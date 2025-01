México pide a Google Maps que no cambie el nombre del Golfo de México.

La Presidenta Mexicana Claudia Sheinbaum ha escrito una carta a Google pidiendo a la empresa que reconsidere su decisión de cambiar el nombre del Golfo de México. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que requería que el cuerpo de agua – que está bordeado por los Estados Unidos, Cuba y México – sea renombrado como el Golfo de América en su primera semana en el cargo. Pero solo aparecerá con el nuevo nombre en Google Maps para personas que se encuentren en los Estados Unidos – en otros lugares del mundo mantendrá su nombre actual, que ha sido utilizado durante cientos de años. No hay una organización internacional responsable de nombrar cuerpos de agua. Pero México argumenta que los Estados Unidos no pueden cambiar legalmente el nombre del Golfo porque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dicta que el territorio soberano de un país individual solo se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa. “[El cambio de nombre] solo podría corresponder a las 12 millas náuticas de distancia de las costas de los Estados Unidos de América”, dijo Sheinbaum. Google aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.