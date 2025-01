MHI recibe pedido de 3 nuevos trenes de la serie para la línea Yamaguchi de Seibu Railway por Investing.com

“

TOKIO, 22 de enero de 2025 – (JCN Newswire) – – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha recibido un pedido de Seibu Railway Co., Ltd. de tres trenes (12 coches) para su Línea Yamaguchi, un sistema de tránsito de guía automatizado (AGT). El pedido es el primero de Seibu Railway para sistemas AGT. La Línea Yamaguchi está siendo actualizada actualmente con nuevos trenes por primera vez en 40 años, para aumentar la capacidad de pasajeros y mejorar la comodidad de los mismos.

La Línea Yamaguchi conecta tres estaciones desde Tamako en Higashimurayama, Tokio, hasta Seibukyujo-mae en Tokorozawa, Saitama. A lo largo de la línea se encuentran dos grandes instalaciones de ocio pertenecientes al Grupo Seibu: Belluna Dome y Seibu Amusement Park. Los nuevos trenes, que se entregarán entre el FY2025 y el FY2027, reemplazarán a los coches de la serie 8500 existentes. La actualización de los asientos cruzados de la serie 8500 a una disposición de asientos largos aumentará la capacidad de pasajeros a Belluna Dome y Seibu Amusement Park. Los nuevos coches también mejorarán la conveniencia y responderán a las diversas necesidades de los pasajeros a través de la adición de espacios para sillas de ruedas, asientos para niños y pantallas de información.

El primer tren que se entregará presentará diseños que hacen referencia al equipo de béisbol Saitama Seibu Lions, que tiene su sede en Belluna Dome. El interior estará decorado con los colores del equipo, mientras que el exterior del primer coche mostrará una imagen prominente de Leo, la mascota oficial del equipo, en ambos lados. Estas características de diseño elevarán el nivel de emoción y entusiasmo de los pasajeros que se dirigen a Belluna Dome.

El AGT de la Línea Yamaguchi adopta neumáticos de caucho para un viaje más suave y silencioso. Además, debido a que los coches utilizan motores eléctricos en lugar de motor de combustión interna, contribuyen a la movilidad limpia con bajas emisiones de CO2, reduciendo así el impacto ambiental hacia la consecución de un mundo más eficiente en energía y descarbonizado. La adopción de los nuevos coches que combinan características de diseño superlativas y un excelente rendimiento ambiental contribuirá a mejorar la imagen pública de las instalaciones a lo largo de la línea de tren.

En el futuro, el Grupo MHI continuará trabajando con bases de servicio en todo el mundo para proporcionar servicios de alto valor añadido que respondan a las necesidades de los clientes locales. A través de la entrega de sistemas AGT que emiten bajas emisiones de CO2, la Compañía también se esforzará por proporcionar respuestas y soluciones a problemas regionales como el desarrollo económico y la mejora de la conveniencia del transporte, al tiempo que contribuirá aún más a la realización de una sociedad neutral en carbono.

Los diseños de los segundos y terceros trenes están actualmente sin decidir.

