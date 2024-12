Meta da un pequeño paso hacia la erradicación de cuentas fraudulentas en Facebook, Instagram y WhatsApp.

“

Meta anunció esta semana que ha eliminado más de dos millones de cuentas relacionadas con centros de estafas en Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. La empresa dice que está yendo tras las organizaciones criminales que utilizan una técnica llamada “corte de cerdos” y otros esquemas para atacar a personas globalmente a través de mensajería, citas, redes sociales y criptomonedas para convencerlas de “invertir” bajo falsos pretextos.

Para ser más efectivo en la erradicación de cuentas de estafa, Meta se ha asociado con las fuerzas del orden y sus pares en el sector privado. Esta es la primera vez que Meta comparte su enfoque para contrarrestar las organizaciones criminales transfronterizas detrás de los campamentos de estafa de trabajo forzado bajo sus políticas de Organizaciones e Individuos Peligrosos (DOI) y seguridad.

“En los últimos dos años, hemos creado equipos y sistemas para ayudar a identificar y perseguir estos puntos calientes de estafa a nivel mundial bajo nuestras políticas de DOI y seguridad. Además, hemos establecido asociaciones críticas en toda nuestra empresa y con socios externos clave para asegurarnos de que estamos tomando un enfoque integral para defender a las personas contra la amplia gama de estafas que estos grupos están intentando en línea y fuera de ella”, explica Meta en una publicación de blog.

Para los no informados, el “corte de cerdos” es una estafa fraudulenta bastante compleja que consiste en construir relaciones personales de confianza en línea con alguien solo para manipularlos y hacer que depositen cada vez más dinero en un esquema de inversión, utilizando a menudo criptomonedas, y finalmente perder ese dinero. Para ganarse la confianza de la víctima, estas estafas, más a menudo de lo que no, permiten al objetivo retirar pequeñas cantidades de dinero, pero tan pronto como comienzan a pedir de vuelta su “inversión” o queda claro que no tienen más dinero para enviarles, los estafadores suelen desaparecer con todo el “botín”.

Esta técnica se llama “atracción y desaparición” y casi no hay posibilidades de que la víctima recupere una parte de la inversión, ni hablar de la cantidad completa. Estos esquemas de “corte de cerdos” son tan elaborados en la actualidad que es difícil escapar de sus garras una vez que estás completamente atraído.

Los esquemas de “corte de cerdos” aparecieron por primera vez durante la pandemia de COVID-19, especialmente en la región de Asia Pacífico. A pesar de estar basados en Asia, estos centros de estafa apuntan a personas de todo el mundo, por lo que son tan peligrosos.

Meta reveló que sus equipos se han enfocado en investigar y desbaratar las actividades de los centros de estafa en el sudeste asiático durante más de dos años. La empresa descubrió que estos complejos criminales obligan a sus trabajadores a participar en una gran cantidad de actividades maliciosas, desde estafas de criptomonedas, juego, préstamos e inversiones hasta estafas de suplantación de gobierno y otros tipos de fraudes.

Más a menudo de lo que no, estas estafas comienzan en aplicaciones de citas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería, para luego pasar a cuentas controladas por estafadores en aplicaciones de criptomonedas o sitios web de estafas que afirman ser plataformas de inversión.

Aquí hay 7 consejos que te ayudarán a detectar estafas más fácilmente y mantenerte seguro en línea:Agrega una capa adicional de protección con la autenticación de dos factores.Mantén segura tu cuenta con la “verificación por selfie”.Permanece alerta ante estafas que pretenden ser sitios web gubernamentales.Verifica la fuente de ofertas increíbles y no te apresures. Estate atento a los anuncios falsos de celebridades.Cuidado con las estafas románticas que utilizan perfiles falsos para pedir dinero.Vigila las estafas minoristas que imitan marcas de confianza.

Aunque eliminar la mayor cantidad posible de cuentas lo más rápido posible es genial, prevenir que los actores malintencionados estafen a personas inocentes sería una solución aún mejor. La eliminación de 2 millones de cuentas de estafa en Facebook, Instagram y WhatsApp es probablemente un número muy pequeño incluso solo para Asia.

Por no mencionar que estos complejos criminales construirán rápidamente sus redes de estafa si no hay un sistema que les impida hacerlo. Pero llamemos a este esfuerzo un “buen comienzo” y esperemos que Meta continúe eliminando estas cuentas de todo el mundo.