Meta comenzará a usar tus datos para entrenar su IA la próxima semana, pero es posible que puedas optar por no participar.

A medida que Meta intensifica sus esfuerzos para mantenerse competitivo en una industria dominada por la inteligencia artificial, los usuarios están cada vez más preocupados después de una importante actualización de su política de privacidad. A partir del 26 de junio, si publicas o interactúas con chatbots en Facebook, Instagram, Threads o WhatsApp, Meta puede utilizar tus datos para entrenar sus modelos de IA generativa, pero es posible que puedas optar por no participar dependiendo de dónde vivas.

Los modelos de IA necesitan una cantidad sustancial de datos de entrenamiento para funcionar de manera efectiva, pero la eficacia de cómo se recopilan esos datos es uno de los mayores desafíos en la IA en este momento. Hemos visto una reciente avalancha de demandas contra OpenAI y Microsoft por violación de derechos de autor, lo que podría llevar años resolverse.

Sin embargo, para Meta, los datos de los usuarios son el regalo que sigue dando.

Si utilizas Facebook, WhatsApp o Instagram para enviar mensajes directos, es posible que hayas notado el nuevo asistente de IA de Meta (Meta AI). Ofrece recomendaciones para cosas como restaurantes, renovaciones de hogar, ayuda para hablar en público, consejos de codificación para principiantes e incluso puede generar imágenes. Meta afirma que el asistente está diseñado para “lograr cosas, aprender, crear y conectarse con las cosas que te importan”.

Actualmente, sus modelos de IA principalmente consisten en información recopilada de la web y datos con licencia. Aun así, a partir del 26 de junio, los datos de los usuarios provenientes de publicaciones e interacciones de chatbots de IA en todas las plataformas de Meta (Facebook, Instagram, Threads, Messenger y WhatsApp) estarán en juego, según una actualización de su política de privacidad. Incluso si no estás en estas plataformas, Meta aún puede recopilar datos de publicaciones en las que te etiquetaron o imágenes que publicaste de otros.

Lo que esto significa para los usuarios de EE. UU.

Es un panorama sombrío para aquellos fuera de la Unión Europea, incluidos los EE. UU. Dado que los Estados Unidos no tienen una ley nacional de privacidad y protección de datos similar al GDPR de la Unión Europea, no hay una forma infalible de evitar que Meta use tus datos para entrenar su IA. Y no, usar una VPN para engañar a Meta haciéndole creer que estás en un país de la UE no funcionará, lo intenté.

¿Cuál es la mejor opción? Llenar el formulario de Derechos de sujetos de datos para la Información de Terceros Utilizada para la IA en Meta en el Centro de Ayuda de Facebook. Si bien esto no evitará que Meta recopile datos de tu perfil y publicaciones, eliminará cualquier información de terceros disponible públicamente que haya recolectado sobre ti de Internet.

Cómo pueden optar por no participar los usuarios de la UE y el Reino Unido

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) y la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) han exigido que Meta posponga sus planes de recopilación de datos de IA hasta que pueda abordar sus preocupaciones de privacidad sobre los usuarios. En una declaración a principios de este mes, Meta cumplió pero se resistió en una declaración que decía “Este es un paso atrás para la innovación europea, la competencia en el desarrollo de IA y retrasa aún más brindar los beneficios de la IA a las personas en Europa.”

Esto se suma a las recientes noticias de Apple retrasando el lanzamiento de las funciones de Inteligencia de Apple en la UE debido a preocupaciones regulatorias relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales.

Aunque Meta no lanzará su Meta AI en Europa por ahora, los usuarios aún tienen la opción de optar por no participar en la recopilación de datos cuando lo hagan. Aquí te explicamos cómo:

Navega hasta la página de Configuración en la aplicación de Instagram o Facebook.

Haz clic en Acerca de y desplázate hacia abajo hasta Política de privacidad.

Desde aquí, verás una nueva sección sobre Meta AI, que incluye un formulario de exclusión llamado “Derecho de oposición.”

