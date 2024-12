MH370: Malasia acuerda reanudar la búsqueda del avión de pasajeros desaparecido

Familiares de pasajeros en el MH370 dieron la bienvenida a la aprobación del gobierno malasio de una nueva búsqueda. “Estoy tan feliz por la noticia… Se siente como el mejor regalo de Navidad”, dijo Jacquita Gonzales, esposa del supervisor de vuelo del MH370, Patrick Gomes, al New Straits Times. “Este anuncio despierta emociones encontradas – esperanza, gratitud y tristeza. Después de casi 11 años, la incertidumbre y el dolor de no tener respuestas han sido increíblemente difíciles para nosotros”, también dijo Intan Maizura Othaman a los periódicos. Su esposo, Mohd Hazrin Mohamed Hasnan, era miembro de la tripulación de cabina. Jiang Hui, cuya madre estaba en el avión, dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno malasio debe tener un “enfoque más abierto” en la búsqueda para permitir que más actores participen. En un comunicado, el CEO de Ocean Infinity, Oliver Plunkett, dijo que la decisión del gobierno malasio era “una gran noticia”, agregando: “Esperamos compartir más actualizaciones en el nuevo año una vez que hayamos finalizado los detalles y el equipo esté listo para partir”. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur en las primeras horas del 8 de marzo de 2014. Perdió comunicación con el control de tráfico aéreo menos de una hora después de despegar y el radar mostró que se desvió de su ruta de vuelo planeada. Los investigadores generalmente están de acuerdo en que el avión se estrelló en algún lugar del sur del Océano Índico, aunque no está claro por qué sucedió. Restos de escombros, que se cree que son del avión, han aparecido en las costas del Océano Índico en los años posteriores a la desaparición. Una gran cantidad de teorías de conspiración han surgido en torno a la desaparición de la aeronave, desde la especulación de que el piloto deliberadamente hizo caer el avión hasta afirmaciones de que fue derribado por militares extranjeros. Una investigación de 2018 sobre la desaparición de la aeronave encontró que es probable que los controles del avión fueran manipulados deliberadamente para desviarlo de su curso, pero no llegó a ninguna conclusión sobre quién estaba detrás de ello. Los investigadores dijeron en aquel momento que “la respuesta solo puede ser concluyente si se encuentran los restos”.