Michael Lomas es extraditado a Sudáfrica por cargos de corrupción en Eskom

Un empresario británico, que era ex contratista de la maltrecha empresa de energía Eskom de Sudáfrica, ha sido extraditado desde el Reino Unido para enfrentar 65 cargos de corrupción. Michael Lomas está acusado de recibir sobornos en contratos entre su empresa, Tubular Construction, y Eskom por trabajo en la central eléctrica de Kusile, que superaban los 1.4 mil millones de rands ($80 millones; £60 millones). “Supuestamente manipuló contratos. Fue arrestado previamente, obtuvo fianza y huyó al Reino Unido”, dijo la portavoz nacional de la policía, la brigadier Athlenda Mathe, a AFP. No ha comentado aún sobre las acusaciones en su contra. Eskom ha sido plagado de acusaciones de corrupción y lucha por recuperarse de años de mala gestión que han provocado apagones prolongados en el país. El Sr. Lomas llegó al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo temprano el viernes por la mañana. Estaba en una silla de ruedas y bajo fuerte escolta policial. La Sra. Mathe dijo al sitio web de noticias local News24 que una de las condiciones de la extradición era tener un médico a bordo del avión debido a la mala salud del Sr. Lomas. Hizo una breve aparición en el Tribunal de Magistrados de Kempton Park antes de que se aplazara el caso. La Fiscalía Nacional (NPA) solicitó la extradición del Sr. Lomas en 2022, pero se retrasó mientras interponía varios recursos, que finalmente fueron rechazados. Fue acusado junto a otros 11 presuntos cómplices, incluidos dos altos ejecutivos de Eskom y otros dos empresarios. Fueron arrestados en 2019 y su caso está en curso en el Tribunal Superior de Johannesburgo. El Sr. Lamos será acusado y procesado y luego su caso se unirá al de los otros sospechosos, según un comunicado del NPA. Los demás hombres han sido acusados de fraude, lavado de dinero y corrupción por presuntamente recibir sobornos e inflar el costo de los trabajos realizados en la central eléctrica de Kusile. Esto debía ayudar a aliviar la grave escasez de electricidad de Sudáfrica, pero el proyecto ha sido afectado por retrasos y fallas, según AFP. El Sr. Mathe dijo que el Sr. Lomas era un “fugitivo buscado” que sería entregado a los Hawks, la unidad policial que investiga delitos económicos, corrupción y crimen organizado. Los Hawks han estado trabajando en este caso desde 2017, cuando un empleado presentó una queja sobre una de las licitaciones.