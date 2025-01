Mi teoría de la bolita de saliva sobre el actual semi-respiro de TikTok en los Estados Unidos.

Martes, 28 de enero de 2025

Aquí va un complemento a mi publicación de ayer sobre el reciente revuelo en la parte superior de la lista generalmente estable de “descargas gratuitas principales” en la App Store. Parte del revuelo proviene de nuevos participantes, como el tan aclamado chatbot de inteligencia artificial DeepSeek. Pero gran parte de esto es el resultado directo de la repentina ausencia de toda la línea de aplicaciones de ByteDance: TikTok, CapCut, Lemon8 y Marvel Snap. Las alternativas están compitiendo por llenar esos vacíos.

El retorno de TikTok al servicio operativo en los EE. UU. después de una interrupción de tan solo un día ha sofocado la indignación que rodeaba su prohibición. La aplicación dejó de funcionar; los usuarios de TikTok, no preparados para su prohibición, se alarmaron; la aplicación volvió a funcionar al día siguiente; y los fans de TikTok más o menos volvieron a desplazarse por sus feeds y se callaron. Controversia resuelta.

Pero la controversia no debería estar resuelta. Y a menos que algo cambie, volverá lentamente a hervir eventualmente.

Nadie está realmente hablando del hecho de que las aplicaciones de ByteDance siguen prohibidas, legalmente hablando, en los EE. UU. en este momento, y las copias ya instaladas de sus aplicaciones siguen funcionando solo porque los proveedores de nube de TikTok en EE. UU., Oracle y Akamai, restablecieron el servicio con la palabra del Presidente Trump de que no se les responsabilizará por hacerlo, a pesar de estar en clara violación de la Ley PAFACA. Pero ni Apple ni Google han restablecido ninguna de las aplicaciones de ByteDance en la App Store o Play Store. Eso no ha interferido con que TikTok volviera a estar operativo a través de copias de la aplicación ya instaladas en los teléfonos de los usuarios, pero es un problema insuperable, pero incremental, a largo plazo.

La sabiduría convencional es que Oracle y Akamai están siendo un poco imprudentes (“Si Trump dice que estamos bien, estamos bien, ¿qué podría salir mal, no es como si Trump hubiera cambiado de opinión alguna vez…”) y Apple y Google son prudentes, más serios (“Estamos siguiendo al pie de la letra la ley y seguiremos haciéndolo”). Y quizás eso sea todo lo que hay en esto. Pero ahora que hemos superado una semana en este período posterior a la prohibición, empiezo a preguntarme si es pura coincidencia que estas cuatro empresas se dividan de esta manera. Los dos proveedores de nube necesarios para que TikTok funcione en un lado, los dos proveedores de tiendas de aplicaciones en el otro.

Con el acceso del proveedor de nube de TikTok cortado, fue como una guillotina. TikTok funcionaba para todos en los EE. UU., luego boom, se cerró para todos. ​​Luego, de repente, volvió.

Estando bloqueado en la App Store y Play Store, por otro lado, es un apretón lento. Lo primero que viene a la mente, obviamente, es la falta de nuevos usuarios. Sin crecimiento. TikTok ya tiene una cantidad asombrosa de usuarios en los EE. UU. (las estimaciones parecen oscilar entre 120 y 170 millones), pero ningún crecimiento es ningún crecimiento.

Lo segundo que viene a la mente es que no habrá actualizaciones de la aplicación para los usuarios de EE. UU. No hay nuevas características. No hay corrección de errores. No hay parches de seguridad. TikTok, al igual que la mayoría de las aplicaciones populares, suele lanzar actualizaciones en la App Store y Play Store cada dos o tres semanas. ¿Qué pasa ahora que eso se detiene para los usuarios de EE. UU.? ¿ByteDance seguirá enviando actualizaciones de aplicaciones a los usuarios en el resto del mundo? TikTok obviamente tiene muchos usuarios estadounidenses, pero la mayoría de sus usuarios viven en otras partes.

Pero el tercer factor es el más insidioso: incluso si la versión de TikTok ya instalada en el teléfono de un usuario estadounidense sigue funcionando, ese usuario no puede reinstalar TikTok (o cualquiera de las otras aplicaciones de ByteDance) en un teléfono nuevo o restaurado hasta que esas aplicaciones vuelvan a las tiendas de aplicaciones. ¿Borrar y restaurar tu teléfono desde una copia de seguridad? No más TikTok. ¿Comprar un teléfono nuevo? No TikTok en el nuevo teléfono.

El perdón de Trump fue una declaración de que el Departamento de Justicia no haría cumplir la ley durante 75 días. Si ByteDance no vende TikTok, y realmente no parece que tengan más intención de venderlo ahora que antes de que la prohibición entrara en vigor, ¿qué pasa? ¿Otra prórroga de Trump que solo mantiene a TikTok funcionando, pero no disponible en las tiendas de aplicaciones? Porque el otro lado tampoco se mueve: halcones de China como el Senador Tom Cotton no han cedido ni un ápice. Están tolerando la prórroga de 75 días de Trump, pero no se están moviendo de su postura general de “vende o serás prohibido”.

No estoy diciendo que esto sea un acuerdo entre bastidores entre la administración y estas empresas, pero tampoco estoy diciendo que no sea un acuerdo entre bastidores. Trump no se está quejando de que Apple y Google no se unan. Y ni Apple ni Google parecen preocupados por la ira de Trump por no seguir los pasos de Oracle y Akamai. El objetivo de la legislación no es desconectar a TikTok para los estadounidenses, sino presionar a ByteDance (y realmente, a sus jefes en el Partido Comunista Chino) para vender la aplicación. Prohibir instantáneamente las operaciones de TikTok en EE. UU. resultó en una indignación instantánea y enérgica de los usuarios de TikTok, la presión no resultó ser sobre ByteDance y el PCCh, estaba en el gobierno de EE. UU. para devolverle a la gente su amado TikTok. Así que creo que todos en el lado de EE. UU. están viendo el actual período de tregua, TikTok está disponible para los usuarios existentes a través de copias existentes de la aplicación, pero no está disponible en las tiendas de aplicaciones, como una forma de aumentar solo la presión sobre ByteDance. Estrangular lentamente a TikTok durante un período de meses, en lugar de decapitarlo de la noche a la mañana.

Pero ¿qué pasa si el PCCh se mantiene firme? ¿Si simplemente esperan? Si ByteDance fuera una empresa normal, enfrentaría presiones financieras para capitular y vender. Pero el PCCh no tiene ninguna presión financiera para permitir que ByteDance venda. Digan lo que digan sobre el gobierno chino, no les falta paciencia. ¿Qué sucede entonces, cuando se empiece a correr la voz entre los fans de TikTok de no actualizar sus teléfonos, no sea que pierdan el acceso a la aplicación? Apple va a tener opiniones muy fuertes al respecto.