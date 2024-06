Mexicanos van a las urnas en elección histórica, mientras 2 mujeres compiten por gobernar el país.

Los mexicanos votarán el domingo en una elección que marca un hito en varios aspectos: está previsto que sea la carrera más grande en la historia del país, ya está entre las más violentas en la memoria reciente, y probablemente pondrá a una mujer en la presidencia por primera vez. Los dos principales contendientes, que según las encuestas han dividido en gran medida al electorado, son mujeres. La favorita es Claudia Sheinbaum, una científica climática que representa al partido gobernante y a sus aliados partidarios. Su competidora más cercana es Xóchitl Gálvez, una empresaria en una lista que incluye a una colección de partidos de oposición. La Sra. Sheinbaum ha tenido una ventaja de dos dígitos en las encuestas durante meses, pero la oposición argumenta que esos números subestiman el verdadero apoyo a su candidata. En una entrevista, la Sra. Gálvez dijo “hay un voto antirregimen”, y si los mexicanos acuden en masa el domingo, “vamos a ganar”. “Ella está en la mentalidad de que está adelantada por 30 puntos”, dijo la Sra. Gálvez, sobre su rival. “Pero va a tener la sorpresa de su vida”. La contienda muestra los enormes avances en la política de México en los últimos años por parte de las mujeres, que ni siquiera pudieron votar en el país hasta 1953. Ambas principales candidatas vienen con considerable experiencia; la Sra. Gálvez fue senadora y la Sra. Sheinbaum gobernó la capital, una de las ciudades más grandes del hemisferio. “Por primera vez en 200 años de la república, nosotras las mujeres llegaremos a la distinción más alta que nuestro pueblo nos puede dar: la presidencia de México”, dijo la Sra. Sheinbaum en un discurso reciente. Sin embargo, gran parte de la carrera se ha centrado en una figura que no está en la boleta electoral, pero que tiene una gran influencia: el poderoso presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. El Sr. López Obrador ha sido una figura clave de la política mexicana durante décadas, postulándose para la presidencia en las tres elecciones anteriores antes de ganar finalmente por abrumadora mayoría en 2018. Aunque ampliamente popular, el Sr. López Obrador ha sido una figura polarizadora, recibiendo adoración de sus fervientes seguidores y vitriolo de los críticos. Su administración duplicó el salario mínimo y utilizó programas de transferencia de efectivo para ayudar a sacar de la pobreza a millones de personas, mientras empoderaba al ejército y perseguía medidas que muchos advirtieron debilitarían las instituciones democráticas. Su dominio trastornó la política establecida, lo que llevó a tres partidos, de derecha, centro e izquierda, a formar una unión incómoda que ahora respalda a la Sra. Gálvez. La Sra. Sheinbaum ha apelado a los votantes principalmente prometiendo continuar su legado. La Sra. Gálvez se ha presentado como una alternativa para aquellos descontentos con el liderazgo del Sr. López Obrador, prometiendo revertir muchas de sus políticas. “La forma en que se ha desarrollado esta elección es un testimonio del impacto que López Obrador ha tenido en la política mexicana”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano. “Él es el centro alrededor del cual se definen las identidades políticas y las posiciones políticas”. Quien suceda al Sr. López Obrador enfrentará desafíos desalentadores. La violencia de los cárteles continúa atormentando al país, desplazando a personas en masa y alimentando uno de los ciclos de campaña más mortíferos en la historia reciente de México. El Sr. López Obrador dirigió la atención del gobierno para abordar los motivos de la violencia en lugar de librar una guerra contra los grupos criminales, una estrategia que denominó “abrazos, no balas”. La Sra. Gálvez ha criticado el enfoque. “Basta de abrazos para los criminales, y balas para los ciudadanos”, bromeó en la campaña. Ha dicho que retiraría a las fuerzas armadas de las actividades civiles y las dirigiría para combatir el crimen organizado, al mismo tiempo que fortalecería la policía. La Sra. Sheinbaum ha dicho que continuaría centrándose en las causas sociales de la violencia, pero también trabajaría para reducir las tasas de impunidad y fortalecer la guardia nacional. En lo económico, las oportunidades son claras: México es ahora el mayor socio comercial de los Estados Unidos, beneficiándose de un reciente cambio en la fabricación lejos de China. La moneda es tan fuerte que se le ha etiquetado como el “super peso”. Pero también hay problemas latentes. El déficit fiscal se disparó a alrededor del 6 por ciento este año, y Pemex, la empresa petrolera nacional, está operando bajo una montaña de deuda, presionando las finanzas públicas. “El riesgo fiscal al que nos enfrentamos en este momento es algo que no hemos visto desde hace décadas”, dijo Mariana Campos, directora de México Evalúa, un grupo de investigación de políticas públicas. Otro desafío implica las nuevas responsabilidades amplias otorgadas a las fuerzas armadas, a las que se les ha encomendado dirigir puertos y aeropuertos, operar una aerolínea y construir un ferrocarril a través de la selva maya. La Sra. Sheinbaum ha dicho que “no hay militarización” del país, mientras sugiere que está abierta a reevaluar la participación de los militares en las empresas públicas. Además de tales desafíos internos apremiantes, el destino del próximo presidente estará entrelazado con el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Una victoria en la reelección del Presidente Biden proporcionaría continuidad, pero un regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca probablemente sería mucho menos predecible. Los planes de Trump de arrestar a personas indocumentadas a gran escala y deportarlas a sus países de origen podrían apuntar a millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Ya ha amenazado con imponer aranceles del 100 por ciento a los automóviles chinos fabricados en México. Luego está el problema persistente del fentanilo, que, según el gobierno de los Estados Unidos, los cárteles producen en México utilizando productos químicos importados de China. Trump ha sugerido tomar medidas militares para combatir el comercio de fentanilo. Manejar esa presión de Washington, incluso en forma de retórica incendiaria de campaña, podría resultar un desafío para el próximo presidente de México. La Sra. Sheinbaum ha dicho que México tendría “buenas relaciones” tanto con el Sr. Trump como con el Sr. Biden como presidente, y su equipo de campaña ha dicho que seguirá trabajando para contener el flujo de migrantes. La Sra. Gálvez dijo que ella también estaría cómoda trabajando con ambos hombres. Cuando se le preguntó cómo manejaría al Sr. Trump, dijo: “Estoy acostumbrada a lidiar con la masculinidad tóxica.” “Me parece que Trump, en el fondo, es un hombre pragmático”, dijo, agregando: “lo que él quiere es resolver los problemas en la frontera y con el fentanilo, y creo que podemos”. Emiliano Rodríguez Mega contribuyó con reportajes desde la Ciudad de México.