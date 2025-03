Miedo de que Ucrania solo dure unos meses sin el apoyo militar de Estados Unidos.

Se temen que las defensas de Ucrania solo puedan resistir durante algunos meses sin el apoyo de Estados Unidos.

Fedir Venislavsky, miembro del comité de defensa del parlamento ucraniano, estima que el arsenal de armas de su país durará solo seis meses después de la decisión de Donald Trump de pausar los envíos de equipo militar.

Un soldado en primera línea dijo que el ejército de Ucrania podría resistir “quizás seis meses” después de que se retirara la ayuda estadounidense, añadiendo que el costo de la decisión se medirá “en vidas”.

Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que está “listo para trabajar rápido para terminar la guerra” y expresó su pesar por la reunión con Donald Trump.

“Nuestro encuentro en Washington, en la Casa Blanca el viernes, no fue como se suponía que sería”, dijo Zelensky en redes sociales el martes.

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, también dijo que su país sigue dispuesto a cooperar con Estados Unidos, y reiteró la “gratitud” de Kiev hacia Washington por su apoyo hasta la fecha.

Venislavsky, uno de los diputados de Zelensky, dijo que los funcionarios de Ucrania también estaban trabajando para encontrar formas de compensar la escasez de armas tras el anuncio de Estados Unidos.

“Creo que definitivamente tenemos suficientes recursos para durar aproximadamente medio año incluso sin ayuda consistente de Estados Unidos, pero por supuesto será mucho más difícil”, dijo.

El comité de defensa ucraniano ya había celebrado una reunión a puerta cerrada para discutir “el escenario negativo de la posible detención de la asistencia militar estadounidense”, agregó Venislavsky.

Una soldado ucraniana de 25 años, a quien la BBC no está nombrando porque no tenía permiso para hablar, dijo que no creía que el ejército de Ucrania pudiera resistir “mucho tiempo, quizás seis meses”.

“Pero juzgando por cómo nuestras unidades y nuestro ejército han soportado una presión extrema sin asistencia antes, todavía no conozco la capacidad total de nuestras fuerzas”, continuó.

“El verdadero costo de Estados Unidos cortando la ayuda se medirá en vidas, en más huérfanos, en más sufrimiento”, dijo, agregando que Europa podría reemplazar la ayuda de Estados Unidos si “salen de sus zonas de confort”.

Serhii, un soldado en Kupiansk, también dijo que la UE podría reemplazar la ayuda de Estados Unidos “si quisieran, pero la UE misma no está tan unida en torno a este objetivo”.

Muchas casas en la primera línea han sido reconstruidas con dinero de ayuda de Estados Unidos, dijo, y muchas dependen de sus alimentos y suministros médicos.

Un comandante de lanzagranadas de 31 años en la región de Kursk en Rusia expresó confianza en el poder militar de Ucrania y dijo que su unidad podría “seguir presionando a [Rusia] indefinidamente” sin el apoyo de Estados Unidos.

“Los analistas estiman que tenemos municiones para cerca de seis meses. Pero todos sabemos que los recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania son ilimitados. Por lo tanto, si es necesario, los seguiremos golpeando tanto como sea necesario”, dijo.

Los civiles en la primera línea, también, dijeron que tienen fe en la inventiva de Ucrania.

“Ha habido pausas en los suministros antes, restauraremos los nuestros más rápidamente”, dijo la trabajadora del consejo Oleksandra Shcherbyna.

“Todo lo que viene de Estados Unidos ahora beneficia la consolidación de Europa”.

Yuliya Balayeva, traductora, recordó la última vez que Ucrania estuvo sin ayuda de Estados Unidos.

En el verano de 2023, los republicanos en el Congreso bloquearon el paquete de ayuda de 60 mil millones de libras de entonces presidente Joe Biden para Ucrania, aprobándolo finalmente en la primavera de 2024.

“La última vez que se retrasó la ayuda debido al bloqueo del Congreso, dos amigos míos murieron en la primera línea. Espero que esta vez estemos mejor preparados”, dijo la Sra. Balayeva.

Dobrynia Ivanov, un artista, dijo que Ucrania había conservado su dignidad a lo largo del desglose diplomático.

“Al final, el único poder que sufre humillación pública no es Ucrania, ni siquiera Rusia, sino los Estados Unidos mismos”, dijo.

La noche del lunes – en las primeras horas del martes por la mañana en Ucrania – la Casa Blanca anunció que Estados Unidos pausaría la ayuda militar para Ucrania.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo al socio de noticias de Estados Unidos de la BBC, CBS, que su razón para hacerlo era “asegurarse de que está contribuyendo a una solución”.

El movimiento, acogido con satisfacción por Rusia, se produjo después de la reunión ruidosa de la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Washington.

La visita debía tratar sobre el fin de la guerra en Ucrania y la firma de un acuerdo de minerales. Lo que sucedió en cambio fue un enfrentamiento público en la Oficina Oval que resultó en que se le dijera a Zelensky que abandonara la Casa Blanca.

Algunos diputados ucranianos han calificado la decisión de “desastrosa”.

“Veremos muy pronto las serias consecuencias – consecuencias peligrosas”, dijo Oleksandr Merezhko, quien preside el comité de asuntos exteriores del parlamento ucraniano, en BBC Breakfast el martes.

“Cuando estamos desesperadamente necesitados de armamento estadounidense, de apoyo estadounidense… [parece] que se está haciendo equipo con Rusia” para ponerle fin ahora, dijo Merezhko.

“Hago un llamado al Sr. Trump para que no juegue con estos temas peligrosos porque estamos hablando de vidas”.

Quedan preguntas sin respuesta sobre si el equipo de Trump volverá a abrir fácilmente la mesa de negociación a Zelensky, si Ucrania seguirá recibiendo municiones para las armas estadounidenses ya entregadas, o si Washington seguirá compartiendo inteligencia con Kiev.

Reportaje adicional de Hafsa Khalil, Vitaliy Shevchenko y Paul Kirby

