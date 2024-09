Mi salario de $28 por hora no es suficiente para sobrevivir

Davon Smith dice que su salario no compensa el peligro del trabajo. Más de 30,000 trabajadores de Boeing están en huelga después de que su sindicato rechazara un acuerdo que habría aumentado el salario a cambio de la pérdida de bonos y pensiones. Los empleados llevan una semana en huelga y no hay señales de un acuerdo con la administración de Boeing en el horizonte. Muchos de los huelguistas citaron la pérdida de bonos y pensiones, así como la inflación y el costo de vida, como sus razones para irse. Davon Smith, de 37 años, gana menos de $28 por hora adjuntando las alas a los aviones Boeing 777X, que se venden por más de $400 millones cada uno. También trabaja como guardia de seguridad en un bar para llegar a fin de mes. “Eso me mantiene a flote, un poco”, dice sobre el trabajo de seguridad a tiempo parcial. Su prometida, que trabaja como secretaria en las escuelas de Seattle, gana más que él. Smith, quien lleva solo un año en Boeing, dice que su salario no lo compensa por el nivel de seguridad que se requiere para asegurar que los aviones no fallen. Dice que le preocupa que pueda ser considerado penalmente responsable si su trabajo no se realiza correctamente. “Cada vez que hacemos un avión de acuerdo a sus especificaciones, prácticamente ponemos en riesgo nuestra vida. Porque si algo sale mal, como si un par de apriete está fuera de especificación o algo así, y potencialmente el avión se estrella, obviamente recibimos pena de [prisión] por eso”, dice.