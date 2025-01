MF Husain: Tribunal de la India ordena incautación de pinturas ‘ofensivas’

La galería de arte dijo en un comunicado que están “revisando la situación” y “tratando de seguir los desarrollos”. Maqbool Fida Husain fue uno de los mayores pintores de la India y fue llamado “Picasso de la India”, pero su arte a menudo causaba controversia en el país. Sus obras se han vendido por millones de dólares. Su carrera estuvo marcada por la controversia cuando fue acusado de obscenidad y denunciado por hindúes radicales por una pintura de una diosa desnuda. En 2006, Husain se disculpó públicamente por su pintura, “Madre India”. Mostraba a una mujer desnuda arrodillada en el suelo creando la forma del mapa de la India. Abandonó el país ese mismo año y vivió en el exilio autoimpuesto en Londres hasta su muerte. En 2008, la Corte Suprema de la India se negó a iniciar procesos penales contra Husain, externo, diciendo que sus pinturas no eran obscenas y la desnudez era común en la iconografía e historia india. La corte entonces desestimó una apelación contra una decisión de un tribunal superior que anulaba los procesos penales contra Husain en las ciudades de Bhopal, Indore y Rajkot, condenando el surgimiento de un “nuevo puritanismo” en la India. La corte también rechazó las llamadas para que Husain, entonces en el exilio, fuese convocado y se le pidiera que explicara sus pinturas, que fueron acusadas de ultrajar los sentimientos religiosos y perturbar la integridad nacional. “Hay tantos temas, fotografías y publicaciones de este tipo. ¿Vas a presentar casos contra todos ellos? ¿Qué pasa con las estructuras de templos? El trabajo de Husain es arte. Si no quieres verlo, no lo veas. Hay tantas formas de arte en las estructuras de los templos”, dijo el máximo tribunal. Muchos creen que hay una creciente ola de intolerancia contra la expresión artística en la India. En octubre, el Tribunal Superior de Bombay reprendió al departamento de aduanas, externo, por incautar obras de arte de los renombrados artistas FN Souza y Akbar Padamsee con el argumento de que eran “material obsceno”. El tribunal dictaminó que no todas las pinturas desnudas o sexualmente explícitas califican como obscenas y ordenó la liberación de siete obras incautadas. Sigue a BBC News India en Instagram, externo, YouTube,, externo Twitter, externo y Facebook, externo.