Meta planea realizar una gran inversión en robots humanoides impulsados por inteligencia artificial.

Meta Platforms Inc., tras adentrarse en la realidad aumentada y la inteligencia artificial, ha identificado su próxima gran apuesta: robots humanoides impulsados por IA. La empresa está haciendo una inversión significativa en la categoría, con robots futuristas que pueden actuar como humanos y ayudar con tareas físicas, y está formando un nuevo equipo dentro de su división de hardware Reality Labs para llevar a cabo el trabajo, según personas con conocimiento del tema.

Meta planea trabajar en su propio hardware de robots humanoides, con un enfoque inicial en tareas domésticas. Su ambición mayor es desarrollar la IA subyacente, sensores y software para robots que serán fabricados y vendidos por una variedad de empresas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la iniciativa no ha sido anunciada.

Meta ha comenzado a discutir su plan con empresas de robótica, incluyendo a Unitree Robotics y Figure AI Inc. Al menos inicialmente, no planea construir un robot con marca Meta, algo que podría rivalizar directamente con Optimus de Tesla Inc., pero podría considerar hacerlo en el futuro, añadieron las personas.

El esfuerzo humanoide refleja proyectos exploratorios en otras grandes tecnológicas, incluyendo a Apple Inc. y la división Google Deepmind de Alphabet Inc. Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios.

Meta confirmó la creación del nuevo equipo a los empleados el viernes, diciéndoles que estará dirigido por Marc Whitten, quien renunció como director ejecutivo de la división de coches autónomos de General Motors Co., Cruise, a principios de este mes. Anteriormente fue ejecutivo en la empresa de juegos Unity Software Inc. y Amazon.com Inc.

“Las tecnologías básicas en las que ya hemos invertido y construido en Reality Labs y IA son complementarias para desarrollar los avances necesarios para la robótica”, escribió Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, en un memorándum revisado por Bloomberg News. Mencionó los avances de la empresa en seguimiento de manos, computación de baja banda y sensores siempre activos.

Los ejecutivos de Meta creen que si bien las empresas de robótica humanoides han avanzado en hardware, los avances de Meta en inteligencia artificial y los datos recopilados de dispositivos de realidad aumentada y virtual podrían acelerar el progreso en la incipiente industria. Los humanoides actuales aún no son lo suficientemente útiles para doblar la ropa, llevar un vaso de agua, colocar platos en un estante para limpiar o realizar otras tareas domésticas que podrían interesar a los consumidores en la categoría.

“Creemos que expandir nuestro portafolio para invertir en este campo solo acumulará valor para la IA de Meta y nuestros programas de realidad mixta y aumentada”, escribió Bosworth. Whitten, quien reportará a Bosworth, tendrá permiso para contratar alrededor de 100 ingenieros este año, dijo una de las personas.

La meta de Meta es proporcionar lo que el sistema operativo Android de Google e los chips de Qualcomm Inc. hicieron para la industria de los teléfonos, construyendo una base para el resto del mercado.

El software, sensores y paquetes de computación que Meta ya está desarrollando para sus dispositivos son las mismas tecnologías que se necesitan para alimentar a los humanoides, según una de las personas involucradas en el proyecto.

Meta ha estado invirtiendo miles de millones de dólares durante años en su división de hardware Reality Labs, que vende productos como el auricular de RV Quest y las cada vez más populares gafas inteligentes Ray-Ban. Meta planea gastar $65 mil millones este año en productos relacionados, incluida la infraestructura de inteligencia artificial y el nuevo trabajo de robots.

El CEO de Tesla Inc., Elon Musk, ha dicho que su robot Optimus de la compañía eventualmente se venderá a los consumidores y podría costar alrededor de $30,000. Tesla comenzará la producción limitada este año. Otras empresas también han avanzado. Boston Dynamics, por ejemplo, ya ha llevado productos al mercado para la automatización en almacenes. Algunas empresas se centran en vender a negocios y fabricantes, mientras que la intención de Meta es vender a hogares.

Los humanoides son una evolución del trabajo que las empresas han estado haciendo en vehículos autónomos. Utilizan tecnologías subyacentes similares y requieren grandes cantidades de datos y procesamiento de IA. Pero si bien las apuestas de seguridad son más bajas —recorrer la casa de una persona en lugar de viajar a 50 millas por hora en una carretera abierta— los ejecutivos de Meta creen que los humanoides son más desafiantes porque la disposición de cada hogar es diferente, mientras que las calles de la ciudad son bastante estandarizadas.

Meta construirá parte de su propio hardware, utilizará componentes listos para usar y trabajará con fabricantes existentes tan pronto como pueda, dijeron las personas con conocimiento del proyecto. Añadieron que construir prototipos y hardware es clave para realizar pruebas antes de implementar una plataforma, incluso si Meta mismo no llega a lanzar un producto con marca propia.

La empresa está promocionando su trabajo como la plataforma de elección para el desarrollo de robots, dijo una de las personas, añadiendo que el objetivo era hacer que el software Llama de Meta se convierta en una base para investigadores de robótica en todo el mundo.

Meta también buscará desarrollar herramientas para la seguridad de los robots, abordando posibles peligros como que la mano de una persona se quede atrapada en un actuador u otra parte de un robot humanoide. También existen problemas relacionados con la seguridad eléctrica, como la forma en que un robot se apaga o deja de funcionar a mitad de una tarea si se queda sin energía.

Si bien el impulso oficial hacia los robots humanoides es nuevo para Meta, el grupo de investigación fundamental de IA de la empresa, o FAIR, ha estado explorando y publicando documentos sobre trabajo en robótica desde hace meses. Apple también ha comenzado a publicar documentos de IA relacionados con el trabajo en robótica.

Una persona con conocimiento del proyecto dijo que Meta cree que los humanoides aún están a un par de años de estar ampliamente disponibles, y podría pasar un tiempo antes de que la plataforma de la empresa esté lista para respaldar productos de terceros. Pero se convertirá en un foco importante para Meta y la industria tecnológica en general, dijo la persona.

