucrania para los Estados Unidos”, escribió Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE. UU., en un artículo de opinión del sábado para The Financial Times.