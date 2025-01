Mi enfoque para administrar un blog de enlaces

Mi enfoque para dirigir un blog de enlaces

22 de diciembre de 2024

Comencé a dirigir un blog de enlaces básico en este dominio en noviembre de 2003, publicando enlaces (a los que llamé “blogmarks”) con un título, URL, breve fragmento de comentario y un enlace “via” cuando fuera apropiado.

Hasta ahora he publicado 7,607 publicaciones de blog de enlaces y contando.

En abril de este año finalmente actualicé mi blog de enlaces para admitir Markdown, lo que me permitió expandir mi blog de enlaces a algo con mucho más espacio.

La forma en que uso mi blog de enlaces ha evolucionado sustancialmente en los ocho meses desde entonces. Voy a describir el conjunto informal de pautas que me he propuesto para cómo manejo el blog de enlaces, con la esperanza de que pueda animar a otras personas a intentarlo por sí mismas.

Escribir sobre cosas que encuentro

En noviembre de 2022 escribí “Qué bloguear”, que comenzó con esto:

¡Deberías empezar un blog! ¡Tener tu propio rincón en internet es bueno para el alma!

El punto de ese artículo era enfatizar que bloguear no tiene que ser sobre ideas únicas. El valor está en escribir con frecuencia y tener algo que mostrar con el tiempo, valioso incluso si no atraes a muchos lectores (o a ningún lector en absoluto).

En ese artículo propuse dos categorías de contenido que tienen poco riesgo y alto valor: cosas que aprendí y descripciones de mis proyectos.

Ahora me doy cuenta de que el blog de enlaces merece ser incluido en una tercera categoría de escritura de bajo riesgo y alto valor. Podríamos pensar en esa categoría como cosas que he encontrado.

Ese es el propósito de mi blog de enlaces: es un registro continuo de cosas que he encontrado, efectivamente una combinación de marcadores públicos y mis propios pensamientos y comentarios sobre por qué esas cosas son interesantes.

Cuando comencé a bloguear enlaces, a menudo publicaba un enlace con un resumen de una oración del contenido vinculado, y tal vez un pequeño comentario con opinión.

Después de mejorar mi blog de enlaces para admitir marcado adicional (enlaces, imágenes, citas), decidí ser más ambicioso. Aquí hay algunas de las cosas que intento hacer:

Siempre incluyo los nombres de las personas que crearon el contenido al que estoy enlazando, si puedo averiguarlo. El crédito es realmente importante, y también es útil para mí porque luego puedo buscar el nombre de alguien y encontrar otras cosas interesantes que hayan creado y a las que haya enlazado en el pasado. Si he enlazado al trabajo de alguien tres o más veces, también intento notarlo y actualizarlo a una etiqueta dedicada.

Intento agregar algo extra. Mi objetivo con cualquier publicación de blog de enlaces es que si lees mi publicación y el material fuente, tendrás una experiencia enriquecida en comparación con si solo lees el material fuente en sí.

Idealmente me gustaría que sacaras algo útil incluso si no sigues el enlace en sí. Este puede ser un equilibrio ligeramente difícil: no quiero robar la atención de los autores y plagiar su mensaje. En general, intentaré encontrar alguna idea clave que valga la pena enfatizar. Un ejemplo reciente es mi publicación sobre el ensayo Buildi…