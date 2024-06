Michael Mosley: El doctor de televisión encontrado muerto mientras su esposa rinde homenaje

Su cuerpo fue encontrado con un paraguas cerca de una valla que rodea el bar en la playa de Agia Marina en la isla griega de Symi alrededor de media mañana del domingo (9 de junio).

El bar está rodeado de terreno montañoso y rocoso que desciende hacia el mar.

Está a unos 30 minutos a pie del pueblo de Pedi donde se vio por última vez al Dr. Mosley.

Noticias trágicas sobre Michael Mosley. Él era una figura tan importante tanto en la pantalla como fuera de ella en la unidad de ciencia de la BBC y como mentor de muchos de nosotros cuando comenzamos en la presentación de la ciencia. Y, como muchos de nuestros colegas ya han dicho aquí, era un hombre genuinamente encantador. Así que…

— Brian Cox (@ProfBrianCox) 9 de junio de 2024

‘Es devastador haber perdido a Michael’ dice la Dra. Clare Bailey Mosley



En un comunicado, su esposa, la Dra. Clare Bailey Mosley, dijo: “No sé por dónde empezar con esto.

“Es devastador haber perdido a Michael, mi maravilloso, divertido, amable y brillante esposo.

“Tuvimos una vida increíblemente afortunada juntos. Nos amábamos mucho y éramos muy felices juntos.

“Estoy increíblemente orgullosa de nuestros hijos, su resistencia y apoyo en los últimos días.

“Mi familia y yo hemos sido enormemente reconfortados por el desbordamiento de amor de personas de todo el mundo. Está claro que Michael significaba mucho para muchos de ustedes.

“Nos consuela el hecho de que casi lo logró. Hizo una escalada increíble, tomó la ruta equivocada y se desplomó donde no podía ser fácilmente visto por el extenso equipo de búsqueda.

“Michael era un hombre aventurero, eso es parte de lo que lo hacía tan especial.

“Estamos muy agradecidos a las personas extraordinarias en Symi que han trabajado incansablemente para ayudar a encontrarlo. Algunas de estas personas en la isla, que ni siquiera habían oído hablar de Michael, trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer sin pedírselo.

“También estamos muy agradecidos a la prensa que nos ha tratado con gran respeto.

“Me siento tan afortunada de tener a nuestros hijos y a mis increíbles amigos. Sobre todo, me siento tan afortunada de haber tenido esta vida con Michael.

“Gracias a todos.”

¿Quién es el Dr. Michael Mosley?

El hallazgo se produjo después de que el miércoles (5 de junio) comenzara una importante operación de búsqueda en la isla griega, cuando su esposa informó de su desaparición.

La personalidad de la televisión fue vista por última vez por amigos en la playa de Agios Nikolaos el miércoles, antes de salir a caminar.

El esfuerzo de búsqueda fue extenso e incluyó bomberos, perros, helicópteros, drones, personas locales y agentes de Symi y de fuera de la isla.

Los equipos de emergencia cancelaron la búsqueda el sábado por la noche (8 de junio) al caer la noche debido a que el área montañosa que habían estado buscando era demasiado peligrosa para explorar de noche, pero se reanudó el domingo por la mañana.

El bar en la playa de Agia Marina está rodeado de terreno montañoso y rocoso (Imagen: Yui Mok/PA)

Las autoridades griegas centraron su atención en la zona después de que las imágenes de CCTV de una casa en el borde de un pequeño puerto deportivo en el pueblo de Pedi mostraran al presentador caminando hacia un sendero montañoso alrededor de las 2pm hora local del miércoles.

Nuevas imágenes difundidas el sábado también parecían mostrar al Dr. Mosley caminando sin obstáculos con un paraguas cerca del puerto deportivo.

El Dr. Mosley deja atrás a su esposa, también doctora, autora y columnista de salud, y sus cuatro hijos.

Era conocido por aparecer en programas de televisión como This Morning y The One Show ofreciendo sus consejos de salud muy respetados.

El Dr. Mosley también presentó el podcast de salud Just One Thing para la BBC, donde “revelaba consejos principales científicamente probados para cambiar tu vida”.

El Dr. Michael Mosley estaba de vacaciones con su esposa en la isla griega de Symi (Imagen: BBC)

El presentador de televisión británico fue famosamente reconocido por la dieta Fast 800, también conocida como la dieta 5:2 que implica ayunar durante dos días por semana.

Afirma reducir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cáncer y es una combinación de “ayuno intermitente y un plan de alimentación de estilo mediterráneo” más batidos de reemplazo de comidas opcionales.

Lectura recomendada:

“El plan comienza con una fase de pérdida de peso rápida: esto dura entre dos y 12 semanas, durante las cuales sigues un plan diario de alimentación de 800 calorías”, explica BBC Good Food.

El galardonado presentador hizo el programa de Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat? y formó parte de la serie de la BBC Trust Me, I’m A Doctor.

También vivió con tenias en sus entrañas durante seis semanas para el documental ¡Infestados! Viviendo con parásitos en BBC Four.