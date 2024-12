Miembros del Congreso detenidos en Raipur durante protesta contra los comentarios de Amit Shah sobre Ambedkar.

Varios miembros del Congreso fueron detenidos después de llevar a cabo una marcha a pie hasta la residencia del Ministro Principal de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, en Raipur, Chhattisgarh, mientras alegaban que el Ministro de la Unión Amit Shah había insultado al Dr. B.R. Ambedkar, dijo la policía el martes (24 de diciembre de 2024). Los miembros de la oposición del Congreso y su ala juvenil iniciaron la marcha de protesta desde el Gandhi Maidan de Raipur el lunes por la tarde. Mientras se dirigían hacia la residencia del Ministro Principal, varios manifestantes fueron detenidos y luego liberados por la noche, dijo un funcionario de policía. Los miembros del partido de la oposición también intentaron ‘gherao’ la residencia del Ministro Principal Sai para registrar su protesta contra los comentarios de Amit Shah sobre B.R. Ambedkar en el Parlamento recientemente. Hubo una fuerte presencia policial cerca de la casa del Ministro Principal para detener a los trabajadores del Congreso que protestaban. La policía también utilizó un cañón de agua para dispersar a los manifestantes, dijo un funcionario del partido. Hablando con los reporteros, el Presidente Nacional de la Juventud del Congreso de la India, Uday Bhanu Chib, quien lideró la protesta, dijo: “La forma en que Amit Shah se burló de Babasaheb Ambedkar en el Parlamento, exigimos que renuncie. Debería pedir disculpas a la gente de todo el país”. El jefe del Congreso de Chhattisgarh, Deepak Baij, y el jefe de la Juventud del Estado, Akash Sharma, también participaron en la marcha a pie. Los líderes del Congreso también plantearon problemas de seguridad, la venta de estupefacientes, tarifas eléctricas altas y el desempleo en el Estado. Anteriormente, el ex Ministro Principal Bhupesh Baghel y Baij se dirigieron a una reunión de trabajadores del partido frente a la Corporación Municipal de Raipur. Baij expresó su preocupación por la situación de seguridad en el estado haciendo referencia a un incidente de disparos a un hombre fuera de la Cárcel Central de Raipur el mes pasado. Atacando aún más al gobierno del BJP, Baij afirmó que las mujeres no están seguras en el estado. Publicado – 24 de diciembre de 2024 10:54 am IST