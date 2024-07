¿Mi seguro de viaje cubre incendios forestales? Lo que debes saber

Estudios han compartido que los incendios forestales cada vez son más comunes debido al cambio climático, con un aumento de la temperatura promedio en los bosques.

Los países conocidos por su clima cálido ahora a menudo enfrentan condiciones secas provocadas por olas de calor que llevan a sequías de verano y a un mayor riesgo de incendios.

Aunque los incendios forestales están en aumento, los países afectados a menudo son aquellos que dependen de la economía turística durante los meses de verano.

Sin embargo, a medida que los turistas se dirigen a países con antecedentes de incendios forestales, deberían saber si su seguro de viaje puede cubrir los incendios forestales.

Los expertos de Holiday Express han compartido lo que necesitas saber cuando se trata de incendios forestales y seguros de viaje, y por qué deberías obtener cobertura.

¿Los incendios forestales están cubiertos por el seguro de viaje?

Alice Lawson, Directora Asociada de Seguros en Holiday Extras, compartió: “Realmente no hay circunstancias en las que pueda surgir.

“Si hay incendios forestales en tu destino y tu proveedor no puede cumplir tu contrato, por ejemplo, porque es demasiado peligroso viajar, se espera que te reembolsen o reprogramen tu viaje.

“Si hay incendios en tu destino pero las vacaciones aún se consideran seguras para continuar, no hay recurso al seguro.

“Si tus vacaciones van a seguir adelante pero decides no viajar por si acaso hay un incendio, el seguro normalmente no te reembolsaría por decidir no volar.

“Y si los incendios se desatan una vez que estás allí, una vez más es responsabilidad de tu proveedor evacuarte, no de tu seguro.

“Si por alguna razón tu proveedor no puede cumplir con su deber, es posible que puedas reclamar contra tu seguro, pero no es habitual que surja esa situación; en emergencias en el extranjero en el pasado, ya sea la aerolínea, el proveedor de vacaciones o en casos extremos el gobierno del Reino Unido han intervenido para repatriar a las personas a casa.”

Cómo asegurarte de tener el mejor seguro de viaje



“El mejor seguro de viaje es el seguro que sea adecuado para ti, tu viaje, tus circunstancias y las cosas que harás mientras estés fuera.

“Históricamente ha sido difícil para las personas averiguarlo porque los detalles de las pólizas de seguro de viaje suelen resumirse en viñetas o estar enterrados en páginas de lenguaje legal indescifrable, pero a principios de este año creamos una herramienta de inteligencia artificial llamada SYD (“Buscar en tus documentos”) que te permite preguntar qué seguro necesitas en lenguaje sencillo y luego encuentra las respuestas adecuadas para ti, por lo que ahora es fácil ver si tus necesidades son cubiertas por alguna de nuestras pólizas.”

¿Cuáles son los peligros de no comprar un seguro de viaje?



“La mayoría de las vacaciones transcurren sin problemas y la mayoría de las personas no necesitan hacer reclamaciones en su seguro.

“Pero en las circunstancias raras en las que algo sale mal, puede ser peligroso o costoso no tener el seguro de viaje adecuado.

“Los mayores costos a los que se enfrentan los vacacionistas si algo sale mal en el extranjero suelen ser facturas médicas o repatriación médica: un avión o helicóptero especial para transportar a personas que aún están recibiendo tratamiento médico, junto con profesionales médicos capacitados para viajar con ellos.

“Solo la repatriación médica, solo desde Europa, puede costar £30,000-£60,000, por lo que el riesgo financiero de viajar sin el seguro adecuado puede ser alto.”