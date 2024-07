Mercado de valores hoy: Dow Jones sube, Tesla se dispara después de la alarde de inteligencia artificial de Elon Musk; las acciones de Donald Trump suben después de la decisión (Cobertura en vivo)

Los índices bursátiles subieron el lunes a medida que la empresa de medios de Donald Trump se disparaba tras una decisión de la Corte Suprema. Ayudando al rally estaba Nvidia (NVDA), que se recuperó mientras que su compañero de los Siete Magníficos Tesla (TSLA) se disparaba con noticias de IA. Y Chewy (CHWY) cayó en el mercado de valores hoy después de que el meme trader Roaring Kitty adquiriera una gran participación en el fabricante de alimentos para mascotas.

Los índices mayormente fueron al alza al comenzar la segunda mitad de 2024. El índice Dow Jones subió ligeramente en la acción de la tarde.

El compuesto Nasdaq, centrado en tecnología, se invirtió al alza al ganar un 0.8%. MongoDB (MDB) se desempeñó bien aquí al subir casi un 5%. El fabricante de software de bases de datos sigue relegado por debajo de sus medias móviles de 200 días y 50 días, sin embargo.

Mientras tanto, el S&P 500 subió un 0.2% con la ayuda de Constellation Energy (CEG) que impulsó al índice con una ganancia de más del 2%. Pero las acciones de cruceros se hundieron, con Carnival (CCL) y Norwegian Cruise Line (NCLH) cayendo alrededor de un 5%. Cayeron a medida que la tormenta de categoría 4, el huracán Beryl, tocaba tierra en Granada, un destino de cruceros popular en el Caribe.

Una ligera mayoría de los sectores del S&P 500 estaban a la baja. Tecnología, que rezagaba al principio, y el sector discrecional del consumidor fueron los sectores más fuertes mientras que materiales e industriales fueron los peores en el mercado de valores hoy.

Las pequeñas empresas estaban luchando, con el Russell 2000 cayendo un 0.9%. El fondo cotizado en bolsa Innovator IBD 50 (FFTY) se mantuvo plano después de reducir las pérdidas en el día.

Los Siete Magníficos: Nvidia se recupera; Elon Musk hace alarde de IA

Los llamados Siete Magníficos estaban en su mayoría al alza el lunes. Las acciones de Nvidia se recuperaron, ganando un 0.2% y subiendo al salir del rojo en medio de un aumento en el precio objetivo por parte de Morgan Stanley. El analista Joseph Moore mantuvo una calificación de sobrepeso y aumentó su objetivo a 144 desde 116.

Fue superado hoy por las acciones de Tesla, que subieron más del 7%. Está recuperando su media móvil de 200 días por primera vez desde el 10 de enero.

Tesla se disparó después de que Wells Fargo agregara las acciones a su lista de “ideas tácticas” mientras mantenía una calificación de infraponderación para las acciones. Wells Fargo ve “una disminución en el crecimiento de las entregas impulsada por una demanda más baja y un rendimiento decreciente por recortes de precios”.

Esto ocurrió después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, hiciera alarde del potencial de los próximos modelos de inteligencia artificial. Hizo la declaración mientras se disculpaba por la “demora” en el lanzamiento de la última versión supervisada de la Capacidad de Conducción Autónoma Total de la empresa, que ha comenzado a implementarse en los empleados. Musk culpó parcialmente “demasiado entrenamiento en intervenciones y no lo suficiente en la conducción normal” por el retraso en la implementación.

“Nuestro próximo modelo de IA de próxima generación tiene mucho potencial: ~5 veces más parámetros, lo cual es muy difícil de lograr sin actualizar la computadora de inferencia del vehículo”, dijo.

Mientras tanto, los inversores de las acciones de Tesla también deberían estar atentos al lanzamiento de las entregas globales de vehículos de la empresa en el segundo trimestre. Los datos se esperan para el martes.

Apple (AAPL) subió casi un 3% a pesar de que UBS reiteró una calificación neutral sobre las acciones, citando la disminución de la participación de mercado del iPhone en China. Las acciones se extienden más allá del rango de compra del 5% desde un punto de compra ideal de 199.62 en una base de taza.

Entre otros jugadores de los Siete Magníficos, Amazon.com (AMZN) subió más del 2% y Microsoft (MSFT) se elevó más del 1%. Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, subió ligeramente mientras que Meta Platforms (META) cayó menos del 1% en el mercado de valores hoy.

Actualizado 12:22 p.m. ET

Acciones de Donald Trump suben después de la decisión de la Corte Suprema

Trump Media & Technology (DJT) se disparó después de que las acciones subieran tras la decisión de la Corte Suprema de que los ex presidentes tienen inmunidad absoluta contra la persecución por actos oficiales tomados en el cargo. Sin embargo, también decidieron que los presidentes no tienen inmunidad para actos no oficiales.

La decisión hace menos probable que el caso de interferencia electoral federal contra Donald Trump se escuche antes de las elecciones de noviembre, donde parece que se enfrentará al presidente Joe Biden.

La Corte Suprema decidió 6-3, con la división siguiendo líneas ideológicas. El juez presidente John Roberts escribió que un presidente “no puede ser perseguido por ejercer sus poderes constitucionales fundamentales, y tiene derecho, como mínimo, a una inmunidad presuntiva de ser perseguido por todos sus actos oficiales”.

En disidencia, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la decisión “ridiculiza el principio” de que “ningún hombre está por encima de la ley”.

Trump mismo alabó la decisión como una “gran victoria para nuestra Constitución” en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que es propiedad de Trump Media & Technology.

El resultado envía el caso de interferencia electoral federal de vuelta a la jueza Tanya Chutkan, que sirve en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. Ella tendrá que decidir el momento del juicio y qué, si acaso, cargos se deben anular.

Las acciones de Trump Media subieron casi un 3% en el mercado de valores hoy. Está recibiendo apoyo en la media móvil de 200 días pero sigue por debajo de la línea de 50 días. Está justo por debajo del 58% desde su máximo de marzo de 79.38.

Actualizado 12:01 p.m. ET

Mercado de valores hoy: Estas acciones prueban puntos de entrada

Varias acciones probaron puntos de entrada en el mercado de valores hoy, aunque los intentos de ruptura estaban fallando.

La empresa de transporte de energía Kinetik (KNTK) probó un punto de entrada en una base plana de 41.77, según el análisis de MarketSurge.

Esta es una base de primera etapa, lo que significa que tiene mejor probabilidad de obtener buenos ganancias. El rendimiento general es sólido, con su calificación compuesta de IBD llegando a 92 de 99. La empresa, que opera en la Cuenca del Pérmico, tiene segmentos que incluyen logística intermedia y oleoductos.

Otra empresa de energía, MPLX (MPLX), se dio vuelta a la baja después de probar un punto de compra de base plana de 42.90.

La acción es un buen rendidor en general, con buen desempeño en ganancias. Esto se refleja en su calificación de EPS de 93 de 99. Pero los fondos poseen sólo el 28% de las acciones de MPLX, lo cual no es ideal.

El componente del S&P 500, Waste Management (WM), también vio desvanecerse las ganancias tempranas después de moverse inicialmente por encima de un punto de entrada de 214.58. Anteriormente se disparó después de tocar mínimos de consolidación. La línea de fortaleza relativa también está ganando tracción después de una caída.

Roaring Kitty ataca, Chewy cae un 34%

Las acciones de Chewy inicialmente subieron antes de ser atacadas por los osos hambrientos del mercado de valores. La empresa de productos para mascotas inicialmente subió con la noticia de que el trader de acciones meme Keith Gill, conocido como Roaring Kitty en las redes sociales, había adquirido una gran participación en el minorista.

Sin embargo, parece que los toros no estaban interesados en proteger las acciones, ya que sus ganancias iniciales se desvanecieron. Estaba bajando casi un 6% y ha reducido el promedio móvil de 10 días. Está más de un 34% por debajo del máximo de la semana pasada de 39.10.

Gill poseía 9,001,000 acciones de la empresa, según una presentación a la SEC fechada el 24 de junio. Esto representa una participación del 6.6% en la compañía. Las tenencias tienen un valor de $245.18 millones basado en el precio de cierre del viernes de 27.24. La acción se revirtió un 6% a mediodía.

El inversionista anteriormente dio pistas a sus seguidores sobre su último movimiento al publicar una foto en X de un perro de dibujos animados el 27 de junio.

Entre las acciones de memes, GameStop (GME) cayó casi un 7% mientras que AMC Entertainment (AMC) se mantuvo estable.

Actualizado 10:37 a.m. ET

Mercado de valores hoy: Boeing hace trato con Spirit AeroSystems

La gran noticia entre las acciones del Dow Jones fue que el gigante aeroespacial Boeing (BA) finalmente llegó a un acuerdo con Spirit AeroSystems (SPR).

Boeing acordó comprar al proveedor Spirit en un acuerdo de acciones por valor de $4.7 mil millones mientras busca apretar los controles sobre su cadena de suministro ante los recientes descuidos de seguridad.

Esto viene después de informes de que el Departamento de Justicia le ha informado a Boeing que se le acusará de fraude. Se le acusa de violar un acuerdo de 2021 alcanzado después de los fatales accidentes de 737 Max en 2018-2019

Bajo un acuerdo de declaración propuesto, Boeing recibiría una multa así como un monitor independiente para las prácticas de seguridad y cumplimiento de Boeing. La firma con sede en Virginia tiene hasta el final de la semana para responder.

Las acciones de Boeing subieron más del 2% en el mercado de valores hoy mientras que las acciones de Spirit AeroSystems subieron más del 3%.

Mientras tanto, Merck (MRK) se destacaba más en el Dow Jones hoy al subir casi un 4% mientras que Caterpillar (CAT) se rezagaba al caer más del 2%.

Por favor siga a Michael Larkin en X, anteriormente conocido como Twitter, en @IBD_MLarkin para más análisis de acciones de crecimiento.

USTED TAMBIÉN PODRÍA GUSTAR:

Estas 7 Acciones Tendrán un Crecimiento de Ganancias que Superará al de Nvidia Este Trimestre

Pronóstico del Mercado de Valores: Inversión en IA Y Cuatro Predicciones Más

Estas Son Las Cinco Mejores Acciones para Comprar y Observar Ahora

Únase a IBD Live Cada Mañana para Consejos de Acciones Antes de la Apertura

Esta Es la Acción Definitiva de Warren Buffett, ¿Pero Debería Comprarla?