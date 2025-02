Mi boletín de calificaciones de Apple de 2024.

Viernes, 7 de febrero de 2025

Esta semana Jason Snell publicó su informe anual Six Colors Apple Report Card para 2024. Como he hecho en el pasado (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018), voy a publicar mis comentarios completos y calificaciones aquí. En la tarjeta de calificación de Snell, los votantes dan puntuaciones por categoría que van de 5 a 1; he traducido estas a calificaciones de letras, de A a F, que es cómo las considero.1

La mayoría de mis calificaciones se mantienen iguales que el año anterior. Para aquellas que han cambiado, he señalado la calificación del año pasado entre paréntesis. No me di cuenta de esto mientras escribía mi tarjeta de calificación, pero cada una de mis calificaciones que cambiaron desde el año pasado fue más baja. No hubo una sola calificación que subiera. Al pensar en esto mientras escribo este preámbulo hoy, parece correcto: hay varias áreas donde Apple mantuvo la excelencia consistente en 2024, pero no puedo pensar en una sola área donde Apple mejoró. Ni una sola. Eso parece ser un problema.2

También vale la pena señalar que “Siri” no es una categoría independiente en la tarjeta de calificación. Los evaluadores simplemente comentamos sobre ella como un aspecto dentro de otras categorías y productos, como HomePod o Apple Music. Históricamente, tenía sentido; cuando comenzó, Siri era simplemente una nueva característica llamativa de iOS 5. En este punto, sin embargo, creo que “Siri/Apple Intelligence” claramente merece ser considerado como una categoría por sí mismo. Una forma de pensarlo: cualquier cosa que comprenda todo el dominio de un ejecutivo principal de Apple probablemente debería ser su propia categoría en la tarjeta de calificación. Para Siri e Inteligencia de Apple, ese es John Giannandrea. Por ejemplo, Apple Intelligence sugiere que ellos mismos lo consideran un aspecto de nivel de categoría de la empresa. Se lo he sugerido a Snell, y está considerando añadirlo como una categoría correcta el próximo año. (Y, como era de esperar, dado su aguda escritura sobre el tema, él ya lo estaba pensando antes de que le enviara un mensaje.)

Si “Siri/Apple Intelligence” fuera una categoría para esta tarjeta de calificación, le daría una D, y mucho más cerca de una F que de una C. Las características antiguas de Siri no solo no han mejorado, sino que al parecer han empeorado. Apple simplemente no es un jugador relevante en el juego explosivamente popular de LLM. Las características bajo el paraguas de “Inteligencia de Apple” parecen haber sido enviadas un año antes de estar listas simplemente porque el resto de la industria, y Wall Street, está muy por delante de ellos, y sintieron la necesidad de enviar lo que tenían, listo o no. Hay muchas características potenciales de IA obviamente útiles, que integran entre aplicaciones y/o utilizan sus datos personales en el dispositivo, que, gracias al sistema de sandboxing estrictamente restringido que Apple diseñó para iOS, sólo Apple puede proporcionar mediante IA. No importa que Apple no ofrezca, por ejemplo, su propio motor de búsqueda web, porque Safari puede utilizar cualquier motor de búsqueda que desee. Sí importa que Siri sea pésimo porque sólo Siri puede integrarse estrechamente a nivel del sistema con su dispositivo, y con sus datos privados entre aplicaciones. La salvación, lo que me impidió darle a esta categoría si fuera una, una F, es que algunas de las características de ML/AI de Apple son realmente muy buenas. La búsqueda de imágenes en Fotos es excelente, realmente increíble en ocasiones. La nueva herramienta generativa Clean Up de eliminación de objetos/personas en Fotos es muy buena, tanto técnicamente como en términos de encontrar un equilibrio opinativo en cuanto a la naturaleza de la fotografía misma. Private Cloud Compute es una iniciativa tremendamente ambiciosa, pero aún no hemos visto mucho fruto de ella.

Mac: A

Los Macs que Apple está enviando son mejores que nunca. Los modelos de Mac más populares, con diferencia, son los portátiles, y tanto la línea de MacBook Pro como Air tuvieron buenos años. Mejor aún, ambos parecen estar en horarios regulares de actualización anual: MacBook Pro en otoño, MacBook Air en primavera. Personalmente estoy especialmente contento, casi extático, con la nueva opción de pantalla de nano-textura (mate) ahora disponible en MacBook Pro por $150 extra. (Ni siquiera cobran más por la opción en los modelos de 16 pulgadas que en los de 14 pulgadas.)

El único inconveniente en la línea son los Macs que Apple no ha estado enviando: el Mac Studio y el Mac Pro siguen sin cambios desde 2023, cuando se presentaron los modelos M2. Mi suposición/conjetura es que saltaron la generación M3 por razones de ingeniería relacionadas con el proceso de 3 nm de primera generación de TSMC, y volverán a la normalidad en 2025 con nuevos modelos de generación M4 alrededor del WWDC.

macOS 15 Sequoia, al igual que 14 Sonoma y 13 Ventura antes, es una excelente versión. Fiable y familiar. Las características de Inteligencia de Apple que en su mayoría no uso (o al menos no uso mucho todavía) son fáciles de ignorar y no interfieren en lo que es una plataforma de computación, con diferencia, la mejor que el mundo ha visto.

iPhone: A

Si no está roto, no lo arregles. Nada ha estado roto en la línea de iPhone, y Apple no ha intentado arreglar nada. Esto es bueno. Los cambios por el simple hecho de cambiar son la señal más segura de una empresa en declive. La estancamiento y la arrogancia son preocupaciones para cualquier producto increíblemente exitoso, pero se necesita confianza para permitir que un gran diseño hable por sí mismo sin hacer cambios innecesarios.

El Control de la cámara es el gran cambio de hardware en la generación del iPhone 16, y aunque me gustaría ver que el botón real mejore (creo que es demasiado difícil de presionar), en la práctica hago un uso frecuente de él. Pasé algún tiempo de vuelta en un iPhone 15 durante las vacaciones y eché de menos instantáneamente tener un botón de Control de la cámara para lanzar la aplicación de la cámara. Además: felicitaciones a Apple por llevar el Control de la cámara a toda la línea de iPhone 16, no sólo a los modelos Pro.

iOS 18 es refinado, maduro y familiar.

iPad: C

La historia del hardware del iPad es excelente. Los iPad Pros recibieron los chips M4 meses antes que los Mac, y ahora tienen una excelente opción de pantalla de nano-textura. (Por favor, Apple: traigan la nano-textura al iPhone. Tomen mi dinero.) El iPad Air recibió una buena actualización al chip M2 en mayo. Y el iPad Mini recibió su primera actualización desde 2021, y sigue siendo un producto en la línea de Apple.

Pero iPadOS todavía me parece la plataforma de tierra de nadie: no tan capaz en términos de productividad como un Mac, no tan portátil o conceptualmente simple como un iPhone. Hice un esfuerzo consciente por no usar mi iPad para nada más que para leer textos largos en los últimos meses. Me encuentro notablemente más productivo por ello. Tratar de trabajar en un iPad, para mí, sigue sintiéndose como tratar de hacer cirugía mientras se llevan puestos guantes.

Accesorios en General: B

Los AirPods 4 con ANC son una excelente actualización. Los AirPods Pro 2, aunque son hardware de hace varios años, vieron mejoras significativas en el software este año, como el ampliamente aclamado soporte para su uso como audífonos certificados. Los AirPods siguen siendo ejemplos de lo mejor de Apple.

Apple Watch: C (año pasado: B)

Los relojes de la Serie 10 cuentan con una nueva pantalla que admite actualizaciones de una vez por segundo mientras está en modo de ahorro de energía siempre encendido. Por lo que la manilla de los segundos en una esfera analógica puede “ticar” una vez por segundo incluso cuando la pantalla no está completamente encendida. Pero Apple sólo habilitó este indicador de segundos en dos esferas de reloj, ambas nuevas para WatchOS 11: Flux y Reflections. Dejando de lado el hecho de que personalmente no me gustan ninguno de esos rostros (Flux en particular parece deliberadamente obtuso), esto es ridículo. WatchOS 11 ofrece, por mi rápida cuenta, al menos 33 esferas de reloj diferentes que ofrecen una manilla o indicador de segundos no digital. ¿Y solo 2 de ellas admiten la nueva actualización de 1Hz? Eso es una tontería. Y no fue solo una cosa de lanzamiento, porque aquí estamos en febrero, con WatchOS 11.3, y no se han actualizado cero esferas de reloj adicionales para admitirla. Así no es como un relojero serio trata sus relojes. Debo admitir que me importa mucho más tener manillas de segundos siempre encendidas de lo que a la mayoría de las personas, pero así no es como un relojero serio trata los avances técnicos como esta nueva pantalla con una tasa de actualización de 1Hz. No solo la mayoría, sino que todas y cada una de las esferas de reloj deberían haberse actualizado para admitir los segundos tictaqueantes. El Apple Watch se está convirtiendo más en un rastreador de fitness que muestra la hora, y se aleja de ser un reloj adecuado.

Además: no hubo Ultra 3 este año. El Ultra 2 de hace un año obtuvo una muy bonita opción de color de titanio negro, pero eso es todo. Bastante extraño para un reloj que comienza en $800, y que parece bastante popular, saltarse un año de mejoras de silicio.

Vision Pro: B (año pasado: N/D)

¿Es un éxito? No, lejos de eso. Pero sigo sin estar convencido de que Apple alguna vez tuviera la esperanza de que este primer dispositivo Vision se vendiera en cantidades mucho mayores de las que ha vendido. La narrativa de que es un fracaso ridículamente caro me recuerda al Mac original en 1984, cuyo precio de $2,500, ajustado por inflación, equivale a más de $7,500 en dinero de hoy. Tras una ola inicial de publicidad en el lanzamiento, el Mac original se vendió tan mal que fue quizás el principal motivo para que John Sculley y la junta directiva de Apple despidieran a Steve Jobs y lo exiliaran de la compañía. Muchos expertos de la época afirmaron con confianza que el concepto entero de una GUI era un truco sin futuro.

¿Estoy prediciendo que la plataforma Vision tendrá un futuro tan brillante y esencial por delante como la tuvo el Macintosh en 1984? No. Pero sospecho que tiene un futuro brillante y esencial por delante. Todo el concepto y paradigma es tan nuevo y diferente que, como con el Macintosh 40 años antes, el producto tuvo que ser enviado años antes de que se pudiera fabricar una versión a un precio que atrajera al mercado masivo, y años antes de que haya mucho que hacer con él.

Pero, tal como está, Vision Pro ofrece una experiencia increíble para ver películas y programas tradicionales, y una experiencia revolucionaria para ver contenido espacial. Si Bang & Olufsen vendiera este producto en una forma que sólo reprodujera películas, sin “computación espacial”, costaría $10,000 y algunas personas lo considerarían que vale la pena el precio. La computación espacial me resulta divertida, pero no muy productiva. Eso podría cambiar, y sospecho que “divertido pero no productivo” es como habría descrito el intentar trabajar en un Macintosh en 1984 en comparación con un Apple II. Y la característica Mac Virtual Display de Vision Pro, notable (y con VisionOS 2, mucho mejorada), es un entorno altamente productivo para el trabajo.

No puedo darle a Vision Pro una A por 2024, pero veo A en los años futuros.

Hogar: D (año pasado: C)

No puedo nombrar una sola mejora en HomeKit o cualquier cosa relacionada con el hogar en 2024, y esta es una plataforma que necesita muchas mejoras. Con esperanzas para 2025, sin embargo. Sé que hay personas talentosas en ese equipo, y tienen que estar planeando algo.

Apple TV: C (año pasado: B)

Soy un usuario diario (bueno, nocturno) muy feliz de Apple TV. Pero ¿qué mejoró o cambió exactamente en 2024? ¿Algo? Bien se podría decir que el hardware actual — Apple TV 4K de tercera generación, que se lanzó en noviembre de 2022 — está bien, y esta es una plataforma de hardware que sólo necesita actualizaciones cada 3 o 4 años, pero estamos calificando lo que sucedió en 2024.

Además: siento que Apple todavía no ha hecho un control remoto realmente genial para esta plataforma. El actual es el mejor hasta ahora, pero tiene fallas obvias.

Servicios: B

TV+ está lejos de ser el servicio de transmisión más grande, pero yo argumentaría con firmeza que tiene, con mucho, el mejor promedio en contenido de calidad. Las películas siguen siendo una debilidad: Los Lobos debió haber sido genial pero fue mediocre y olvidable. Y esa fue la mejor película de TV+ del año. Pero las series de TV+ siguen destacando: Las Mentes Tranquilas tuvieron otra temporada estupenda, Por Todo la Humanidad terminó con una buena cuarta temporada, y nuevas series como Materia Oscura, Mal Mono, e Inocente Presunto fueron todas sólidas. TV+ también es una gran plataforma de streaming para niños pequeños.

iCloud, especialmente con iCloud Plus, sigue siendo seguro, rápido y fiable. Permite tanta continuidad sin problemas (de ahí el paraguas de marca “Continuidad” de Apple para esas características) entre dispositivos.

Pero aquí estamos de nuevo, repitiendo la misma queja de años anteriores: es mezquino que Apple siga ofreciendo sólo 5 GB de almacenamiento en el nivel gratuito, y ha dejado las asignaciones de almacenamiento en los niveles pagados sin cambios desde hace una eternidad. Yo cago más de 5 GB. Me pregunto cuántos millones de usuarios de iPhone por ahí no tienen copias de seguridad de sus dispositivos porque sólo tienen una cuenta gratuita de iCloud con 5 GB. El paquete Apple One es una buena oferta, pero el nivel gratuito de iCloud debería ser genuinamente útil para respaldar un iPhone moderno. Y los niveles de pago Plus deberían ofrecer ahora más almacenamiento del que lo hacen.

Fiabilidad del Hardware: A

Ninguna noticia sigue siendo una excelente noticia en esta categoría.

Calidad del sistema operativo de Apple: B

Aplicaciones de Apple: B

Comentario sin cambios, y calificación, de hace un año: Tengo preocupaciones y quejas sobre aspectos de la dirección hacia la que se dirige el diseño de software de Apple (o en algunos aspectos, ha estado durante varios años), pero la fiabilidad de su software ha sido muy buena para mí.

Una tendencia extraña: varias de las aplicaciones más nuevas de Apple, como Journal y Sports (y ahora, aunque fuera de la barrera temporal para una tarjeta de calificación de 2024, Invites), sólo están disponibles para iPhone. Ni siquiera iOS, incluyendo iPhone e iPad. Solo iPhone. Journal en particular debería estar en iPadOS y MacOS, también, donde la gente tiene teclados físicos para escribir.

Relaciones con los Desarrolladores: D (año pasado: C)

Cuarto año consecutivo con prácticamente el mismo comentario: La resentimiento por las políticas de la App Store sigue acumulándose. Las frustraciones con el proceso de revisión de la App Store parecen no resolverse. El objetivo de Apple debería ser que las relaciones con los desarrolladores sean tan buenas que los desarrolladores busquen excusas para crear software exclusivamente para las plataformas de Apple. Lo contrario está ocurriendo.

El gran cambio a nivel global este año es la entrada en vigor de la Digital Markets Act en la UE. Me distancio de muchos en el mundillo de análisis de Cupertino al aplaudir los esfuerzos de Apple por cumplir con la ley. Cre