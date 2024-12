Meross presenta el termostato inteligente habilitado para Matter de $70

La compañía de hogares inteligentes Meross anunció hoy el lanzamiento del Termostato Inteligente Meross Matter Smart Home, que puede conectarse a una configuración HomeKit utilizando el protocolo Matter. Con un precio de $70 por tiempo limitado, el dispositivo es una opción asequible de termostato ‌HomeKit‌.

El Termostato Inteligente cuenta con un diseño minimalista con un panel de vidrio blanco que tiene LED que muestran la temperatura y otras configuraciones. Requiere un cable C para la alimentación, y Meross dice que debería funcionar con el 95 por ciento de los sistemas de calefacción y refrigeración en América del Norte, incluidos los hornos de una y múltiples etapas, calderas, aires acondicionados, bombas de calor y unidades de bobina de ventilador.

Como el termostato se integra con ‌HomeKit‌, la temperatura se puede controlar a través de comandos de voz de Siri, en la aplicación Casa de Apple o en la aplicación Meross. También hay controles táctiles en el dispositivo en sí.

El uso de calefacción y refrigeración se rastrea en la aplicación Meross, y existe la opción de ahorrar costos de energía con un horario inteligente que cambia la temperatura cuando las personas están fuera de casa. También se puede utilizar en automatizaciones con otros productos ‌HomeKit‌.

Como el termostato está habilitado para Matter, también se puede controlar con Amazon Alexa, Google Home y Samsung SmartThings siempre que haya disponible un concentrador Matter adecuado. Los dispositivos Matter pueden ser controlados por múltiples ecosistemas, lo cual es útil en hogares donde no todos tienen un dispositivo de Apple.

Meross planea cobrar $99.99 por el Termostato Inteligente, pero actualmente está disponible a un precio de $70 con descuento.

