México evacua los huevos de las tortugas marinas de las playas mientras el huracán Beryl se dirige a la península de Yucatán.

CANCÚN, México (AP) — Decepcionado por fallas anteriores en prepararse para huracanes, el gobierno mexicano el miércoles comenzó a evacuar incluso huevos de tortugas marinas de playas antes del huracán Beryl que se avecina.

Aunque Beryl permanece lejos de la costa en el Caribe cerca de Jamaica, se espera que golpee en algún lugar al sur de Cancún para el jueves por la noche o viernes temprano.

Dado que México hizo tan poco para advertir o evacuar a los residentes del centro turístico de la costa del Pacífico de Acapulco durante el huracán Otis en octubre, esta vez los funcionarios están siendo extra cautelosos, desenterrando huevos de tortugas marinas recientemente colocados por miedo a que puedan ser arrastrados por la marejada.

Los empleados del gobierno mantuvieron los huevos de tortuga carey cubiertos con arena en docenas de neveras mientras los trasladaban a lugares más seguros.

En otras áreas, utilizaron barreras de sacos de arena para crear “corrales” seguros para proteger los nidos de tortugas contra las fuertes olas esperadas.

La bióloga Graciela Tiburcio, una de las principales expertas en tortugas marinas de México, dijo que era una medida extrema que podría provocar cierto exceso de fallos en la eclosión de los huevos de tortuga.

“Mira, no es lo mejor que se pueda hacer, pero nos enfrentamos a una emergencia en la que si no los sacan, todos podrían perderse”, dijo Tiburcio, quien no estuvo involucrada en el esfuerzo.

El departamento de medio ambiente municipal de Cancún no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre dónde se estaban llevando los huevos de tortuga para su custodia. Pero en un mensaje en redes sociales, la oficina dijo que había desenterrado más de 10,000 huevos de alrededor de 93 nidos.

Las tortugas carey, al igual que todas las tortugas marinas, son especies protegidas en México y está prohibido quitar sus huevos, que en un tiempo se comían ampliamente.

No solo son las tortugas: más al sur en la costa caribeña, en el pueblo pesquero de Punta Allen, soldados, policías y marinos estaban presionando firmemente a los 700 habitantes para que evacuaran completamente sus hogares.

Punta Allen está ubicada en una estrecha lengua de tierra al sur del centro turístico de Tulum.

Una residente de Punta Allen que pidió permanecer en el anonimato dijo que muchos residentes, cerca de la mitad de la población, estaban resistiendo las llamadas para evacuar.

“Están pidiendo a todos que salgan de Punta Allen … pero la gente no quiere irse”, dijo. “No tienen dinero y no quieren dejar sus posesiones.”

Además, dijo la mujer, el gobierno ofrece transporte gratuito para salir, pero no brinda transporte de regreso una vez que termine el huracán.

Muchos en México han desconfiado durante mucho tiempo de los esfuerzos de preparación para desastres del gobierno, porque los funcionarios a menudo no hacen cumplir las normas de zonificación y seguridad, y hacen poco antes de las tormentas.

Acapulco todavía está luchando por recuperarse después de ser golpeado por el huracán Otis de Categoría 5 en octubre. Otis dejó al menos 52 muertos y destruyó o dañó la mayoría de los hoteles.

