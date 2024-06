Microsoft Copilot se jacta de que los usuarios pueden asistir a 3 reuniones a la vez: los trabajadores están furiosos.

Microsoft lanzó su herramienta de productividad basada en IA Copilot con el objetivo de aumentar la eficiencia y eliminar tareas tediosas. Sin embargo, los trabajadores de oficina que descubrieron un anuncio cuestionable sobre la función se preguntan si Microsoft no está añadiendo trabajo innecesario por sí mismo.

En el anuncio, un usuario presume: “¿Puedo estar en tres reuniones a la vez?” “Mírame”, completo con una mujer frunciendo el ceño frente a una computadora. Los trabajadores de oficina reales no estaban convencidos de la función.

“No soy un experto en Microsoft Copilot, ¿pero qué característica específica permite que esto funcione?”, dijo un trabajador de tecnología en un video de Instagram reaccionando al anuncio. “Esto implica que tienen a la IA sentada en la reunión por ella, pero no he oído hablar de esa característica”.

“Están comercializando esto como locos y yo me pregunto cómo demonios va a ser productivo si como un tercio de los asistentes a la reunión son solo estos sustitutos de IA”, comentó otro usuario. “La mayoría de las reuniones podrían ser un correo electrónico bien redactado”.

“Copilot, permitiendo el agotamiento, el exceso de trabajo, la infra remuneración y la muerte prematura de las personas”, dijo otro.

Copilot, introducido para Microsoft365 en noviembre de 2023, es una de las muchas herramientas de productividad introducidas por empresas tecnológicas que prometen bots de IA para tomar notas y resumir reuniones telefónicas. Son el resultado de la rápida proliferación de reuniones y la creciente frustración de las personas que tienen que asistir a ellas.

Desde 2020, los usuarios de Microsoft Teams han triplicado el tiempo que pasan en reuniones, según una publicación de blog de Microsoft de septiembre de 2022, con tasas de reuniones superpuestas que aumentaron al 46%. Un portavoz de Microsoft le dijo a Fortune: “Copilot puede ayudar a los usuarios a resumir una reunión perdida casi 4 veces más rápido que los usuarios no Copilot”, citando una investigación interna de la empresa.

Sin embargo, los comentarios anónimos enojados sobre el programa tienen validez, según Jeanine Turner, profesora de gestión y directora del programa de comunicación, cultura y tecnología de la escuela de negocios McDonough de la Universidad de Georgetown. Incluso Microsoft lo admitió: Hay demasiadas reuniones. Y en lugar de resolver este problema a través de aplicaciones y herramientas, Turner dijo que Microsoft Copilot es, en el mejor de los casos, un tratamiento para un síntoma de un problema sistémico, y en el peor de los casos, permite una grave falla en la cultura laboral.

“Microsoft Copilot está resolviendo un micro-problema que surgió como resultado de todos estos otros factores que están creando tantas reuniones”, dijo a Fortune. “Puedes ver cómo eso realmente no resuelve el problema sistémico general con demasiadas reuniones. Solo permite a las personas ir a más reuniones. Porque ¿por qué detenerse en tres?”.

Demasiadas reuniones

No solo los bots de IA pueden ser perjudiciales para la conexión en el lugar de trabajo, también perpetúan el problema de las reuniones excesivas que sigue profundamente arraigado en la cultura laboral post-pandemia. Recurrir a Zoom y otras herramientas digitales de productividad en marzo de 2020 fue una decisión de último momento para muchos gerentes hecha por necesidad, pero ya no es una necesidad.

“Teníamos 48 horas, básicamente… [para] averiguar cómo abordar el hecho de que ya no podíamos estar en persona”, dijo Turner. “Solucionamos eso, en un momento de crisis global, con soluciones temporales”.

Estas soluciones temporales se han convertido en problemas por derecho propio: no solo la avalancha de reuniones remotas se disparó, con cerca de 300 millones de usuarios diarios de Zoom para abril de 2020, sino que esas reuniones no garantizan ser una fuente de productividad. Alrededor del 30 % de los empleados completan tareas no relacionadas durante las reuniones de Zoom, como responder correos electrónicos o editar un documento. El minorista Asos culpó a sus reuniones virtuales por la lenta recuperación post-COVID de la empresa, así lo comunicó a los empleados esta semana.

Las reuniones han perdido su potencia y poder, argumentó Turner, porque están ocurriendo con frecuencia, pero no con urgencia.

“Las estamos usando como un mecanismo para aplazar lo inevitable, cuando realmente deberíamos haber pensado, ¿qué estamos haciendo que requiere una reunión?”, dijo.

La promesa de Copilot de liberar a los trabajadores de tareas mundanas puede no resolver la crisis de reuniones en los lugares de trabajo, pero aún puede proporcionar herramientas útiles, dijo Turner: por un lado, probablemente toma mejores notas que los empleados, y para los trabajadores con diferentes estilos de aprendizaje y comunicación, como las personas conflictivas, esas notas detalladas pueden ser una forma de hacer un seguimiento con un gerente o compañero de trabajo sobre un problema en particular.

Los problemas sistémicos causados por tantas reuniones significan que programas como Copilot no son inherentemente dañinos para la cultura laboral, sugirió Turner, pero requieren intención para hacerlos realmente efectivos. Esta es una batalla cuesta arriba: los gerentes no tienen un historial de programar intencionalmente reuniones en Zoom, ¿por qué comenzarían a ser intencionales en descubrir cómo introducir tecnologías de atajos como los bots de IA?

“Definitivamente puede ser [una solución eficiente] en cuanto al tiempo”, dijo Turner. “Es solo que, una vez más, tenemos que ser reflexivos y cuidadosos en cómo se usa”.