Mercado de valores de hoy cerrado con futuros mixtos; Informe de empleos acecha mientras Tesla, Nvidia subenMercado de valores cerró hoy con futuros mixtos; Informe de empleos acecha mientras Tesla, Nvidia suben

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el jueves por la tarde, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron ligeramente y Bitcoin extendió sus pérdidas. Los mercados de valores de Estados Unidos están cerrados por el feriado del Cuatro de Julio. El informe de empleo se avecina temprano el viernes.

La racha alcista en el mercado de valores vio que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos en la sesión de medio día del miércoles. Tesla (TSLA) continuó su poderosa carrera, alcanzando una importante línea de tendencia. Nvidia (NVDA) tuvo una sólida sesión en un día fuerte para los chips.

ASML (ASML), Entegris (ENTG), Monday.com (MNDY), Agnico-Eagle Mines (AEM), Southern Copper (SCCO), Tencent Music (TME) y Vistra (VST) mostraron señales de compra el miércoles.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.

Bitcoin cayó por debajo de los mínimos de la primavera por debajo de los $57,000 el miércoles por la noche antes de reducir las pérdidas a más de $58,000. La criptomoneda ha estado bajando significativamente en el último mes.

Los mercados de valores y bonos de EE. UU. están cerrados el jueves por el 4 de julio. Pero otros intercambios en todo el mundo estaban abiertos.

El informe de empleo del viernes seguramente influirá en los futuros del Dow y los rendimientos de los bonos al inicio del viernes.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Informe de Empleo

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de junio a las 8:30 a.m. ET el viernes. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas muestren un aumento de 189,000, enfriándose desde el aumento de 272,000 en mayo. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en 4%. Se espera que los salarios promedio por hora aumenten un 3.9% en comparación con el año anterior, frente al 4.1% en mayo.

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores fue técnicamente mixto el miércoles, pero la acción del S&P 500, Nasdaq y las acciones líderes mostraron claramente un tono alcista.

El índice industrial Dow Jones perdió una fracción en la negociación del mercado de valores del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0.5%. El índice Nasdaq subió un 0.9%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.1%, pero se alejó de los máximos después de recuperar brevemente la línea de 50 días.

El ETF de igual peso del S&P 500 de Invesco (RSP) perdió una fracción. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) avanzó un 0.15% a un cierre récord.

El Nasdaq ahora está un 7.6% por encima de la línea de 50 días, cada vez más extendido. Eso aumenta los riesgos de una corrección, aunque no tiene que suceder de inmediato.

Los precios del petróleo crudo subieron un 1.3% a $83.88 por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos al 4.35%, bajando 13 puntos básicos en dos sesiones.

Los rendimientos de los bonos cayeron después de que el índice ISM de servicios de junio indicara contracción, junto con datos laborales más débiles de lo esperado del Informe de Empleo de ADP y las solicitudes iniciales de desempleo.

Las actas de la Fed de la reunión de junio, publicadas después del cierre temprano del mercado, mostraron a los responsables de la política viendo que los riesgos “se están equilibrando mejor”. Sin embargo, quieren “mayor confianza” antes de recortar las tasas de interés.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 0.6%. El ETF del Sector de Software de Tecnología Ampliada de iShares (IGV) subió ligeramente. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 2.4%. Las acciones de Nvidia y ASML son importantes participaciones de SMH.

Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1.8% y el ETF Genómica ARK (ARKG) subió un 1.2%. Las acciones de Tesla son la principal posición en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood vendió algunas acciones de Tesla el martes y nuevamente el miércoles.

El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 1.8%. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) sumó un 0,85%. El ETF de Jets de EE.UU. Global (JETS) ganó un 1.5%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) avanzó un 0.5%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) subió un 0.25% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) cayó un 0.7%.

El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0.3%. El Fondo Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 0.2%.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 4.6% a 128.28, rebotando decididamente por encima de la línea de 21 días y por encima de la línea de 10 días desde el 20 de junio. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como un lugar para agregar unas cuantas acciones más. Pero las acciones de NVDA podrían necesitar una pausa más larga.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron un 6.5% a 246.39 el miércoles, extendiendo su ganancia semanal al 24.6% después de haber subido un 8.1% la semana pasada.

Las acciones están muy extendidas desde el punto de compra del mango en 191.08. Las acciones de TSLA se están acercando a una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla se tomaría un descanso por un tiempo. Los ingresos están programados para dentro de dos semanas.

Acciones en Áreas de Compra

Las acciones de ASML subieron un 2.2% a 1,071.20, volviendo por encima de un punto de compra de 1,056.34, según el análisis de MarketSurge. El gigante de equipos de chips recientemente encontró soporte en la línea de 21 días. Los ingresos de ASML están previstos para el 17 de julio.

Las acciones de Entegris subieron un 3.1% a 140.81, moviéndose por encima de un punto de compra de 139.81.

Las acciones de Monday.com subieron un 2.65% a 243.31, volviendo por encima de una entrada de base previa de 239.22.

Las acciones de Angico-Eagle subieron un 4% a 68.27, recuperándose por encima de la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia. Las acciones de AEM tienen un punto de compra de 71.50 de una base plana.

Las acciones de Southern Copper subieron un 5.5% a 116.03, rebotando por encima de la línea de 50 días. Las acciones de SCCO tienen un patrón de consolidación con un punto de compra oficial de 120.79.

Las acciones de Tencent Music subieron un 3.5% a 14.94, rompiendo una línea de tendencia dentro de una base plana. El punto de compra oficial es 15.77. Las acciones de TME están rebotando en la línea de 50 días.

Las acciones de Vistra subieron un 4.1% a 91.31, volviendo por encima de la línea de 50 días y los máximos a corto plazo. La empresa de generación de energía, un juego adyacente a la inteligencia artificial, puede estar comenzando a construir el lado derecho de una nueva base.

Qué Hacer Ahora

El rally del mercado de valores está mostrando fortaleza en los índices más importantes. La amplitud del mercado podría ser mejor, pero hay muchas acciones que han estado mostrando señales de compra en una variedad de sectores.

Por eso es crítico ejecutar sus exploraciones de manera consistente y lanzar una red amplia.

El hecho de que el Nasdaq esté cada vez más extendido es motivo para ser cauteloso al agregar exposición, pero la tendencia alcista más amplia está bien establecida. Comience a prestar atención a las fechas de los informes de ganancias. Los informes trimestrales comenzarán a aumentar en la próxima semana más o menos.

Lea El Gran Cuadro todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Las acciones de Nvidia, ASML y Agnico-Eagle están en la Lista Líder de IBD, con las acciones de Weatherford en la lista de observación. Nvidia y Monday.com están en el IBD 50.

ASML fue la Acción Del Día de IBD del miércoles.

Siga a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

