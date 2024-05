México se prepara para elegir a la primera líder mujer mientras millones de trabajadoras domésticas se preguntan si mejorará la ‘esclavitud moderna’

“

Concepción Alejo está acostumbrada a ser invisible.

Alejo, de 43 años, se maquilla la cara una mañana de martes y sale de su pequeño apartamento en las afueras de la Ciudad de México. Camina hasta que el gravilla agrietada fuera de su casa se convierte en adoquines, y los carteles de campaña que recubren pequeños edificaciones de concreto son reemplazados por las impecables paredes de las comunidades cerradas de la clase alta de la ciudad.

Es aquí donde Alejo ha trabajado calladamente limpiando hogares y criando a los niños de los mexicanos más adinerados durante 26 años.

Alejo se encuentra entre aproximadamente 2.5 millones de mexicanos — en su mayoría mujeres — que trabajan como empleadas domésticas en la nación latinoamericana, una profesión que ha llegado a encapsular las divisiones de género y clase que han permeado México desde hace mucho tiempo.

Mujeres como ella desempeñan un papel fundamental en la sociedad mexicana, asumiendo la carga del trabajo doméstico a medida que un número creciente de mujeres profesionales ingresan a la fuerza laboral. A pesar de las reformas bajo el gobierno actual, muchas empleadas domésticas siguen enfrentando bajos salarios, abusos por parte de los empleadores y largas jornadas laborales. Es una institución que se remonta a la época colonial, y algunos investigadores equiparan las precarias condiciones de trabajo a una “esclavitud moderna”.

Ahora, con México en camino de posiblemente elegir a su primera presidenta el 2 de junio, las empleadas domésticas esperan que ya sea la exalcaldesa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum o la exsenadora Xóchitl Gálvez puedan inclinar la balanza a su favor.

“Nunca he votado todos estos años, porque siempre es lo mismo para nosotras, no importa quién gane. … ¿Cuándo nos han escuchado alguna vez, por qué habría de darles mi voto?” dijo Alejo. “Por lo menos al tener a una mujer, tal vez las cosas serán diferentes”.

Nacida en una familia pobre en el estado mexicano central de Puebla, Alejo abandonó la escuela a los 14 años, mudándose a la Ciudad de México como niñera interna junto con dos hermanas.

“Es como si fueras una madre. Los niños me llamaban ‘mamá’”, dijo. “Los bañaba, cuidaba de ellos, hacía todo desde el momento en que despertaba hasta el momento en que se dormían”.

Aunque algunas trabajadoras domésticas viven separadas de las familias, muchas más viven con las familias y trabajan semanas, si no meses, sin descanso y aisladas de familiares y amigos.

Alejo dijo que las exigencias y los bajos salarios del trabajo doméstico la llevaron a no tener hijos. Otras contaron a The Associated Press que fueron despedidas de sus puestos después de enfermar y pedir ayuda a sus empleadores.

“Cuando trabajas en la casa de otra persona, tu vida no es tuya”, dijo Carolina Solana de Dios, una niñera interna de 47 años.

Su ayuda es fundamental para mujeres trabajadoras como Claudia Rodríguez, madre soltera de 49 años, mientras continúan luchando por ingresar a espacios profesionales históricamente dominados por hombres. En México y gran parte de América Latina, existe una brecha que ha separado a hombres y mujeres en el lugar de trabajo. En 2005, el 80% de los hombres estaban empleados o buscando trabajo, en comparación con el 40% de las mujeres, según datos del gobierno mexicano.

Esa brecha se ha estrechado con el tiempo, aunque aún existen grandes disparidades salariales y puestos de liderazgo.

Nacida en un pueblo a dos horas de la Ciudad de México, Rodríguez huyó de un padre abusivo con su madre y hermanos, refugiándose en la capital. En lugar de perseguir su sueño de bailar profesionalmente, comenzó a trabajar y estudiar para no “hacer el mismo sacrificio” que su madre que trabajaba en diferentes empleos informales.

Pasó años abriéndose camino en la industria de tecnología de la información, pero asumió todas las tareas domésticas cuando tuvo hijos con su esposo. Cuando su esposo la abandonó por otra mujer hace seis años, contratar a una empleada doméstica fue lo único que pudo hacer para salir adelante.

Hoy en día, ella y su niñera, Irma, se levantan a las 5 de la mañana, una preparando el almuerzo para sus dos hijas mientras la otra las lleva a la escuela.

“En el caso de las mujeres en los negocios, no podríamos hacerlo todo solas simplemente porque es demasiado lo que la sociedad espera de ti”, dijo.

Sin embargo, un número histórico de mujeres mexicanas están asumiendo roles de liderazgo, en parte debido a leyes de cuotas de género establecidas en los partidos políticos. Desde 2018, el Congreso de México tiene una división de género del 50%, y el número de gobernadoras ha aumentado.

Aunque ninguno de los candidatos presidenciales ha hablado explícitamente sobre las empleadas domésticas, tanto Sheinbaum como Gálvez propusieron abordar la violencia contra las mujeres y cerrar la brecha salarial de género en el país.

En 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó una legislación histórica que otorga a las empleadas domésticas derechos básicos como el permiso remunerado, límites en las horas de trabajo y acceso a seguro médico pagado por los empleadores.

Pero las fallas del gobierno en hacer cumplir esas normas dejaron a las empleadas domésticas desprotegidas y atrapadas en una “dinámica de desigualdad de poder”, dijo Norma Palacios, líder del sindicato de empleadas domésticas del país, SINACTRAHO.

“Nada ha cambiado … incluso si en teoría deberíamos tener más derechos laborales”, dijo Palacios.

Ni Alejo, la empleada doméstica, ni Rodríguez, la madre soltera, dicen identificarse particularmente con alguno de los candidatos en la boleta. Ambas planean votar. Aunque ven a los líderes como más de lo mismo, coinciden con Palacios en que una líder mujer sería un paso importante.

“Aún así será una mujer la que estará al frente de un país — un país sexista, un país de desigualdad, un país de violencia contra las mujeres, un país de feminicidios”, dijo Palacios.

Mientras tanto, trabajadoras como Alejo continúan por un camino inestable.

Alejo se encuentra entre el 98% de las empleadas domésticas que aún no se han inscrito en el seguro de salud, según datos de SINACTRAHO.

Finalmente, está trabajando con una familia amable que le paga un salario justo, pero está reuniendo el valor para pedirle a la familia que pague su seguro de salud, preocupada de que la reemplacen si pide que se respeten sus derechos.

“No les gusta que pidas cosas”, dijo. “No es fácil encontrar trabajo, y si necesitas trabajar, acabas aceptando lo que te den”.

“