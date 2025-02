Mi esposa teme el sexo, yo temo la muerte

Dorcas Wangira

Corresponsal de salud para África, Noticias de la BBC

Mike Elvis Tusubira

La vida de Mike Elvis Tusubira, un mototaxista con VIH en Uganda, ha sido puesta de cabeza desde que el presidente de EE. UU., Donald Trump, detuvo la ayuda extranjera el mes pasado.

No solo teme por su propia supervivencia mientras toma medicamentos antirretrovirales para salvar su vida, sino que dice que tendrá que separarse de su esposa ya que ya no pueden tener relaciones sexuales seguras.

Su pareja es VIH negativa y depende de la PrEP, un medicamento que reduce el riesgo de contraer VIH.

“Significa que incluso mi matrimonio terminará, porque en realidad sin las medidas preventivas, ella no se quedará”, le dijo a la BBC.

“Sin condones, sin lubricantes [antivih], sin PrEP, nada. No podemos permanecer casados sin encontrarnos. Significa que tengo que permanecer soltero.”

Todos los medicamentos y anticonceptivos de la pareja fueron suministrados gracias a la financiación de la principal agencia de ayuda exterior del gobierno de los Estados Unidos, USAID.

Desde el cierre repentino, del que se enteró a través de las redes sociales, no han podido reponer sus suministros. Su esposa ha agotado por completo la PrEP ahora y ambos temen que depender solo de condones, de los que les quedan algunos, sea demasiado arriesgado.

Trump ordenó la pausa de 90 días en la ayuda extranjera en su primer día de vuelta en el cargo, después de lo cual comenzaron a emitirse órdenes de suspensión de trabajo a las organizaciones financiadas por USAID.

Posteriormente se emitieron exenciones para proyectos humanitarios, pero para entonces el programa de VIH del Sr. Tusubira – gestionado desde la Clínica Marpi en el norte de la capital, Kampala – había cerrado.

Llamó a su consejero en el Centro de Salud III de Kiswa en la ciudad para averiguar qué estaba pasando.

“Mi consejero estaba en el pueblo. Me dijo que ya no estaba en la clínica.”

El padre de uno, que dio positivo por VIH en 2022, desde entonces se ha perdido una prueba para determinar la cantidad de virus en su sangre y la fuerza de su sistema inmunológico.

“Estoy actuando a ciegas, en la oscuridad. No sé si mi carga viral está suprimida. Estoy traumatizado.”

No cree que su trabajo como conductor de mototaxi, conocido localmente como “boda-boda”, pueda ayudar a su familia a superar los obstáculos que enfrentan ahora.

“Algunas otras personas dicen que los medicamentos estarán en farmacias privadas… como conductor de boda-boda, no sé si puedo conseguir el dinero para mantener mi tratamiento.”

También han sido impactados por la pérdida de servicios proporcionados por organizaciones no gubernamentales (ONG) que recibieron fondos de USAID, dice.

Su esposa estaba obteniendo su PrEP a través de una ONG en Marpi y su hijo de cinco años se estaba beneficiando de una que proporcionaba escuela y alimentos para niños vulnerables.

“Mi hijo ya no está en la escuela,” dijo.

Imagen de Getty

Es necesarios tomar la medicación antirretroviral diariamente – y cualquier interrupción en el tratamiento puede traer complicaciones riesgosas

El sector de salud de Uganda depende en gran medida de la financiación de donantes, que apoya el 70% de sus iniciativas contra el SIDA.

La nación del este de África se encuentra entre los 10 principales destinatarios de fondos de USAID en África. Según datos del gobierno de EE. UU., el país recibió $295 millones (£234 millones) en fondos de salud de la agencia en 2023 – ocupando el tercer lugar después de Nigeria que recibió $368 millones y Tanzania con $337 millones.

USAID también apoya sus programas de malaria, tuberculosis y lepra – así como la financiación de servicios de salud materna e infantil y asistencia sanitaria de emergencia.

Miles de trabajadores de la salud han sido impactados por la congelación de la financiación de EE. UU.

La Dra. Shamirah Nakitto, una médica de Reach Out Mbuya (Rom) – una organización comunitaria basada en la fe que proporciona apoyo médico y psicosocial a personas viviendo con VIH en Uganda – estaba basada en el Centro de Salud IV de Kisenyi, que sirve a un barrio chabolas densamente poblado en Kampala.

En promedio, atendía a 200 pacientes con VIH/SIDA y tuberculosis diariamente. Pero después de la orden de suspensión de trabajo, todos los trabajadores de salud apoyados por Rom fueron despedidos.

Su unidad de tuberculosis ahora está en silencio y su sección de huérfanos y niños vulnerables también ha sido cerrada en Kisenyi.

“Estamos esperando los 90 días. Por lo tanto, este permiso obligatorio, no lo había preparado,” dijo a la BBC.

“Fue tan abrupto. No tuvimos una entrega adecuada en la instalación. Simplemente dejamos de trabajar.”

El ministerio de salud de Uganda dice que está explorando formas de minimizar las interrupciones.

La Dra. Diana Atwine, la principal funcionaria civil del ministerio, instó a los empleados “dispuestos a seguir trabajando en espíritu de patriotismo como voluntarios” a ponerse en contacto.

El agricultor malauí Eddah Simfukwe Banda, que ha estado tomando ARV durante unos ocho años, está preocupado de que la orden de suspensión no se revierta

Más al sur en Malawi, las actividades financiadas por USAID también se han detenido.

El país recibió $154 millones del presupuesto de salud de USAID en 2023, lo que lo convierte en el décimo mayor receptor en África.

En la ciudad del norte de Mzuzu, las puertas están cerradas en una clínica que ha sido un proveedor clave de servicios contra el VIH en la región. Los vehículos están inactivos; no hay señales de actividad en la Clínica Macro Mzuzu. Los trabajadores cerraron las puertas, apagaron las luces y se fueron a casa hace 18 días.

A pesar de la exención del Departamento de Estado de EE. UU. el 28 de enero que permitió la entrega de medicamentos como ARVs, muchas clínicas han cerrado ya que sin el personal crítico que coordina las actividades de USAID, la distribucción de medicamentos es un desafío.

Incluso cuando los servicios técnica…

(The text continues, but has been shortened for the purpose of this exercise)