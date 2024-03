Mi Reporte de Calificaciones de Apple 2023

Lunes, 18 de marzo de 2024

El mes pasado Jason Snell publicó su Informe Anual sobre Apple de Six Colors para 2023. Como he hecho en el pasado — 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 — estoy publicando mis comentarios completos y calificaciones aquí. Estoy publicando tarde este año porque olvidé hacerlo el mes pasado. En el informe de Snell, los votantes dan puntuaciones por categorías que van de 5 a 1; he traducido estos a calificaciones tipo letra, de A a E.

Mac: A

Para finales del año, cada Mac en la línea, salvo uno, está en la mejor forma que ese modelo haya tenido. (Spoiler: la excepción es el Mac Pro.)

Cuando debutó el Apple Silicon a finales de 2020, Apple comenzó con los modelos de grado de consumo primero, con los chips M1 regulares, y los chips M1 Pro/Max/Ultra siguieron al año siguiente. Ese patrón se repitió con la generación M2. Pero a finales de 2023, Apple debutó con la generación M3 de Apple Silicon comenzando con los 14 y 16 pulgadas MacBook Pros (con chips M3 Pro/Max), junto con un 14 pulgadas MacBook Pro menos potente con el M3 regular. Tiene más sentido que los MacBook Pros reciban una nueva generación de chips primero que el MacBook Air. Y estos son los mejores MacBook Pros hasta ahora.

El iMac de 24 pulgadas saltó la generación M2 pero recibió una actualización al M3, junto con Apple dejando claro que no tienen planes de hacer un iMac de 27 pulgadas con Apple Silicon. Estoy de acuerdo con eso — creo que un Studio Display con un Mac Mini es una mejor solución. Y aquellos que extrañan el iMac Pro de la era de Intel están mejor con un Studio Display y Mac Studio.

El Mac Pro es la única nota negativa en la línea. Finalmente llegó al Apple Silicon (aleluya), pero en cuanto a especificaciones es prácticamente un Mac Studio con opciones avanzadas de I/O (abucheo). Si tu trabajo requiere de I/O de alta gama, es genial. Pero si no, es difícil ver algo que ofrezca el Mac Pro que el Mac Studio no tenga, excepto un precio más alto y consume mucho más espacio en tu escritorio. Aunque este primer Mac Pro de Apple Silicon sea una decepción, digo que es una gran noticia en general, porque es una señal de que Apple todavía quiere el Mac Pro en su línea. En algún momento en el próximo año o dos, espero que Apple presente un Mac Pro con especificaciones que superen al Mac Studio. Es obvio que el Apple Silicon aún no está ahí.

MacOS 13 Ventura y 14 Sonoma han sido lanzamientos decentes. Confiables y (en su mayoría) familiares.

iPhone: A

La nueva línea de iPhone 15 es excelente, especialmente los modelos 15 Pro, que Apple cambió de acero inoxidable pulido pesado a titanio cepillado ligero. La reducción de peso es dramática y el titanio se siente mucho más agradable en la mano.

iOS 17 (¿puedes creer que ya va por 17?) se siente como lo que es: un sistema operativo maduro y estable. Apple ha pasado por dos transiciones importantes con iOS: el rediseño de la interfaz de usuario desde cero con iOS 7 (¿puedes creer que fue hace 10 años?) y el rediseño de sistema sin botón de inicio con la llegada del iPhone X. Nada importante ha cambiado desde entonces y parece que no necesita hacerlo. El cambio de Lightning a USB-C no causó, en general, ningún problema controversial y habilitó nuevas funciones como grabar video ProRes directamente en un SSD conectado.

iPad: C

No haber tenido nuevo hardware de iPad este año hace difícil darle una calificación alta, así que un C caballeroso es. Además, la línea existente es bastante confusa. iPadOS sigue siendo decente, pero para mí todavía parece estar en la tierra de nadie: no tan capaz en productividad como una Mac; no tan portátil como un iPhone. El próximo año debería aportar claridad y un poco de “wow” a la línea de iPad. Me encantaría ver un Magic Keyboard completamente repensado — tal vez un teclado/trackpad combinado que funcione igual de bien con un Vision Pro que con un iPad?

Watch: B / Wearables (incluyendo Watch): B

Los modelos Series 9 no se ven diferentes a los de la Serie 8, y el Ultra 2 no se ve diferente al Ultra 1, pero en su interior, el nuevo chip S9 SiP proporciona una vida útil de la batería notablemente mejor — que en este punto es realmente una de las pocas debilidades de la plataforma.

WatchOS 10 es la mayor reimaginación de la plataforma de software hasta ahora. Mucho más colorido, un poco más de “computadora en tu muñeca”, y creo que los widgets son generalmente más útiles en el Apple Watch que las aplicaciones.

Los AirPods Pro 2 son simplemente geniales, y el nuevo modo de control de ruido adaptable es asombroso para mi uso diario.

Apple TV: B

No hubo noticias en el frente de hardware este año, pero no era necesario. El gran cambio en tvOS es mover las tiendas de películas y TV de iTunes dentro de la app de TV. En general es igual para mí, pero molesta un poco en la medida en que ahora sólo compro o alquilo películas — mi visualización de programas de TV pasa por app streaming. Pero la pestaña “Tienda” en la app de TV da una ubicación prominente en la pantalla principal a una fila llena de programas de TV populares. Todo lo que quiero ver son películas.

El mejor cambio en tvOS este año, sin embargo, es que la rueda circular arriba/abajo/izquierda/derecha en el control remoto ahora funciona como debería haberlo hecho desde el principio: puedes correr tu dedo alrededor de ella en círculos para desplazarte y hacer scrub, al igual que usar la rueda de desplazamiento en un iPod de antaño. No tengo idea de por qué no funcionaba así desde el principio, pero estoy seguro de que me alegra que ahora lo haga.

Servicios: B

Hay muchas series y películas geniales en TV+. Slow Horses, Silo, Hijack, For All Mankind y Flowers of the Killer Moon fueron sobresalientes.

iCloud sigue siendo seguro, rápido y confiable. Tanta continuidad sin problemas (incluyendo a través de funciones marca Continuidad) en todos los dispositivos.

Pero repetiré esta queja de años anteriores: es mezquino que Apple todavía ofrezca sólo 5 GB de almacenamiento en el nivel gratuito y ha dejado las asignaciones de almacenamiento en el nivel pagado sin cambios desde siempre. Me pregunto cuántos millones de usuarios de iPhone por ahí no tienen copias de seguridad de dispositivos porque sólo tienen una cuenta iCloud gratuita con 5 GB. El paquete Apple One es una buena oferta, pero el nivel gratuito de iCloud debería ser genuinamente útil para hacer copias de seguridad de un iPhone moderno.

HomeKit/Home: C

Repetiré lo mismo que dije el año pasado: En términos generales, todo esto sigue sintiéndose como si estuviera siempre a punto de mejorar “el próximo año”. 2023 no fue ese año (otra vez).

Confiabilidad del Hardware: A

No tener noticias es una gran noticia en esta categoría.

Calidad del Software: B

Lo mantendré breve: Tengo preocupaciones y quejas sobre la dirección en la que se dirige el diseño de software de Apple (o en algunos aspectos, ha estado sucediendo desde hace años), pero la confiabilidad de su software ha sido muy buena para mí.

Relaciones con Desarrolladores: C

Tercer año consecutivo con el mismo comentario: El resentimiento por las políticas de la App Store sigue aumentando. Las frustraciones con el proceso de revisión de la App Store parecen no haber mejorado. El objetivo de Apple debería ser que las relaciones con los desarrolladores sean tan buenas que quieran crear software exclusivamente para las plataformas de Apple. Lo contrario está ocurriendo.

Impacto Social y Societal: A

Otro comentario repetido, pero otro buen año en este aspecto: El clima/carbón es el área social en la que una empresa como Apple puede y debería marcar la mayor diferencia, y me resulta difícil pensar en cómo podrían hacer más de lo que ya están haciendo, en la práctica. En 2023 se lanzaron varias configuraciones de Apple Watch completamente neutrales en carbono.

Estamos viviendo momentos sensibles en otros temas sociales, y Apple parece estar manejando eso de manera muy astuta y honesta.