“Mi padre debería morir en prisión” – hija de Dominique Pelicot en una entrevista exclusiva

En los días que siguieron a la llamada telefónica fatal de Gisèle, Darian y sus hermanos, Florian y David, viajaron al sur de Francia donde sus padres habían estado viviendo para apoyar a su madre mientras absorbía la noticia de que – como Darian lo describe ahora – su esposo era “uno de los peores depredadores sexuales de los últimos 20 o 30 años”.

Poco después, la propia Darian fue llamada por la policía – y su mundo se volvió a romper.

Le mostraron dos fotos que encontraron en el portátil de su padre. Mostraban a una mujer inconsciente acostada en una cama, con solo una camiseta y ropa interior.

Al principio, no podía decir que la mujer era ella. “Viví un efecto de disociación. Tuve dificultades para reconocerme desde el principio,” dice.

“Luego el oficial de policía dijo: ‘Mira, tienes la misma marca marrón en la mejilla… eres tú.’ Miré esas dos fotos de manera diferente entonces… estaba acostada de lado izquierdo como mi madre, en todas sus fotos.”

Darian dice estar convencida de que su padre también abusó y la violó a ella – algo que siempre ha negado, aunque ha ofrecido explicaciones contradictorias para las fotos.

“Sé que me drogó, probablemente para abuso sexual. Pero no tengo ninguna evidencia,” dice.

A diferencia del caso de su madre, no hay pruebas de lo que Pelicot pudo haberle hecho a Darian.

“Y ese es el caso de cuántas víctimas? No son creídas porque no hay evidencia. No son escuchadas, no son apoyadas,” dice.

Poco después de que salieran a la luz los crímenes de su padre, Darian escribió un libro.

Nunca Más lo Llamaré Papá explora el trauma de su familia.

También se adentra más en la cuestión de la sumisión química, en la que los medicamentos utilizados típicamente “proceden del botiquín de la familia.”

“Analgésicos, sedantes. Es medicación,” dice Darian. Como es el caso de casi la mitad de las víctimas de sumisión química, ella conocía a su abusador: el peligro, dice, “viene desde adentro.”

Dice que en medio del trauma de descubrir que había sido violada más de 200 veces por diferentes personas, a su madre Gisèle le resultaba difícil aceptar que su esposo también podría haber agredido a su hija.

“Para una mamá es difícil integrar todo de una vez,” dice.

Sin embargo, cuando Gisèle decidió abrir el juicio al público y a los medios de comunicación para exponer lo que le había hecho su esposo y docenas de hombres, madre e hija estaban de acuerdo: “Sabía que habíamos pasado por algo… horrible, pero que teníamos que pasar por ello con dignidad y fuerza.”