Miedos de más muertes por inundaciones a medida que la lluvia azota Europa

Rumania ha establecido campamentos de desplazados y lanzado operaciones de rescate después de que las inundaciones mataran al menos a cuatro personas y destruyeran miles de hogares en el este del país. Barcos y aviones militares están siendo utilizados para trasladar a las personas a un lugar seguro, y el primer ministro Marcel Ciolacu ha dicho que la prioridad ahora es evitar más pérdidas de vidas. En los últimos días, las fuertes lluvias han arrasado el centro y este de Europa, haciendo que los ríos crezcan y activando las alertas de inundaciones en la República Checa, Polonia, Austria, Eslovaquia y Hungría. Las barreras contra inundaciones en la capital checa de Praga han sido levantadas, mientras que en algunas partes de Polonia los residentes han sido evacuados. Las cuatro personas fallecidas fueron encontradas en la región del sureste de Rumania de Galati durante una operación de búsqueda y rescate, confirmaron los servicios de emergencia a la agencia de noticias AFP. "Decenas de personas fueron rescatadas de sus hogares en 19 áreas del país", añadieron. Cuatro provincias del sur de Polonia se encuentran entre las zonas de mayor riesgo [Policía Polaca]. En Polonia, el ministro del Interior, Tomasz Siemoniak, dijo que había una "difícil situación" en las áreas cercanas a cuatro ríos. En el suroeste, el río Biala ha superado los niveles de seguridad en dos metros, y hay una preocupación especial por los pueblos cercanos de Morow y Glucholazy. Piotr Jakubiec, residente de Glucholazy, dijo que había preparado sacos de arena y bombas para desviar el agua, pero que era "imposible predecir qué va a pasar". "Esta es la segunda vez en mi vida que veo tal fenómeno. Es una pesadilla para la gente que vive aquí", dijo. Otro residente, Zofia Owsiaka, dijo que todos en la ciudad estaban "asustados" y que parecía que "no había esperanza de que parara la lluvia". "Por supuesto que tengo miedo. El agua es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Todos están asustados", dijo. En la ciudad de Wroclaw, miles de residentes tuvieron que usar las escaleras de los edificios de gran altura porque los ascensores estaban cerrados por temor a inundaciones, informaron los medios locales. El primer ministro Donald Tusk ha tratado de tranquilizar al público diciendo que las previsiones "no son excesivamente alarmantes" y que la amenaza no se extiende a todo el país. Los trabajadores en Praga han estado cerrando las compuertas en el río Vltava [MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock]. En la República Checa, se había declarado la alerta de inundaciones más alta en 38 lugares diferentes. En Praga, se han levantado barreras de inundación, se han cerrado los diques al público y el zoológico ha sido cerrado. El viernes por la mañana, se utilizó una puerta de acero de un metro de grosor para cerrar el llamado Canal del Diablo o Certovka, que atraviesa la ciudad. La puerta forma parte de una red nacional de defensas contra inundaciones instalada para evitar una repetición de los daños catastróficos causados por las inundaciones en 1997 y 2002. La atención se centra este fin de semana en las partes central y oriental del país, especialmente en Moravia del Norte, donde 50 personas perdieron la vida en 1997. En las montañas Jeseniky se podrían recibir unos 400 mm en los próximos tres días, y luego esa agua descenderá por el río Oder (Odra en checo) y continuará hacia Polonia, pasando por varias ciudades y pueblos en su camino. El mapa meteorológico de GeoSphere Austria el viernes mostró una gran banda de lluvia por Europa Central [GeoSphere Austria]. En Austria, donde los funcionarios dicen que se vivió el agosto más caluroso desde que se tienen registros, muchas regiones esperan entre 10 y 20 cm de lluvia en cuestión de días. En algunas partes del norte, se pronostican más de 20 cm. El centro de alerta de tormentas UWZ dijo que en algunas partes se superarán los registros anteriores de todo el mes de septiembre "en tan solo unos días". Manuel Kelemen, un meteorólogo de Puls24 TV, dijo que "lo que estamos experimentando es extraordinario, si no sin precedentes". También son posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, con vientos de fuerza de vendaval esperados en la capital Viena, y fuertes nevadas en el oeste que también han causado interrupciones en los viajes. Se espera una lluvia continua en el estado alemán de Baviera, cerca de la frontera. Las precipitaciones extremas son cada vez más probables en Europa, al igual que en gran parte del mundo, debido al cambio climático. Un ambiente más cálido puede retener más humedad, lo que puede llevar a lluvias más intensas.