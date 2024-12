Meta llega a un acuerdo con el organismo de protección de datos de Australia sobre la demanda de Cambridge Analytica.

En una vista aérea, las personas se congregan frente a un letrero colocado en la sede de Meta en Menlo Park, California, el 7 de julio de 2023.

Meta Platforms ha acordado un acuerdo de A$50 millones ($31.85 millones), dijo el organismo regulador de privacidad de Australia el martes, cerrando largas y costosas disputas legales para la empresa matriz de Facebook sobre el escándalo de Cambridge Analytica.

La Oficina del Comisionado de Información de Australia había alegado que la información personal de algunos usuarios se estaba divulgando a la aplicación de quiz de personalidad de Facebook, This is Your Digital Life, como parte del escándalo más amplio.

Las infracciones fueron reportadas por primera vez por The Guardian a principios de 2018, y Facebook recibió multas de los reguladores de Estados Unidos y el Reino Unido en 2019.

El regulador de privacidad de Australia se vio envuelto en la batalla legal con Meta desde 2020. Los datos personales de 311,127 usuarios australianos de Facebook estaban “expuestos al riesgo de ser divulgados” a la consultora Cambridge Analytica y utilizados con fines de perfilación, según la declaración de 2020.

Convenció a la alta corte en marzo de 2023 de no escuchar una apelación, lo que se considera una victoria que permitió al organismo seguir con su enjuiciamiento.

En junio de 2023, el tribunal federal del país ordenó a Meta y al comisionado de privacidad entrar en mediación.

“El acuerdo de hoy representa el pago más grande dedicado a abordar las preocupaciones sobre la privacidad de las personas en Australia,” dijo la Comisionada de Información de Australia, Elizabeth Tydd.

Cambridge Analytica, una consultora británica, era conocida por mantener datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su permiso, antes de utilizar los datos principalmente para publicidad política, incluyendo la asistencia a Donald Trump y la campaña del Brexit en el Reino Unido.

Un portavoz de Meta dijo a Reuters que la empresa había resuelto la demanda en Australia sin admitir responsabilidad, cerrando un capítulo sobre las acusaciones relacionadas con las prácticas pasadas de la empresa.